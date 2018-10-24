2018-10-24T09:22:58+03:00
Экономика

Послы из стран Евросоюза посетили «Газпром трансгаз Томск»

В рамках визита в Томскую область делегация европейских дипломатов во главе с послом ЕС в России Маркусом Эдерером посетила офис ООО «Газпром трансгаз Томск»
Поделиться:
Фото: tomsk-tr.gazprom.ruФото: tomsk-tr.gazprom.ru
Изменить размер текста:

8 октября посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер, а также руководители 18 дипломатических миссий стран - членов ЕС в рамках трехдневного визита в Томскую область посетили ООО «Газпром трансгаз Томск». В мероприятии принял участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов рассказал гостям об истории компании и предоставил информацию о ходе реализации проекта «Сила Сибири».

По словам Анатолия Титова, на 2019 год запланированы завершение строительства объектов инфраструктуры, проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики, пусконаладочные работы. Старт поставок российского газа в Китай намечен на 20 декабря 2019 года.

- Реализация масштабных инвестиционных проектов Газпрома на востоке России имеет принципиальное значение для дальнейшего устойчивого социально-экономического развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока и в целом страны, - отметил в своем докладе Анатолий Титов.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин добавил, что ООО «Газпром трансгаз Томск» - это одно из ключевых предприятий для региона, которое вносит значимый вклад в развитие экономики и социальной сферы.

Фото: tomsk-tr.gazprom.ru

Фото: tomsk-tr.gazprom.ru

- Со времен СССР газотранспортная система, которая была связана, в том числе, и с Европой, заканчивалась здесь, в Томске, - сказал Сергей Жвачкин. - Цель проекта «Сила Сибири» - не только экспорт газа в азиатские страны, но и развитие газотранспортной системы на востоке России. И эту задачу сегодня решает коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск».

Он также отметил важность взаимодействия предприятий Газпрома, работающих на территории Томской области, с вузами региона и научными организациями, что позволяет успешно развивать новые технологии для газовой отрасли и инновационный бизнес.

Справка:

ООО «Газпром трансгаз Томск» - стопроцентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания ведет свою деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Обеспечивает надежную эксплуатацию более 9,5 тыс. км магистральных газо- и нефтепроводов. Объемы транспорта газа составляют около 20 млрд куб. м в год. Численность персонала превышает 8000 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Благовещенске задержали подозреваемых в убийстве сторожа на производственной базе
Бывший глава сельсовета в Приамурье продал Дом культуры и котельную за смешные деньги
На трассе в Приамурье рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет
Роспотребнадзор нашел в Приамурье фальсифицированную «молочку»
Благовещенцев ждет большой концерт в честь юбилея театра огня
Благовещенцев приглашают на «Ночь в архиве»
Реконструкцию парка Дружбы в Благовещенске завершили на неделю раньше
В Благовещенске обворовали китайца на полмиллиона рублей
В Приамурье при падении машины с парома погиб человек
В селе Чигири на 12-летнего ребенка наехал КамАЗ
Список возможных имен для аэропорта Благовещенска сокращен до 10
Часть Белогорска сидела без света из-за обрезки деревьев
Амурские зоозащитники спасают от смерти енота из кинофильма
В Приамурье огнеборцы тушили первые за осенний период природные пожары
Свирепый амурчанин избил подростка, чтобы разобраться в краже телефона
В амурском Белогорске в ДТП погибла пенсионерка