Кто будет лечить амурчан через десять лет?

СЕГОДНЯ 03:31 2018-10-25T03:42:14+03:00

Мы живем в то время, когда медицина превращается из искусства в науку... Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, как остановить отток кадров из села и не только, мы поговорили со специалистами, которые уже долгое время работают в сфере медицины

Изменить размер текста: A A

О том, как остановить отток кадров из села и кто будет лечить нас в будущем, рассуждают профессор кафедры госпитальной терапии АГМА, почетный житель Благовещенска Владимир Доровских и и. о. директора территориального управления ФОМС Амурской области, доктор медицинских наук Юрий Максимов.

Смогут ли через 10 или 20 лет решить проблему недостатка врачей в глубинке?

Доровских: - Думаю, через 10-20 лет кадровая проблема в здравоохранении себя изживет. На данный момент, после отмены обязательного распределения, очень сложно отправить молодого врача туда, где он наиболее востребован. Без возвращения системы распределения, на чем настаивают многие в стране и у нас в Приамурье, возродить сельскую медицину не получится.

Максимов: - Что касается отправки врача в глубинку - тут все будет зависеть от того, какую материальную заинтересованность для него будут создавать. Врач должен получать заработную плату в зависимости от его подготовки, его знаний и места, в котором он работает.

Уже сейчас в Амурской области молодой врач может получить один миллион рублей подъемных. Во многих районах, селах врачам предлагают по 100-150 тысяч рублей зарплаты.

Доровских: - Да, для многих город куда привлекательней, чем отдаленные районы: тут лучше школы, есть театры и другие развлечения. Но нужно понимать, что государство должно получать отдачу от тех усилий, которые вкладываются в подготовку врачей. Врач должен работать там, где нужно, а не там, где ему хочется. Нет желания ехать в село? Верните деньги, которые государство потратило на вашу учебу в вузе, и поезжайте куда угодно.

Профессор кафедры госпитальной терапии АГМА, почетный житель Благовещенска Владимир Доровских.

Врачи уезжают и на запад…

Доровских: - Нам все серьезно портит система ЕГЭ. Самые лучшие уезжают уже после школы и не возвращаются. Ищут места на западе страны и состоявшиеся доктора. Там выше заработная плата и многое другое. Нам здесь нечем их удержать. Ну, кроме разве что ностальгии…

Максимов: - А я уезжал на запад и вернулся. Здесь такой дух свободы, такая природа. То, что сейчас говорят о тяжелых условиях жизни на Дальнем Востоке, - это просто неправда. Нам нужно показать, какие у нас люди - свободные, открытые, отзывчивые. И я не один такой - есть такие примеры, когда очень хорошие специалисты приезжают сюда работать.

Какие заболевания придется лечить врачам будущего?

Доровских: - На данный момент у нас самые распространенные - заболевания органов дыхания. А главная причина смертности - заболевания сердечно-сосудистой системы. Вот с ними и придется бороться. Ну и, конечно, онкология - это проблема общемировая.

Максимов: - Мы живем в то время, когда медицина превращается из искусства в науку. Требования к знаниям молодых специалистов выросли многократно. В будущем врач будет вмешиваться в лечение пациента только тогда, когда он полностью разберется в его организме, его болезни и поставит точнейший диагноз. Для этого необходимо и современное оборудование, и современные знания.

И. о. директора территориального управления ФОМС Амурской области, доктор медицинских наук Юрий Максимов.

Доровских: - Да уже сегодня в Амурской государственной медицинской академии готовят врачей для работы на космодроме. Уверен, с теми задачами, которые перед ними будут стоять, они справятся.

Более подробные ответы на эти и другие вопросы можно послушать здесь.