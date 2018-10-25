Русско-китайские контрабандисты оказались под прицелом камер в Благовещенске

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-25T09:44:38+03:00

Изменить размер текста: A A

С 18 по 23 октября в Благовещенске снимали китайский интернет-сериал «Линия границы» - криминальную драму о полицейских под прикрытием, пытающихся накрыть банду контрабандистов.

Свет, камера, мотор!

Съемки «Линии границы» стартовали ранним утром в одном из ресторанов города. В течение нескольких часов здесь было не протолкнуться: и в зале, и снаружи толпилась съемочная группа. Всего для работы в Благовещенск приехали 50 человек: актеры, гримеры, операторы, звукорежиссеры, сам режиссер и его помощники. И это еще не считая актеров массовки, которыми стали участники творческих коллективов Амурского областного Дома народного творчества (АОДНТ), а иногда и случайные прохожие.

Неудивительно, что на площадке царила рабочая суета. Актеры готовились к выходу, операторы устанавливали и настраивали камеры, официанты разносили съедобный реквизит. Самыми спокойными в съемочной суете выглядели исполнители главных ролей. Актриса Ган Лу с профессиональным терпением вновь и вновь под прицелом камер заходила в ресторан, приветствовала администратора и занимала столик у окна. Популярный в Китае актер Ли Янань в очередной раз приветливо улыбался ей и заводил светскую беседу.

А вот массовке пришлось поволноваться. Начинающие актеры столкнулись со всеми прелестями импровизации. Некоторые решения принимались во время съемки, без всяких репетиций. Из-за этого то и дело возникали забавные ситуации. Например, один раз переводчице (и, по совместительству, исполнительнице одной из важных ролей в сериале) Анастасии Берестовой пришлось театральным шепотом окликать актера массовки: «Парень, заплати официанту!» А потом девушка еще на корточках пробиралась к нему, чтобы передать купюру и не попасть при этом в кадр.

- Конечно, все сцены снимаются по сценарию. Но место для импровизации всегда остается, - уточнил потом режиссер телесериала Лан Шаоин.

Всего для работы в Благовещенск приехали 50 человек. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Неожиданно, но он оказался самым незаметным человеком на съемочной площадке. В то время как первый помощник режиссера щедро раздавал указания и в начале каждого дубля выкрикивал на китайском: «Приготовились! Начали!», Лан Шаоин оставался в тени. Как объяснила Анастасия Берестова, это нормальный порядок работы - помощник нужен режиссеру как раз для того, чтобы доносить его идеи и замысел до актеров.

Актеры «попались» полицейским

За прошедшую неделю съемочная группа успела поработать не только в ресторане. В сериале зрители смогут также увидеть кафе, магазины, автозаправочную станцию и, конечно, улицы Благовещенска. К слову, наш город выбрали не случайно:

- Основной причиной стало то, что Благовещенск находится ближе всех к китайской границе. Однако это еще и очень красивый город. Как ценитель искусства, я в восторге от старинной архитектуры, улиц и набережной, - поделился впечатлениями Лан Шаоин.

Правда, не все планы режиссеру удалось осуществить.

- Мы, как смогли, помогли им с организацией. Изначально съемочная группа планировала поработать также в нашем кафедральном соборе, в хирургическом отделении больницы и в полиции. Но это потребовало бы долгого согласования, а сроки были сжатые - виза у них заканчивается уже в начале ноября. Поэтому список пришлось сократить, - рассказала директор АОДНТ Анна Филоненко.

Съемки на автозаправке тоже чуть не оказались под угрозой. Для них кинематографистам нужен был джип определенной модели, найти который так и не удалось. В результате на станции снимали только те сцены, где не был задействован автомобиль.

Завершить работу над интернет-сериалом планируется к весне следующего года. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Лан Шаоин впервые работал в России и остался доволен результатом, несмотря на случавшиеся в процессе казусы. Одна из таких ситуаций произошла в выходные, неподалеку от Амурской строительной ярмарки. Бдительные прохожие вызвали полицию - они приняли за реальный конфликт сцену, во время которой одного из актеров насильно сажали в автомобиль. Полицейские отнеслись к ситуации с пониманием, и все закончилось благополучно.

- Еще один казус произошел, когда мы снимали в оружейном магазине, - поделилась Анна Филоненко. - Там был эпизод, когда главный герой убегал по улице с автоматом Калашникова наперевес. Благовещенцы тоже не очень поняли, что произошло и почему. Но на этот раз обошлось без полиции - видимо, народ уже услышал о проходящих съемках и поэтому отреагировал более-менее спокойно.

Последний день работы в амурской столице прошел без происшествий, сейчас съемочная группа уже отправилась в Харбин. Там также будут снимать эпизоды, которые по сюжету происходят в России.

Завершить работу над интернет-сериалом Лан Шаоин, по собственным словам, планирует к весне следующего года. Ориентировочно в апреле китайские зрители смогут посмотреть «Линию границы» в интернете. Ссылку предполагают опубликовать на сайте АОДНТ. Однако на русский язык сериал, к сожалению, переводить не будут, так что благовещенцы смогут насладиться исключительно картинкой.

КСТАТИ

Снятым в Благовещенске сериалом заинтересовался Джеки Чан

Оригинальная идея «Линии границы» привлекла внимание всемирно известного актера и режиссера Джеки Чана. Он готов приобрести авторские права и адаптировать сценарий для своей, полнометражной версии фильма, сообщили в Амурском областном Доме народного творчества,

- Информация о том, что Джеки Чан заинтересовался идеей сериала, неофициальная, - уточнил во время съемок режиссер интернет-сериала Лан Шаоин.