Мифы и легенды Приамурья: Белая дама купца Левашова и заступничество Богородицы

СЕГОДНЯ 03:33 2018-10-31T03:37:29+03:00

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Никому из нас не чужда вера в чудеса и чудовищ. Не зря некоторые до сих пор обходят стороной черных кошек и женщин с пустыми ведрами. Но одно дело - суеверия, и совсем другое - уверенные рассказы о привидениях, оборотнях и чудесах.

Явления Богородицы

Так как Амурская область заселялась в ту пору, когда в языческих богов никто из русских уже не верил, то наши предания связаны преимущественно с христианскими святыми. Сразу два из них рассказывают о том, как Албазинская икона Божией Матери защищала амурскую землю от вторжений.

- Первое предание относится к 1685 году, когда маньчжуры, которые вели осаду Албазинской крепости, добились отступления русских воинов, - рассказывает историк Владимир Пушкарев. - После этого они решили сжечь хлебные поля, оставленные русскими. Но увидели женщину на коне, которая не давала подойти к полям и наводила страх на маньчжуров. Они так и не подошли, и в результате, когда русские вернулись, то смогли даже собрать урожай. В защитнице же они сразу признали Богородицу.

Второй случай заступничества относится к лету 1900 года, когда амурская столица обстреливалась китайскими повстанцами. Ситуация была опасной, потому что в Благовещенске в то время не было регулярной армии - фактически, город был безоружен. При этом стояла сухая погода, и застроенный преимущественно деревянными зданиями Благовещенск легко мог загореться.

- Но в результате этот обстрел никакого урона нашему городу и людям не принес. Больше всего боялись, что китайцы начнут форсировать реку и вторгнутся в Благовещенск, - но и этого не произошло. Потом уже, когда русские воины штурмовали китайские города, от пленных они узнали, что над Амуром в то время ходила большая женщина с младенцем, вселяла в китайцев ужас и отводила снаряды и пули, - делится Владимир Анатольевич.

И эту ситуацию амурчане связали с заступничеством Богородицы. Надо сказать, у них на то были причины - и во время осады Албазина, и в Благовещенске русские молились перед иконой Албазинской Божией Матери. Вот и считается, что молитвы помогли.

Неуспокоенная купчиха

Есть в Амурской области и свои городские легенды. Иные жители Благовещенска еще помнят появившуюся в 60-е годы историю о Белой Даме. Тогда поговаривали о загадочной женщине в белом, которая появляется на закате в роще близ Левашовской дачи на реке Зее. Женщина эта стонет, плачет, переживает.

- Говорят, это жена купца Левашова, которая прожила с ним не очень счастливую жизнь, умерла трагической смертью и не может теперь найти себе успокоения, - рассказывает изучавшая амурский фольклор кандидат филологических наук Нина Архипова.

Доподлинно неизвестно, но легенда может описывать Ольгу Мартыновну Левашову - супругу купца Василия Левашова, которая умерла от сердечного паралича в марте 1912 года. Женщину похоронили в склепе под церковью, которую она построила. Но во время Гамовского мятежа склеп разграбили матросы, надеявшиеся найти золото и драгоценности, а останки Ольги Левашовой попросту выбросили. По легенде, прихожане перезахоронили их в районе старого кладбища, рассказывал «Комсомолке» несколько лет назад настоятель прихода храма в честь иконы «Всех скорбящих Радость» иеромонах Георгий.

Дача Левашовых, возле которой водится привидение. Фото: esosedi.org

Колчаковский клад и наследник Романовых

- Также существуют фактологические легенды, в основе которых лежит не героическая личность, а факт, - продолжает рассказ Нина Архипова. - Среди них - легенда о колчаковском кладе, которую мы слышали в трех вариантах. В годы Гражданской войны затонула японская канонерка, которая везла колчаковский клад. И мотив легенды заключается в том, что потом слитки золота находили в огородах и некая соседка что-то на них купила. Причем каждый раз это новая соседка и разное количество золота.

Подобные легенды могут возникать из желания оказаться близкими к событию или персоне. Из этого же желания возникли легенды о дворянском происхождении: несколько человек рассказывали специалистам АмГУ, будто их соседи - потомки Николая II. А на свет они появились после визита тогда еще наследника русского престола в 1891 году. Так что, может быть, у нас в Приамурье и Романовы проживают.

КСТАТИ

Амурские легенды родом с запада

Большинство историй и легенд возникли не в самом Приамурье, а перекочевали к нам с запада страны. Например, и здесь и там славяне верили, что умерший насильственной смертью станет упырем, а мельники общаются с водяными. И даже легенды о Богородице порой оказываются тесно связанными с языческими мифами.

- Языческие корни имеют легенды о сердитой Богородице, которые бытуют среди староверов, - объясняет Нина Архипова. - По легенде, в июле существует неделя, когда женщинам нельзя стирать или заниматься другими связанными с водой работами. Якобы в этот период Богородица сердится, из-за чего возникают сильные громы и молнии, а нарушившие завет женщины погибают. Легенда эта происходит из мифов о громовержце Перуне, которые описывают период сильных июльских гроз. И это лишь один из примеров, когда мифы Древней Руси смешались с христианскими верованиями.