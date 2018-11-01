Достраивали «Бастилию» - вывезли КамАЗ шприцев

СЕГОДНЯ 03:10 2018-11-01T03:21:36+03:00

Строительство ОКЦ, тогда еще в народе просто «Бастилии», - это, так сказать, уже новейшая история. Фото: okcblag.ru

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Вы когда-нибудь думали, как выглядел бы Благовещенск без самых известных зданий, которые сейчас составляют его архитектурный облик? Некоторые из них построили еще до революции, некоторые начинали в советское время. С годами всем им нужен был ремонт, а где-то даже реставрация и реконструкция. И во время этих работ не обошлось без интересных историй, местами комичных, местами - не очень. Об этом «Комсомолке» рассказал инженер-строитель с 43-летним стажем Николай Кононенко. Где-то Николай Петрович занимался общестроительными работами, где-то - техническим надзором, но каждый объект он помнит до сих пор. Вот лишь несколько из них.

Николай Петрович Кононенко.Фото: Юлия ГОМАН

«Театр надо было спасать»

В самом начале 90-х Николай Петрович пришел на должность главного инженера в Амурский областной театр драмы. Осмотрелся и понял - здание нужно спасать.

- Я тогда написал руководству области письмо, что драмтеатр находится в плачевном состоянии. Обследование показало, что несущие стены вызывают сомнения, фундамент приходит в беспокойное состояние. Надо было спасать театр, - вспоминает Николай Кононенко. - И работа пошла, появился проект, подрядчик - началась реставрация здания. Но артистов же надо было куда-то перевозить, поэтому мы почти год занимались другим помещением для театра. Это был бывший райком партии, в районе Ленина - Шевченко. Сделать из райкома партии театр - это невозможно практически! Там и пожарные нормы, и санитарные нормы свои, и так далее. Но сделали все, театр перевезли. Это было в октябре 1991 года.

Но все оказалось не так просто - начались, как положено в такой ситуации, проверки всех надзорных органов. И если санитарный надзор отнесся с пониманием, то пожарный надзор здание опечатал. В итоге, конечно, все противопожарные мероприятия в здании райкома провели, драмтеатр перевезли на новое, хоть и временное, место.

- На первый спектакль пришел губернатор Амурской области Альберт Аркадьевич Кривченко. Мы включили все софиты, светильники, и в подвале задымился щит - мы не знали, что он не выдержит такую нагрузку. Но спектакль провели, а потом заменили все необходимое, - рассказывает строитель.

«А сделайте ресторан!»

Также в 90-х Николай Кононенко успел поработать в Городском парке заместителем директора по строительству. Здесь он приложил руку к реставрации дома военного губернатора и прилегающих к нему зданий. Работы было настолько много, что планерки с подрядчиками проводили каждый день с пяти до семи вечера. Обновленный дом губернатора торжественно открыли 18 июля 1993 года. Кстати, многие помнят, что в 90-е там был ресторан. И с этим тоже связана своя небольшая история:

- Сначала в той части здания по проекту предполагался шахматный клуб. Но к тому моменту Городской парк уже стал акционерным обществом. Видать, подумали, что прибыли шахматный клуб не даст. Что делать? «Сделайте, - говорю, - ресторанчик». Так и сделали, а потом задумались над названием. «Да назовите, - говорю, - «У губернатора». И так это название и приклеилось.

Так выглядел восстановленный дом губернатора в Горпарке 25 лет назад.Фото: Личный архив героя публикации

«Исторический документ подписываете»

Строительство ОКЦ, тогда еще в народе просто «Бастилии», - это, так сказать, уже новейшая история.

- Я тогда работал в ГБУ «Строитель» в должности главного специалиста по техническому надзору за строительством, мне была поручена «Бастилия», - рассказывает Николай Петрович. - 30 лет практически здание простояло недостроенным, а строило его 12-е строительное управление, прораб Спицын Володя - до сих пор помню. Когда начали проверять прочность бетона, оказалось, что с годами она не уменьшилась!

Восстанавливать и достраивать будущий ОКЦ начали в 2007 году. По словам строителя, со стройки вывезли КамАЗ шприцев (кто помнит, «Бастилия» в 90-е и начале 2000-х была любимым местом встреч неформальной молодежи, не все из них приходили туда с булочками и лимонадом). Самым жутким и опасным местом были подвалы. Пойдешь туда, не зная схем, да если еще и фонарик потеряешь - все, пиши пропало. Один из сотрудников там даже как-то… застрял. Пытается выйти из прохода, а его кто-то обратно тянет! Как оказалось, всего лишь зацепился рубашкой за проволоку, но страху натерпелся.

Дату, когда Госстройнадзор подписал акт приемки ОКЦ, Николай Кононенко помнит отлично - 18 августа 2007 года.

Николай Петрович до сих пор хранит пришлашение на праздник в честь окончания строительства ОКЦ.Фото: Личный архив героя публикации

- Начальником Госстройнадзора тогда был Игорь Сергеевич Красюк, - поясняет Николай Петрович. - Мы пришли со всеми документами. Зашли в его кабинет, стоим с актом приемки, трясемся… Сидит Игорь Сергеевич, ручку взял и думает. А мы ему говорим: «Исторический документ подписываете - ввод ОКЦ в эксплуатацию». На следующий день акт госкомиссии утвердил мэр. И вот после этого мы пришли с этим актом к начальнику нашего ГБУ «Строитель» - все счастливые, довольные, веселые. Ведь столько нервов ушло!

КСТАТИ

На месте дома - памятник

С Благовещенском и его историей Николай Кононенко связан не только благодаря своей работе. В его семейном архиве хранится фотография за 1964 год - копают котлован под Дом Советов (ныне - правительство Амурской области), а грунт вывозит его отец.

Но и это еще не все. Мемориал в честь награждения Приамурья орденом Ленина в сквере за зданием правительства стоит на месте, где раньше были деревянные дома, один из которых - семьи Кононенко.

- С этим тоже связана история, - улыбается Николай Петрович. - Был 1976 год, дома должны были сносить, по кварталу ходили, все переписывали. Сестра пошла в горисполком получать ордер на квартиру. Возвращается, а дом горит. Она успела только выкинуть телевизор, палас. А за месяц до этого приходил страховой агент и убедил ее застраховаться. Я служил в пограничных войсках, получил письмо от матери - дом сгорел. Меня тогда даже в отпуск отпустили на десять дней…

Николай Петрович (слева) с отцом на том самом месте, где за бывшим Домом Советов разбили сквер и позже установили мемориал.Фото: Личный архив героя публикации

Уважаемые читатели, а у вас есть свои истории, связанные с известными зданиями в городе? Может быть, вы что-то строили или были на открытии? Поделитесь своими историями в комментариях.