Поможем амурскому участковому стать лучшим в стране!

1 Нояб. 08:57 2018-11-01T09:03:01+03:00

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Конкурс «Народный участковый» проводится в России уже восьмой раз. Среди кандидатов отбираются лучшие представители профессии со всей страны. Напомним, Приамурье в этом году на конкурсе представляет участковый из Тамбовского района Артем Тарасенко - он стал лучшим на уровне области. В финале ему придется побороться за победу с полицейскими из других регионов.

- Я всегда ставлю перед собой реальные цели и понимаю, что мои коллеги слабее не будут. Может быть, они даже более достойны победы, чем я. Поэтому пусть победит сильнейший, - поделился с нами Артем перед началом финального голосования.

Артем Тарасенко служит в полиции уже более десяти лет, семь из которых - участковым. Он отвечает за порядок в шести отдаленных селах Тамбовского района - Корфово, Красное, Муравьевка, Резуновка, Куропатино и Духовское. А это около полутора тысяч жителей.

Заключительный этап конкурса проводится на сайте «Комсомольской правды», онлайн-голосование продлится с 1 до 10 ноября. Наградят победителя 16 ноября в здании МВД России накануне профессионального праздника - Дня участкового. Самого народного участкового страны ждет главный приз - внедорожник УАЗ «Патриот».

ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как проголосовать?

Зайти на сайт kp.ru, найти раздел для голосования. Пройдя по ссылке, можно посмотреть фотографии всех участников конкурса, почитать их анкеты и выбрать самого, на ваш взгляд, достойного кандидата. А затем проголосовать за него, нажав на значок «сердечко». Предварительно надо авторизоваться с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Внимание! Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться! Учитываться будут голоса только реальных пользователей.