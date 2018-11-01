В Благовещенске нашли массовое захоронение расстрелянных людей

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-01T11:07:30+03:00

О найденных костях благовещенец написал у себя в Instagram. Фото: СОЦСЕТИ

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На окраине Благовещенска местный житель случайно нашел братскую могилу - останки сразу нескольких человек в одном месте. Страшная находка обнаружилась, когда Виталий Кваша копал яму под фундамент дачи. О найденных костях Виталий написал у себя в Instagram.

«Копаю яму под фундамент и тут тебе на - находка. Есть желающие покопать? Там их еще много», - написал амурчанин.

Как рассказал Виталий корреспонденту «Комсомольской правды», находка его не шокировала - сказалась служба в силовых структурах.

- Реакция была обыкновенная. Я в органах сколько прослужил - ничего особо страшного не увидел. Вызвал полицию, дальше уже они сами разбирались, - рассказал благовещенец.

Сейчас все материалы переданы в следственный комитет. Идет доследственная проверка.

Виталий Кваша не был шокирован находкой.Фото: Личный архив героя публикации

Стреляли в голову

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Амурской области, однозначно сказать, когда погибли люди, пока нельзя. На многие вопросы должна ответить экспертиза останков. Ее результатов ждут в 20-х числах ноября. Пока можно сказать одно - смерть была насильственной. Погибшим стреляли в голову.

- Экспертиза займет около месяца. 20 октября останки были найдены и сразу отправлены на исследования. Будет поставлен вопрос о давности смерти. Осмотром установлены следы огнестрельных ранений на черепах, - сообщил представитель СК.

На вскрывшемся захоронении побывал археолог, директор центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков. Однако каких-либо выводов ученый предпочитает не делать. Но сейчас можно предположить, что костям менее 100 лет.

- Мы просто их осмотрели. Это не археологическая находка, других выводов я сделать не могу. Все остальные выводы сделает судебно-медицинская экспертиза. Никаких гипотез я выдвигать не хочу, потому что идет следствие. Пускай гипотезы выдвигают специалисты, чтобы не вызывать дополнительных слухов, которых уже и так предостаточно, - сообщил Волков.

В соцсетях обсуждают две основные версии: бандитские разборки 90-х и сталинские репрессии конца 30-х годов прошлого века.Фото: Личный архив героя публикации

Разборки или репрессии?

Пока что в соцсетях обсуждают две основные версии: бандитские разборки 90-х и сталинские репрессии конца 30-х годов прошлого века. По мнению благовещенского историка Владимира Пушкарева, версия сталинского террора - наиболее правдоподобная.

- В 30-е годы, особенно в 37-38-м, был пик репрессий в стране и в частности у нас, в Амурской области. Часто такие казни осуществлялись, скажем так, конвейером: десятки, а то и сотни людей приговаривались к смертной казни и в тот же день приговор приводился в исполнение. Поэтому вполне возможно, что где-то на окраине города людей и расстреливали. Чисто физически наладить «инфраструктуру» такого уничтожения людей было достаточно сложно. Поэтому вполне вероятно, что это как раз-таки жертвы 30-х годов. Тем более что в других регионах мы подобные ситуации знаем. Тот же самый знаменитый Бутовский полигон в Подмосковье, куда просто свозили людей и убивали, - рассказал Пушкарев.

Тем временем еще даже не все останки извлечены. Как рассказал Виталий Кваша, пока из-под земли достали 10 черепов. Но их может быть больше.