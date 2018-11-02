Амурчанка открыла в Болгарии зоопарк с букашками

СЕГОДНЯ 04:05 2018-11-02T04:17:23+03:00

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Бывшая жительница Благовещенска Дина Рогатных четыре года назад вместе с семьей переехала в болгарский город Варну. В Благовещенске Дина работала энтомологом в лаборатории защиты растений в Ботаническом саду. Три года бывшая амурчанка не думала о научной работе, но потом призвание все-таки взяло верх.

Переехать в теплую Болгарию семье Рогатных пришлось из-за сына: суровый дальневосточный климат не подходил юноше. Врачи посоветовали увезти его к морю, в теплую зиму. Выбор пал на Варну: незадолго до переезда амурчане побывали там в отпуске и были очарованы. Зеленый город на берегу моря, до +25 летом и теплая малоснежная зима - климат мягче сложно найти.

Дина Рогатных.Фото: Личный архив героя публикации

Снова в науке

Вот только иностранцам, не имеющим постоянного статуса проживания, наниматься на работу в Болгарии запрещено. Зато можно открыть свое дело. Супруг Дины первое время занимался недвижимостью и ремонтом, а сама амурчанка ушла в творчество: стала репортажным фотографом. Кроме того, Дина работает иллюстратором в двух российских издательствах. Она надеется, что будут заказы на оформление болгарской научной литературы.

А почти полгода назад амурчанка вернулась к своему призванию - насекомым.

- Три года я не хотела думать ни о какой научной работе. Но оказалось, что жизнь без энтомологии для меня не жизнь. И мы решились открыть выставку экзотических насекомых «Буболечки ZOO» («буболЕчки» в переводе с болгарского - «букашки»). На самом деле эта идея посетила меня еще до переезда, создание таких выставок сейчас популярно по всему миру. Три года мы присматривались, а потом все-таки решили попробовать, - рассказала Дина.

Все своими руками

Выставку супруги делали своими руками - от общего проекта до ремонта помещения. Муж сделал всю мебель и инсектариумы, на оформление стен пошли фотографии насекомых.

Сейчас в питомнике живут около 30 видов беспозвоночных.Фото: Личный архив героя публикации

- Сейчас, глядя на всю проделанную нами работу, не верится, что мы смогли это сделать вдвоем. Не могу однозначно сказать, легко это или сложно, смотря с чем сравнивать. В Благовещенске, наверное, я бы так и не рискнула сделать что-то подобное. Фирму в Болгарии открыть просто, никаких особенных заморочек тут нет, хотя в целом бюрократия в стране есть. Если деятельность не связана с пищевыми продуктами или медицинскими услугами, никаких специальных разрешений не надо. Если ты делаешь все по закону, используешь кассовый аппарат, правильно ведешь бухгалтерию, платишь налоги, никто тебя специально кошмарить не будет, - рассказала амурчанка.

Сейчас в питомнике живут около 30 видов беспозвоночных - это улитки ахатины, многоножки, палочники, богомолы, тараканы, жуки, бабочки. Питомцев покупают на специализированных фермах в Западной Европе.

Посетителей на выставке хватает.Фото: Личный архив героя публикации

- Можно сказать, что в Болгарии мы первые, кто открыл выставку с таким видовым разнообразием беспозвоночных. У нас нет опасных насекомых, и поэтому практически всех можно взять в руки. Цель нашей выставки в первую очередь не развлекательная, а образовательная, поэтому мы стараемся как можно больше и интереснее рассказывать об образе жизни наших питомцев, приспособленности к среде обитания и необходимости сохранения их биологического разнообразия. Глядя на то, как от нас не хотят уходить дети, думаю, что мы сделали все правильно и интересно. Очень приятно смотреть на эмоции человека, без разницы - большого или маленького, победившего свой страх и взявшего в руки первый раз в жизни огромного африканского кивсяка (это такая жуткая с виду многоножка - ред.) или мадагаскарского таракана. Бывало, родители приводили к нам детей с жуткой инсектофобией, заходили дети со страхом, а выходили с обещанием больше никого не бояться. Вот она, сила просвещения! - радуется Дина.

Выставка открылась всего 5 месяцев назад, поэтому об окупаемости Рогатных пока не говорят. Но уже строят планы на будущее.

- В дальнейшем я бы не хотела останавливаться только на формате выставки. В первую очередь я исследователь, и мне бы хотелось со временем на базе наших «Буболечек» поучаствовать в каких-то исследовательских программах. Возможно, со временем мы создадим небольшую лабораторию, где дети смогут сами выращивать какие-то несложные виды насекомых, смогут наблюдать за ними. За несколько месяцев работы мы заметили, что детей, интересующихся энтомологией, немало. По некоторым уже сейчас видно, что это будущие биологи!

В «Буболечки ZOO» можно не только на насекомых, но и на улиток посмотреть.Фото: Личный архив героя публикации

Есть вопрос!

- В Варну я просто влюбилась с первого взгляда. С первого же дня было чувство, что я жила здесь всю жизнь, хотя у нас в городе не было ни родных, ни друзей, - отвечает Дина на вопрос о том, как им там, в Болгарии, комфортно ли. - Первое, что поражает в Болгарии после нашей постоянной суеты и нервозности, - это неторопливость жизни, она здесь течет совсем в другом ритме. Сначала это вызывает шок - ты же привык постоянно куда-то бежать, торопиться, делать десять тысяч разных дел, но потом начинаешь понимать, что мы слишком много энергии и сил тратим на совершенно ненужные вещи. У болгар есть поговорка «чакай малко» - не торопись, посиди спокойно, выпей кофе. По менталитету болгары очень похожи на русских, но отношения между людьми тут такие, как были когда-то у нас, в 80-е годы. Было ощущение, что мы вернулись в детство. Люди вокруг доброжелательные, всегда готовые помочь. Несколько раз мы попадали в весьма сложные ситуации, и всегда кто-то из болгар приходил на помощь, причем помогали абсолютно бескорыстно. Когда ты только выдернут из своей обычной жизни, кажется, что все это не просто так, где-то должен быть подвох. Но вся фишка в том, что подвоха нет!