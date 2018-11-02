Все на «Ночь искусств»!

2 Нояб. 11:16 2018-11-02T11:16:45+03:00

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Очередная «Ночь искусств» пройдет в Благовещенске 4 ноября. Как всегда амурчан ждут театральные постановки и концерты самых популярных коллективов города, модное дефиле, интерактивные экскурсии, а также многочисленные мастер-классы и многое другое. Вишенкой на торте, по традиции, станет файер-шоу от театра огня «Одержимые».

Часть мероприятий пройдет в музее-мастерской А. Тихомирова (ул. Пионерская, 14) и музейном комплексе «Дом Саяпина» (ул. Амурская, 216). Посетить их можно по единому билету, купив его заранее в кассе краеведческого музея. Так, в 18.30, 19.30 и 20.30 здесь пройдут обзорные экскурсии. Торжественная часть - открытие «Ночи искусств» - пройдет в фойе основного здания.

Для самых маленьких гостей акции состоится музыкальный спектакль «Праздник непослушания» от детского театра «Фантазеры» и творческая встреча с артистами областного театра кукол. Ребятам постарше и их родителям будет интересна выставка вооружения и обмундирования (причем можно будет не только посмотреть на мечи, щиты и шлемы, но и сфотографироваться с ними на память), показательные бои на мечах, мастер-классы по древнерусскому письму и плетению кольчуги. Также можно будет узнать, что такое эвенкийский обряд очищения и узнать побольше об этом народе.

Кроме того, в программе выступления цирковой студии «Фаворит», А капелла-студии Round 7, шоу-балета «Максимум», рок-группы «КБ Революция», игры и викторины на тему экологии. Особенно интересна будет новая экспозиция «Комсомол - история эпохи» - интерактивное мероприятие к 100-летию комсомола.

Для тех, кто будет настроен не только на созерцательный отдых, организаторы подготовили мастер-классы на любой вкус: роспись керамики и гипсовых фигур, изготовление народной куклы из соломы и веревок, игрушки из воздушных шариков, работа за гончарным кругом, аквагрим и многие другие. А в «Доме Саяпина» благовещенские модницы смогут не только увидеть, но и купить павловопосадский платок.

В завершение акции в 21.10 в фойе музея начнется светодиодное представление, после которого гости переместятся на улицу, чтобы посмотреть файер-шоу. Полную программу мероприятий смотрите на сайте. Уточнить информацию можно по телефонам 52-24-14 и 52-53-83.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

4 ноября с 18.00 до 22.00

Цена билета: для взрослых - 300 рублей, для детей до 16 лет - 200 рублей.