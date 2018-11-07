Как амурчанам относиться к присоединению Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку?

СЕГОДНЯ 04:26 2018-11-07T07:51:31+03:00

Как именно отразится это присоединение на Приамурье, еще не совсем ясно. Фото: СОЦСЕТИ

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Новость минувших выходных не могла не заинтересовать амурчан - к Дальнему Востоку присоединились два региона. Новичками в нашем округе стали Бурятия и Забайкальский край, перешедшие из Сибири. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

«Мы - дальневосточники!»

На новость сразу же отреагировал бывший губернатор Приамурья, а ныне министр по развитию всего Дальнего Востока Александр Козлов.

«Сегодня наш Дальний Восток увеличился на 2 064 947 человек! Добро пожаловать, жители Бурятии и Забайкальского края! Дальневосточный округ стал больше! Нас теперь 11 регионов и 8 230 231 человек! Но мы прекрасно понимаем, что увеличивать численность ДВ просто за счет присоединения других регионов, это не та задача. Наша задача - естественный прирост на Дальнем Востоке, увеличение рождаемости, снижение смертности. Наша задача, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока, а оставались жить в наших регионах! Мы дальневосточники! И это звучит гордо!» - такую эмоциональную запись у себя в «Инстаграме» сделал Александр Александрович.

А хуже не будет?

Теперь у правительства есть три месяца, чтобы привести в соответствие все акты, которые подчиняются подписанному президентом указу. Поэтому, как именно отразится это присоединение на Приамурье, еще не совсем ясно. Вопросов пока больше, чем ответов. Например, не будет ли наша область получать меньше средств из федерального бюджета? Ведь теперь делить придется на 11 регионов, а не на девять.

- Это давно назревшее и положительное решение и для всей России, и для Дальнего Востока. Это положительно скажется на всех территориях, включая Амурскую область, потому что общее инвестирование будет усиливаться. По крайней мере, хуже нам точно не станет. В Забайкалье и отчасти в Бурятии есть запасы природных ископаемых, но это не значит, что туда пойдут основные деньги, а у нас что-то отнимут, - успокаивает ведущий специалист медиа организации ВЦИОМ-Амур, кандидат философских наук Юрий Магницкий. - Присоединение территорий также оживит инфраструктуру. Например, вопрос продовольственного обеспечения этих двух территорий будет зависеть не от сибирской части нашей страны, а от нас, а в Амурской области производятся продукты питания, сельскохозяйственная продукция и так далее. К тому же не стоит забывать, что Амурская область все равно будет находиться в приоритете, потому что здесь проходит важнейшая для судеб нашей страны газовая ветка «Сила Сибири». Сюда будут вкладываться основные инвестиции, причем не просто в «Силу Сибири», а как бы распыляться по всему региону. Плюс мост через Амур, космодром и другие проекты. Также будет усиливаться трудовая миграция между дальневосточными регионами.

Юрий Магницкий о присоединении Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку и последствиях для Амурской области 00:00 00:00

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«А когда Москву присоедините?»

Многие отнеслись к новости скептически. В частности, под постом Александра Козлова в «Инстаграме» за сутки набралось более четырех сотен комментариев.

«А, так вот каким образом Минвостокразвития решает проблему оттока населения с ДВ. А когда Москву присоедините?»

«Мы на севере Амурской области пока здесь держимся, но как только отменят северные, сразу все соберут свои чемоданы и уедут, и город превратится в село! Или этого и добиваются? Цены повышаем уже несколько раз в год - бензин, ЖКХ, новые налоги, про продукты и вещи уже и не стоит говорить, т. к. они напрямую зависят от вышеперечисленного. Вот честно, кроме свежего воздуха достоинств - ноль! Не приглашать людей надо сюда, а помогать людям здесь жить, и меньше оттока будет».

«Чтобы не уезжали с Дальнего Востока, нужно вообще отменить квартплату или сделать минимальной. Люди выживают здесь, а не живут. И все бы уехали, только не у всех средства есть».

«Когда в 1858 году граф-патриот Н. Н.Муравьев-Амурский через Айгуньский договор присоединял земли Амура к России, он не мог предполагать, что спустя столетие с немногим дальневосточники от безнадеги побегут с этих земель, уже освоенных и с трудом заселенных. Не знал, какой несравненно трудной будет жизнь на ДВ. Увы»

Уважаемые читатели, а как вы считаете, положительно или отрицательно скажется присоединение двух новых регионов к Дальнему Востоку на Приамурье?