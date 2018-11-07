Британцы в Благовещенске и шоу под дождем

СЕГОДНЯ 04:13 2018-11-07T04:24:00+03:00

Как и где провести выходные интересно и с пользой - в нашей афише

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Любите кошек? Тогда вам обязательно надо побывать на отчетной международной выставке «12 месяцев Кота Бегемота». Программу выставки ее организаторы - Клуб любителей кошек «Кот Бегемот» - обещают насыщенную. Эксперты будут рассказывать о представленных породах. Обещают и настоящий сюрприз для любителей британцев.

«Такого вы еще не видели, только для жителей и гостей города Благовещенска - 22 абсолютно разных окраса британских кошек. Мы покажем вам настоящих британских кошек и еще много разных пород!» - сообщают организаторы на своей странице в «Инстаграме».

Кстати, у участников и гостей выставки будет возможность пообщаться с владельцами питомников напрямую и даже купить породистого котенка. А по итогам двух дней выставки выберут победителя. Кстати, свой голос за понравившегося хвостатого кандидата сможет оставить любой посетитель.

Grand Arena Ostrova (ТРЦ «Острова»)

ул. Мухина, 114

10 и 11 ноября с 10.00 до 20.00

Цена билетов: 100 и 200 рублей

А В ЭТО ВРЕМЯ

Народному хору - 60!

Уже больше полувека народный академический хор Городского Дома культуры радует амурчан своими выступлениями. В репертуаре коллектива можно найти как казацкие и русские народные песни, так и песни военных лет, а также творения советских и амурских авторов. Вместе со своим художественным руководителем Натальей Вороновой народный академический хор участвует во многих городских мероприятиях. Уже четыре раза он получал звание «Народный коллектив Амурской области».

14 ноября хору исполняется 60 лет. Отметить такое событие решили, конечно же, концертом, на котором амурчане смогут услышать любимые песни. Заказать билеты можно по телефонам 46-26-54 и 52-89-18

СПРАВКА «КП»

Народный академический хор Городского Дома культуры образовался в июле 1958 года. Первым его руководителем и хормейстером был М. Г. Тушканов, аккомпаниаторами - Т. Шелковец, а затем О. Мартынов. Первый концерт состоялся 4 ноября 1958 года. Звание «народный» было присвоено коллективу в 1986 году.

ОКЦ (малый зал)

ул. Ленина, 100

14 ноября в 18.00

Уже больше полувека народный академический хор Городского Дома культуры радует амурчан своими выступлениями.Фото: СОЦСЕТИ

КСТАТИ

Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни

«Признание в любви»

Шоу под дождем от Санкт-Петербургского театра танца «Искушение». Финальные номера выполняются под потоками воды.

ОКЦ

ул. Ленина, 100

8 ноября в 19.00

Цена билетов: 1000-2000 рублей

«Жениха вызывали?»

Лирическая комедия в двух действиях, рассказывающая о том, как в российском провинциальном городе жили две родные сестры. Однажды старшая решила помочь младшей устроить личную жизнь и обратилась в брачное агентство. С этого все и началось…

Амурский областной театр драмы

ул. Ленина, 146

10 ноября в 18.00

Цена билетов: 200-500 рублей

«Бамбуковый остров»

Сказка по мотивам китайского фольклора. Раз в 12 лет недалеко от деревни просыпается дракон. Целый год он пугает местных жителей. Два брата, Кун Линь и Джан Линь, решили его одолеть. Старший брат Кун настроен воинственно и высмеивает тихого Джана, который хочет сначала договориться по-доброму. По дороге Кун ссорится со всеми встречными, а у доброго Джана, наоборот, появляются новые друзья, и даже дракон готов с ним подружиться.

Амурский областной театр драмы

ул. Ленина, 146

11 ноября в 12.00

Цена билетов: 200-250 рублей

«Что скрывается за ширмой?»

Совместный проект областного краеведческого музея и театра кукол, благодаря которому дети и взрослые смогут узнать о закулисной жизни театра.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

11 ноября в 12.00

«Все краски мира»

Выступление цирковой студии «Фаворит».

ОКЦ (малый зал)

ул. Ленина, 100

11 ноября в 16.00

Цена билетов: 350 рублей