«Доступная среда»: Приамурье становится более приспособленным для инвалидов

24 Окт. 01:00 2018-11-07T07:02:25+03:00

Кстати, в планах правительства - продлить программу «Доступная среда» как минимум до 2025 года.

К 2020 году все социальные объекты в городах должны быть полностью адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями. Амурская область - не исключение

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Третье декабря - международный День людей с ограниченными возможностями. Он отмечается с 1992 года и призван поддержать этих людей, обеспечить им полноценное и равноправное участие в жизни общества, ведь на сегодняшний день в мире насчитывается около миллиарда инвалидов.

Жизнь без ограничений

Огромное число людей с ограниченными возможностями живут полноценной жизнью, активно занимаются спортом, несмотря на свой недуг. Окружающие восхищаются их необыкновенной силой духа, целеустремленностью, умением добиваться успехов даже в самых сложных ситуациях. Такие проявления жизнелюбия должны служить настоящим примером.

А чтобы сделать их жизнь более комфортной и обеспечить работой, в России работает многоцелевая государственная программа «Доступная среда». Ее цель - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, равенство их возможностей, личной самостоятельности и мобильности. На реализацию госпрограммы ежегодно из федерального бюджета выделяются миллионы рублей. Регионы их успешно осваивают.

Исполнителями программных мероприятий выступили министерства социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и архивного дела, по физической культуре и спорту, транспорта и строительства, образования и науки области.

Результаты уже есть

Создание безбарьерной среды объявлено государством одной из важных задач. Как федеральные, так и региональные органы государственной власти обязали продублировать всю необходимую для инвалидов информацию шрифтом Брайля и оснастить световые сигналы светофоров звуковыми. Кроме того, власть позаботилась о том, чтобы инвалиды могли беспрепятственно пользоваться городским, пригородным и междугородним транспортом, имели полный доступ не только к местам общественного отдыха, но и к предлагаемым на них услугам. В итоге, в Приамурье за сравнительно небольшой срок действия программы большинство госучреждений стали доступными для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Большую часть мероприятий удалось реализовать в 2015 году: 17 июля между Минтрудом России и правительством Амурской области было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета, направленной на формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов. Сумма средств, поступивших в область, составила более 35,5 млн рублей. Тогда с учетом нужд и потребностей инвалидов было адаптировано 53 объекта социальной инфраструктуры.

Медицинское обслуживание

Госпрограмма «Доступная среда», рассчитанная до 2020 года, включает учреждения здравоохранения в группу приоритетных объектов, ведь медицинское обслуживание - это наиболее важная сфера, с которой чаще всего соприкасаются люди с ограниченными возможностями: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и слуха, умственного развития, передвигающиеся на креслах-колясках.

Медицинские учреждения должны быть в первую очередь оборудованы специальными приспособлениями и удобными помещениями для инвалидов. Регионы обязаны составлять собственные долгосрочные планы развития безбарьерной среды. Для медицинских учреждений это, в частности, обслуживание инвалидов на дому, предоставление им сопровождающего при посещении поликлиники. Персонал должен пройти специальное обучение для работы с людьми с ограниченными физическими возможностями.

В 2014 году в Амурской области завершены работы по адаптации 25 объектов в 14 медицинских организациях на общую сумму 29,6 млн рублей, в том числе 14,8 млн рублей - это средства федерального бюджета, 14,8 млн рублей - средства областного бюджета.

В 12 медицинских организациях выполнены работы по ремонту прилегающей территории: установлены пандусы, проведены работы по укладке тактильной плитки, произведен ремонт крыльца, монтаж поручней. В городской поликлинике № 2, Амурской областной инфекционной больнице оборудованы парковки для инвалидов.

В семи медицинских организациях была проведена работа по обеспечению доступности санитарно-гигиенических помещений: приобретена сантехника, отремонтированы санитарно-гигиенические помещения, в которых были установлены дополнительные элементы для удобства маломобильных групп населения.

Большое внимание уделено приобретению средств информационной доступности для маломобильных групп населения - это таблички по Брайлю, указатели, поручни, тактильные мнемосхемы. Информационный терминал, тактильная плитка для внутренних помещений, пандусы рулонного типа, пандусы перекатные, пристенные поручни, портативные подъемники для инвалидных кресел на гусеничном ходу - далеко не полный список всего, что было приобретено в рамках этой программы для учреждений здравоохранения.

Также был произведен монтаж больничных лифтов в городской поликлинике № 2, Детской городской клинической больнице, лечебном корпусе противотуберкулезного диспансера. Полностью отремонтирован лифт в Амурской областной инфекционной больнице.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014-2020 годы», подпрограммы «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов области» заменили еще три кабины лифтов в Амурской областной клинической больнице. Тогда же был установлен особый лифт для инвалидов в АОКБ, а еще через год аналогичный лифт появился в Детской городской больнице.

Кроме того, в целях обеспечения доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов в интернете в медицинских организациях Приамурья были внедрены модули «Версия для слабовидящих».

Администрация Амурского областного онкологического диспансера сообщает, что в 2018 году выделена субсидия на реализацию мероприятий госпрограммы «Доступная среда» в сумме 150 тысяч рублей. Из этих средств 75 тысяч рублей для здания стационара, еще 75 тысяч - для здания поликлиники.

Выделенные денежные средства израсходованы на:

- обеспечение доступности санитарно-гигиенических помещений - приобретены и установлены поручни, материалы для изготовления поручней на сумму 40 тысяч рублей;

- обустройство входной группы - приобретена тактильная плитка на сумму 6755 рублей; на работы по укладке тактильной плитки на прилегающей территории к зданиям стационара и поликлиники израсходовано 90 597 рублей;

- обеспечение средствами информационной доступности - приобретены контрастные наклейки и таблички по Брайлю на сумму 12 647 рублей.

Таким образом, субсидия на реализацию госпрограммы была полностью освоена.

На контроле властей

Между тем 1 января 2018 года вступил в силу закон о предоставлении органам власти права осуществлять контроль за доступностью среды для инвалидов. Отдельные функции возложили на федеральные и региональные органы исполнительной власти. Закон регулирует вопрос о полномочиях органов, которые должны осуществлять госконтроль и надзор за выполнением обязательных условий доступности. Это позволяет решать проблемы, связанные с доступностью среды, в рамках досудебных процедур, в том числе с использованием механизмов административной ответственности.

Кстати, в планах правительства - продлить программу «Доступная среда» как минимум до 2025 года. Причем чиновники отмечают, что и в рамках реализации других программ - по обустройству дворовых пространств и так далее - изначально нужно учитывать потребности людей с ограничениями по здоровью.

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Федеральным бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России организована горячая линия - служба информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов: +7 (499) 550-09-91 - звонок бесплатный.

Только цифры

По данным Федерального реестра инвалидов, на 1 июля 2018 года в России насчитывалось 11,3 млн инвалидов, в том числе 666,3 тысяч детей-инвалидов.

В Амурской области в Федеральный реестр инвалидов включены 66 345 амурчан, а также 4113 детей-инвалидов.