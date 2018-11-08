Амурские следователи начали проверку в колонии, где осужденный Цапок кушал крабов и шашлыки

СЕГОДНЯ 04:51 2018-11-08T04:55:41+03:00

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Сотрудникам Следственного управления СК по Амурской области добавилось работы. Целая бригада следователей отправилась в колонию, где пребывает Вячеслав Цеповяз, член банды «Цапков», «прославившейся» на всю Россию после жуткой массовой расправы в станице Кущевской на Кубани. Как выяснилось, Цеповяз в неволе (а осужден он на 19 лет) совершенно не страдает. В Сеть попали фотографии, на которых довольный заключенный поедает крабов и шашлыки.

Руководство колонии признало: было дело. Но в 2015 году.

- Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Амурской области.

Шашлыки на тюремном дворе.Фото: из открытых источников

Известие об этом разгильдяйстве дошло до самого верха. Начать полноценное расследование инцидента, не ограничиваясь внутренней служебной проверкой по линии ФСИН и не давая руководству колонии все спустить на тормозах, распорядился глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

- Председатель Следственного комитета поручил взять на контроль в центральном аппарате ход проведения доследственной проверки, в рамках которой дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности. При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений Александром Бастрыкиным дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела, - отчитались в СУ СКР по Амурской области.

Следствию уже известно, что Цеповяз на роскошную жизнь в тюрьме тратил до трех миллионов рублей в год. Деньги пересылала ему жена. А вот как они попадали в карманы заключенного и превращались во всевозможные блага, наподобие свежих крабов и шашлычков во дворе колонии, и предстоит выяснить следователям.