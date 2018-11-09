Как выживает бизнес в районах Приамурья

СЕГОДНЯ 04:22 2018-11-09T04:29:57+03:00

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Ситуация с бизнесом в Амурской области вызывает двойственное ощущение. С одной стороны - богатый магазинами Благовещенск, где торговых площадей в два раза больше положенного по нормативам. С другой - пустующие села без единого магазина. Чего уж там, в городе президентского внимания Свободном с бизнесом много проблем! Что же мешает ему развиваться вдали от областной столицы, разбиралась «Комсомолка».

Бизнес с опаской

Жители Свободного полностью согласны с губернатором Василием Орловым, который утверждал: «Здесь нужны рестораны, торгово-развлекательные центры, гостиницы». Им и впрямь не хватает кофеен, работающих допоздна ресторанов, круглосуточных аптек и химчистки.

Отдельно свободненцы отмечают неудачные часы работы многих организаций: на часах пять-шесть вечера, а вокруг уже все закрывается. Также вечером возникают трудности с такси, дожидаться которого приходится часами. Чтобы исправить ситуацию, администрация зазывает в Свободный амурчан, готовых заняться таксомоторным бизнесом, и обещают всячески их поддерживать. Но пока со сферой услуг - одни проблемы.

Известный в городе предприниматель, пожелавший сохранить анонимность, утверждает, что до сих пор бизнесу просто было не для кого расти: свободненцы привыкли, что из их города люди только уезжают.

- У предпринимателей до сих пор сохранилось недоверие: космодром у нас уже строили, была какая-то надежда - а в результате никто этой стройки и не заметил. Да и не может малый бизнес развиваться такими быстрыми темпами, у людей нет для этого средств. А кредитоваться они не хотят, потому что еще не уверены, будет ли выгода. Многие так и говорят: «Они (газовики) сами все для себя будут строить. Мы-то тут при чем?»

Последние на селе

Если уж в растущем и развивающемся городе состояние малого бизнеса оставляет желать лучшего, то чего ждать от отдаленных районов? Сразу в двух селах Зейского района в этом году закрылись жизненно необходимые организации: в Овсянке - единственная автозаправка, в Рублевке - единственный продуктовый магазин.

- Закрытие автозаправки - серьезная потеря не только для Овсянки, но и для близлежащих сел, - считает глава Овсянковского сельсовета Наталья Перелыгина. - Здесь заправлялись жители Сиана, Амуро-Балтийска, Ивановки, и я не считаю, что станция была нерентабельной. Возможно, после смены владельца качество топлива стало плохое - вот люди при автомобилях и переключились, стали заправляться в Зее.

С другими сферами бизнеса в Овсянке таких проблем нет. Разве что крупные магазины постепенно «выталкивают» мелкие с рынка.

А вот в Селемджинском районе малый бизнес теснят не только крупные предприниматели, но и муниципалитеты, утверждает предприниматель и депутат Селемджинского районного Совета народных депутатов Виктор Трусевич:

- Надо задать вопрос администрации области - почему государственные бюджетные учреждения занимаются бизнесом, особенно тем бизнесом, который должен платить налог в местный бюджет? Я говорю про гостиницы, стоянки - в Февральске уж точно. И, самое главное, администрация района на это - ноль внимания!

Тяжело выжить небольшим предприятиям в поселках посреди тайги.Фото: Юлия ГОМАН

Действительно, в Февральске гостиницы держат не только предприниматели - у каждой организации есть гостиница или дом отдыха.

- Мы вынуждены держать муниципальную гостиницу, чтобы обеспечить проживание командированных. Но она никому и никогда не составляла конкуренции: цена достаточно высокая, потому что налоги мы платим, - объясняет замглавы поселка Алексей Старостин.

В районной администрации ситуацию с гостиницами в Февральске тоже не считают проблемой. Куда тяжелее приходится розничной торговле в поселках поменьше:

- У нас сказывается значительная удаленность населенных пунктов от областной столицы и друг от друга, - рассказывает начальник отдела экономики и прогноза администрации Селемджинского района Светлана Семко. - В Быссе и Селемджинске вообще нет продуктовых магазинов. И если в Быссу продукты доставляют раз в неделю автолавкой, то в Селемджинске жители сами приезжают в другие населенные пункты. Государственной торговли у нас нет, а заставить предпринимателей тратиться на ГСМ ради трех булок хлеба мы не можем.

Если уж розничная торговля порой оказывается нерентабельной, то сфера услуг и подавно. Как рассказала Светлана Александровна, она более-менее развита только в Февральске. В остальных селах это слишком невыгодно.

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуация меняется к лучшему

Валентина Дацко, заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области:

- Проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в районах, в последнее время не сильно изменились. Это сложный доступ к финансовым ресурсам, в отдаленных районах - проблемы с банковским обслуживанием, отсутствие устойчивой интернет-связи и, конечно, труднодоступность.

Несмотря на все это, мы ставим перед собой задачу максимально поддержать бизнес. Огромная роль в этом процессе отводится объектам инфраструктуры. Если два года назад в регионе действовал только «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП», то в 2018 году появились две новые организации.

Не стоит забывать и о прямых субсидиях. В 2018 году на реализацию программы, направленной на развитие бизнеса, предусмотрено 141,7 млн рублей. Из них 52,2 миллиона - средства регионального бюджета, которые пойдут на возмещение затрат на покупку оборудования, гранты начинающим предпринимателям и субсидии бизнесу, реализующему проекты в социальной сфере. Воспользоваться этими видами поддержки может любой предприниматель, в том числе из отдаленных северных районов.

КОМПЕТЕНТНО

Бизнес в отдаленных районах нужно поддерживать

Председатель Амурского регионального отделения «Опоры России», предприниматель Борис Белобородов:

- Если бизнесу невыгодно, а властям и населению надо, чтобы какие-то услуги оставались, - значит, нужно поддерживать. Например, раньше розничная торговля продуктами питания в сельской местности считалась приоритетным направлением развития малого бизнеса. Соответственно, предпринимателям предлагались различные меры поддержки. Можно было бы попробовать возобновить эту практику, действовать за счет средств областного бюджета и областных программ поддержки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 10 октября в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано около 26,6 тыс. организаций, работающих в Амурской области. Из них 16,9 тыс. - индивидуальные предприниматели, 9,7 тыс. - юридические лица. Большинство организаций заняты в сфере оптовой и розничной торговли: 35-40% от общего числа.