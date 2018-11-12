2018-11-12T12:38:42+03:00
Экономика

Подводный переход газопровода «Сила Сибири» через Амур построен на 90 процентов

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил работу компании по реализации крупнейших инвестиционных проектов
Управление информации ПАО «Газпром»
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Газопровод «Сила Сибири».Газопровод «Сила Сибири».
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Компания продолжает выполнение масштабной Восточной газовой программы и создание производственных объектов, связанных с поставками газа отечественным потребителям и в Китай. В частности, на базовом для Якутского центра газодобычи Чаяндинском месторождении завершено бурение 127 эксплуатационных скважин, выполняется монтаж основного технологического оборудования на газовом промысле.

Сварено и уложено 2064 км труб на участке газопровода «Сила Сибири» от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 95,5% его протяженности. Строительная готовность двухниточного подводного перехода «Силы Сибири» через р. Амур - 90%, завершено протаскивание труб по обоим тоннелям. Продолжается сооружение приграничной компрессорной станции «Атаманская».

Амурский газоперерабатывающий завод.

Амурский газоперерабатывающий завод.

Полным ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода - важного элемента технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири». Полностью выполнен план навигации 2018 года - морским и речным транспортом на строительную площадку доставлено 58 единиц крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования.

До конца текущего года Газпром также планирует приступить к осуществлению проекта по расширению мощностей газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. Проектная документация разработана в полном объеме.

На западном направлении компания активно реализует стратегически важные проекты по развитию Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).

На полуострове Ямал, где формируется в перспективе ключевой для отечественной газовой промышленности центр газодобычи, готовится к работе третий, финальный газовый промысел Бованенковского месторождения. Компания выполняет пусконаладку основного технологического оборудования. Промысел будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Принято решение о начале в 2019 году полномасштабного обустройства еще одного крупного месторождения на Ямале - Харасавэйского.

Синхронно с наращиванием добычных мощностей Газпром расширяет Северный газотранспортный коридор. В текущем году будет завершено строительство линейной части газопровода Ухта - Торжок - 2 протяженностью около 970 км. Для увеличения производительности действующего газопровода Бованенково - Ухта - 2 завершаются монтажные и ведутся пусконаладочные работы на четырех компрессорных цехах общей мощностью 371 МВт. Продолжается реализация проекта развития ЕСГ в Северо-Западном регионе России.

Новые высокотехнологичные газопроводы Северного газотранспортного коридора позволят подать дополнительные объемы газа российским потребителям и на экспорт.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2».

Трубы для газопровода «Северный поток — 2».

В соответствии с графиком осуществляется реализация проекта строительства газопровода «Северный поток - 2». В настоящее время ведется морская укладка труб в исключительной экономической зоне Финляндии и в территориальных водах Германии.

Строительство газопровода «Турецкий поток».

Строительство газопровода «Турецкий поток».

Идет строительство газопровода «Турецкий поток». На сегодняшний день суммарно по обеим ниткам уложено 1775 км труб, что составляет 95% от общей протяженности морского участка газопровода. Завершено сооружение объектов берегового примыкания в России в районе г. Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018 году. В Турции вблизи поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала.

В рамках развития собственных мощностей по сжижению природного газа Газпром продолжает строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в районе компрессорной станции «Портовая». В частности, к настоящему времени завершено сооружение газопровода-отвода, ведутся работы по основным технологическим объектам комплекса, береговому резервуару хранения СПГ и морскому отгрузочному терминалу.

Правлению поручено продолжить работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.

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