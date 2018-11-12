2018-11-12T12:38:42+03:00
Политика

На выборах в Свободном лидирует Владимир Константинов

По предварительным данным, за него проголосовали более 70 процентов избирателей
Полина ОЗЕРОВА
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Владимир Константинов. Фото: администрация г. СвободногоВладимир Константинов. Фото: администрация г. Свободного
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В минувшие выходные жители Свободного решали, кто же станет мэром города президентского внимания. 10 ноября здесь состоялись досрочные выборы главы. Явка избирателей составила 27,37 процента, на утро понедельника успели обработать данные со всех 26 участков. Избирком области сообщает, что выборы признаны состоявшимися и действительными.

Согласно предварительным итогам, на первое место вышел Владимир Константинов, набрав 8229 голосов (76,07 процента). Следом за ним идет Анатолий Осипов - 1709 голосов (15,8 процента). Остальные кандидаты набрали менее тысячи голосов.

- Окончательные результаты досрочных выборов опубликуют после того, как избирательная комиссия города Свободного на заседании утвердит итоговые протоколы, - уточняет пресс-служба правительства области.

Напомним, ранее третьим по численности населения городом Приамурья руководил Юрий Романов. Еще летом губернатор Василий Орлов признался на одной из встреч с журналистами, что мэрия Свободного вызывает у него много вопросов. А между тем на модернизацию города предусмотрено 50 миллиардов рублей из разных источников, и были опасения, как бы все не закончилось громкими уголовными делами, как с космодромом.

- Там нужна звезда, потому что в городе сейчас колоссальный уровень нагрузки. Стройка на сегодняшний день представляет из себя 20 процентов от того, что будет через два года. Представляете, что там предстоит любому, кого туда назначат? Это абсолютно сумасшедшая должность, поэтому нужно выбирать человека, который с этим справится, - поделился тогда губернатор.

А буквально через месяц выяснилось, что в Свободный из Благовещенска отправился Владимир Константинов, бывший тогда первым замом мэра Благовещенска. Сперва также на должность первого заместителя, а потом и.о. мэра.

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Александрович Константинов коренной амурчанин, ему 54 года. Родился в Шимановске. В 1986 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 2003 по 2004 год прошел профессиональную переподготовку в институте повышения квалификации Дальневосточной академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Работал заместителем главы администрации ЗАТО поселка Углегорск - начальником отдела капитального строительства и ЖКХ. Затем возглавлял отдел оперативного контроля и анализа министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Приамурья. Позже в течение трех лет работал в должности начальника управления эксплуатации коммунального комплекса министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. Также был исполнительным директором ООО «Амурский научно-технологический центр энергосбережения». Женат, воспитывает двух дочерей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сергей Левицкий возглавил «космический город»

На днях глава появился еще в одном амурском городе. 3 ноября депутаты думы ЗАТО Циолковский единогласно избрали главой Сергея Левицкого. А 7 ноября он официально вступил в должность. Ранее Сергей Владимирович занимал должность заместителя министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области.

Сергей Левицкий. Фото: администрация ЗАТО Циолковский

Сергей Левицкий. Фото: администрация ЗАТО Циолковский

Напомним, предыдущего главу «космического города» Николая Кохно в ноябре прошлого года задержали по подозрению в получении крупной взятки. На экс-чиновника завели уголовное дело.

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