Как стать моделью в Благовещенске

Правильный рост и параметры, а также понимание, чего ты хочешь добиться в этой карьере - обязательные условия для всех, кто мечтает стать профессиональными моделями. «Комсомолка» разбиралась, реально ли покорить мир высокой моды простым благовещенцам.

Размер имеет значение

Оказывается, прежде чем начать делать даже первые шаги в мире моды, нужно сначала представить себя во всей красе.

- Если говорить о модельной карьере, то рост у девушки должен быть минимум 175 см, - объясняет директор модельного агентства «Жираф» Светлана Никонова. - Также играют роль и объемы - бедра должны быть до 90 см. Возраст - чем моложе, тем лучше. Вообще модельные агентства рассматривают моделей-девушек, начиная с 13 лет, они наблюдают, как они растут, и занимаются развитием и продвижением наиболее востребованных модных лиц. Парней рассматривают по таким параметрам: рост - от 185 см, гармоничные пропорции тела и, конечно, модный типаж.

Мир моды для детей и взрослых

Это если говорить про профессиональный fashion, про участие в показах. А вообще есть несколько вариантов для развития в этом деле.

- Во-первых, это экспресс-курс школы моделей, в котором даются навыки по дефиле, фотопозированию и актерскому мастерству, - говорит Светлана Никонова. - Мы даем минимальную подготовку для дальнейшего участия в показах и фотосессиях. После окончания курса мы занимаемся продвижением тех, кто имеет хорошие данные и желание развиваться в этом направлении.

Во-вторых, это работа с детьми.

- У нас есть детская студия эстетического воспитания, где наши ученики изучают моду в комплексе - имидж-класс, история моды, дефиле, этикет, - поясняет Светлана. - Мы не зацикливаемся только на показах и фотосессиях, не проводим кастинги и отборы для юных моделей, так как считаем, что мир моды отрыт для каждого ребенка. Кстати, хочу отметить, что, когда мы начали возить свой коллектив на международные фестивали, то увидели, что дети в других коллективах отбираются по росту и комплекции. Мы перевернули этот взгляд на детей. И своим примером доказали, что ребенок с любой комплекцией имеет право быть востребованным. Именно этой линии мы придерживаемся в работе с детьми: помочь им быть уверенными, красивыми, самодостаточными личностями.

В-третьих, работа со взрослыми моделями категории 30+. Это новое направление, но оно оказалось достаточно востребованным в Благовещенске.

- В настоящий момент у нас занимаются женщины от 30 до 65 лет, - говорит эксперт. - В работе с ними не делается акцент ни на рост, ни на пропорции. Конечно, модель должна выглядеть гармонично, но жестких ограничений нет. Мы заинтересованы в этой категории моделей.

Куда податься?

По словам Светланы Никоновой, реализовать себя в модельном бизнесе благовещенцы могут, используя разные пути.

- Мы сотрудничаем с модельными агентствами, которые постоянно в поиске новых лиц по всей стране, - поясняет специалист. - Это, как правило, модельные агентства Москвы, Санкт-Петербурга, а также зарубежные партнеры. Они подыскивают девушек и парней для перспективной работы. Можно это сделать и самому, разослав свои фото кастинг-агентствам. Но стоит отметить, что только считаные единицы подходят для такой работы.

Если мы говорим про модельный бизнес в Благовещенске, то здесь строгие параметры не имеют значения. Местные показы, конечно, только приближены к профессиональным. Заказчики - это магазины одежды, которые хотят демонстрировать новые коллекции.

В Благовещенске существовал фестиваль детской и подростковой моды «Поколение NEXT». Сейчас он трансформировался в неделю детской моды KIDS FASHION WEEK. Фото предоставлено модельным агенством "Жираф"

Работа за границей

Получается, что всем более-менее перспективным в модельном деле девушкам и парням ничего не остается, как искать пристанище в других городах страны или даже за рубежом. Но не так все просто.

- Сейчас в Китай едет много русских студентов, они учатся и параллельно участвуют в каких-то модных мероприятиях, - рассказывает директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко. - Но такая работа наказывается китайским миграционным законодательством, потому что нельзя заниматься трудовой деятельностью, когда у вас цель въезда - учеба. Другое дело, когда едешь в Китай работать законно. Наши девушки по типажу всегда в топе на китайских мероприятиях. Нужно официально оформить такую поездку. Должно быть приглашение от агентства, а у него - разрешение на привлечение иностранцев на работу. Также оформляется рабочая виза. А без этого вы будете находиться в Китае на птичьих правах.

В Японии же, чтобы просто подработать моделью, достаточно иметь студенческую визу.

- Когда человек изучает язык в Японии в течение полугода, студенческая виза дает право легально подрабатывать, - говорит руководитель Амурского отделения общества «Россия - Япония» Марина Синельникова. - Поэтому наши студенты, которые, например, изучают японский язык в Токио, иногда подрабатывают фотомоделями. Тем более, в Японии не требуют строгих параметров. Там даже с ростом 170 см можно легко найти работу моделью.

А вообще Япония очень безопасная и надежная страна.

- Агентства там выполняют все обязательства, там нет сильной эксплуатации. Но, конечно, чтобы построить хорошую модельную карьеру, в Японию нужно ехать легально по приглашению модельного агентства, - резюмирует Марина Синельникова.

Про фестивали моды

Может показаться, что теперь фестивали моды и показы буквально сошли на нет в Благовещенске. Но это не совсем так. Например, на протяжении примерно 10 лет в День города на ступеньках тогда еще кинотеатра «Россия» организовывали модные показы. Не без успеха проходил конкурс дизайнеров одежды «Магия моды». Также существовал фестиваль детской и подростковой моды «Поколение NEXT».

- Сейчас этот фестиваль трансформировался в неделю детской моды KIDS FASHION WEEK, - поясняет Светлана Никонова. - Это произошло, потому что расширились рамки мероприятия - теперь это не только показ детской одежды, но и мастер-классы, выставки, фотоконкурсы, конкурсы эскизов и т. д. Это традиционное мероприятие, которое требует больших сил. Сейчас мы идем к тому, чтобы делать мероприятия такого плана и для взрослых. К сожалению, в городе мало мест для проведения таких проектов. И просто необходима поддержка со стороны властей, городских и областных. Весь мир говорит о частно-государственном партнерстве, и в этом направлении можно динамично развиваться. Но, к сожалению, у нас это происходит очень редко.

Неделя моды в Даляне. Фото предоставлено модельным агенством "Жираф"

СОВЕТ ЗНАТОКА

Алина Минеева, бывшая амурчанка, модель:

- С детства я мечтала стать моделью, но считала это дело несерьезным. Образование у меня журналистское, после окончания университета подруга посоветовала все-таки попробовать себя в модельном бизнесе. Плюсы моделинга на тот момент оказались ощутимыми: попробовать себя в новой профессии, иметь возможность путешествовать по миру, практиковать языки. Я изучила профессию, репутацию агентств, алгоритм их работы, многочисленные отзывы в специальных группах в соцсетях. Исходя их этого, подобрала себе подходящее агентство: не очень большое, но с хорошей репутацией. Отправила директору письмо с фото, мне ответили и после беседы пригласили на тестовые съемки в Москву. Благодаря работе за полтора года я побывала в городах Испании, Франции, Греции, Турции, Японии и Южной Кореи.

Портфолио в нашей профессии очень важно, потому что по нему работодатели видят, как модель смотрится в кадре. Но для того, чтобы начинать работу с агентством, это не обязательно: меня взяли без профессиональных фото. Если агентство заинтересовано в модели и верит в нее, оно бесплатно организует съемки перед поездками. Сейчас появляется много компаний, которые делают деньги на девочках: организуют модельные школы и платные тесты, без которых в свое агентство не берут. Советую не связываться с такими людьми, и, как только с вас кто-то начнет требовать деньги, бежать оттуда подальше. Девушке с потенциалом не составит труда найти приличное агентство, которое будет заинтересовано в ее развитии, работе с лучшими агентствами и брендами. И выгоды от этого они получат гораздо больше, чем псевдоагентства, которые берут с девочек плату за обучение. Конечно, если есть деньги, какие-то навыки в плане этикета и начальной работы в кадре не повредят никому. Но если хочешь заниматься профессионально, лучше сразу искать хорошее материнское агентство.

Амурским девушкам и парням скажу, что в нашем регионе модельного бизнеса нет (и в целом в России он развит очень слабо). Знаю девочек, которые живут в Амурской области и летают от западных материнских агентств по Азии - это лучший вариант для амурчан. Но для работы в Европе лучше жить в Москве. Принимающие заграничные агентства рассчитывают на модель депозит, который покрывает минусы за перелет, проживание, суточные и т. д. Поэтому модель должна быть универсальна, чтобы иметь больше шансов отработать эти минусы. Конечно, кто-то больше подходит для журналов, как я, кто-то - для шоу или каталогов. Но при необходимости мы всегда готовы взять любую работу.

Прежде чем начинать работать, самое главное - нужно досконально разобраться в этой профессии, потому что она довольно тяжелая, и не нужно стесняться расспрашивать обо всем работающих моделей.