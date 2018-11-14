Со студенческого фестиваля - в Благовещенск

Фестивальное кино, которое в обычном кинотеатре не увидишь, да еще и бесплатно - так амурчанам предлагают провести вечер пятницы. В Амурском областном Доме народного творчества можно будет увидеть четыре фильма 38-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Все они - курсовые, учебные или дипломные работы студентов знаменитого института кинематографии.

«Механика» - 2017 год, хронометраж 15 минут (16+). Жанр: фантастика, драма. О чем фильм: Молодой ученый Алексей приглашает коллег на презентацию своего изобретения. Настоящая причина презентации кроется в учителе Алексея, которого тот хочет публично превзойти. В назначенное время все собираются в лаборатории молодого ученого…

«Калифорния» - 2017 год, хронометраж 19 минут (12+) . Жанр: драма. О чем фильм: История молодого парня из семьи мигрантов из Средней Азии. Он увлекается рэпом и хочет уехать в США. Отец же хочет вернуть сына к традициям и любви к своей национальности.

«Дикобраз» - 2018 год. Жанр: драма, фантастика. О чем фильм: Дикобраз - сталкер. Он проводит туристов сквозь зону в магическую комнату - место, где исполняются самые сокровенные желания за огромную цену. Однажды его навещает брат, с которым он не виделся много лет, с просьбой отвести его в ту самую темную комнату…

«Три дня Клавы Грачёвой» - 2018 год, хронометраж 34 минуты (18+). Жанр: драма, мелодрама. О чем фильм: 1951 год. Клава Грачёва едет забирать своего мужа из колонии-поселения, в которой он пробыл девять лет. Тот не сильно рвется домой. У нее есть всего три дня, чтобы во всем разобраться и забрать мужа.

После показа пройдет зрительское голосование, оценить картины можно будет по 10-балльной шкале в специальных бланках. К слову, ранее их уже оценило профессиональное жюри фестиваля. Среди наград, которые получили эти фильмы, есть Гран-при, призы «За лучшее исполнение мужской роли», «За лучшую работу художника-постановщика», «За лучшую работу художника по костюмам», два специальных приза и другие.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

16 ноября в 18.30

КСТАТИ

Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни

Выставка «Содружество амурских мастеров»

Любители аппликаций, войлочных игрушек и прочего хендмейда просто не смогут пройти мимо этой выставки, открывшейся в АОДНТ. Свои работы здесь представили мастера, преподаватели и просто любители из 11 клубов декоративно-прикладного искусства из Благовещенска, Завитинска, Зеи, Тынды, Циолковского, поселка Магдагачи, сел Константиновка, Новокиевский Увал, Красноярово, Среднебелое и некоторых других.

Воистину декоративно-прикладное искусство представлено здесь во всем его многообразии! Есть здесь и керамика, и лоскутные куклы, и мягкие игрушки. Также изделия, выполненные в технике пэчворк и тканевая аппликация, вышивка, художественное вязание, резьба и роспись по дереву, батик, войлоковаляние, фриволите, бисероплетение, художественная обработка бумаги (пейп-арт, декупаж, бумажная лоза). И это далеко не полный список.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

до 12 декабря

«Космос души»

Так называется персональная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства Евгения Сучкова и Светланы Кушнарёвой. Экспонаты - ткачество и роспись по дереву и керамике. На выставке представлены скульптуры, пояса, обереги, разделочные доски, посуда, декоративные тарелки и многое другое.

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

с 13 ноября

«Домашний зоопарк»

Выставка-конкурс домашних животных. И это не только собаки и кошки, но и черепахи, птицы и даже насекомые. В программе: выступление цирковой студии «Фаворит», игры, демонстрация питомцев, голосование за участников выставки.

Музей «Дом Саяпина»

ул. Амурская, 216

17 ноября в 14.00

Цена билета: 100 рублей, дети-участники - бесплатно

«Золотые имена Соловьёвска»

Узнать побольше об истории золотодобычи в Приамурье можно будет на презентации новой книги действительного члена Русского географического общества Павла Афанасьева «Золотые имена Соловьёвска». Это уже четвертая книга из серии «Из истории золотодобычи на юге российского Дальнего Востока». История золотодобычи в Приамурье насчитывает 150 лет. В книге - биографии золотоискателей и золотопромышленников Николая Аносова, Степана Соловьёва, Дмитрия Бенардаки и других. После презентации - автограф-сессия с автором. Здесь же можно будет купить и саму книгу.

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

16 ноября в 15.00

«Лебединое озеро»

Классический русский балет. В спектакле заняты артисты Большого театра.

ОКЦ

ул. Ленина, 100

15 ноября в 18.30

Цена билетов: 800 - 1500 рублей

«Волк, семеро козлят и другие»

Спектакль по мотивам музыкального фильма-сказки «Мама».

ОКЦ

ул. Ленина, 100

18 ноября в 16.00

Цена билетов: 350 рублей