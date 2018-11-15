Задачи здравоохранения Приамурья: Одолеть «кредиторку» и отремонтировать областную больницу

Напомним, в октябре «Комсомольская правда» дала старт первому городскому конкурсу среди медицинских и фармацевтических организаций «Клиника года». Проект поддержан минздравом и ТФОМС Амурской области. По результатам будут определены и награждены лучшие клиники и медработники областного центра. Жители Благовещенска и районов области с удовольствием откликнулись и включились в голосование. Люди не просто голосуют, но и делятся личными историями, искренне благодарят наших медиков. Но, как говорится, в одной из самых сложных сфер нашей жизни - здравоохранении - проблем хватает. Поэтому и вопросы амурчане задают серьезные. Сегодня на них отвечают замминистра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова и председатель правления Медицинской палаты Амурской области, главный врач Амурского кожно-венерологического диспансера и член жюри конкурса «Клиника года» Александр Платонов.

Три уровня и новые стандарты

- Много говорят о трехуровневой системе оказания медпомощи. Что это дает простым людям?

Ольга Озерова, Белогорск

Евгения Жарновникова:

- Трехуровневая система действует более пяти лет. Все медицинские организации области делятся по уровням оказания медицинской помощи. К медучреждениям первого уровня относятся поликлиники, амбулаторно-поликлинические структурные подразделения районных больниц, оказывающие первичную медицинскую помощь. Здесь же оказывается первичная специализированная медицинская помощь. Второй уровень - это специализированные межмуниципальные центры - больницы Свободного, Тынды, Райчихинска, Зеи, Белогорска, специализированные диспансеры города Благовещенска. К третьему уровню относятся две областные больницы - взрослая и детская, Амурский областной онкологический диспансер и Благовещенская городская клиническая больница, здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. С учетом уровней для пациентов определена маршрутизация. Каждая больница, в зависимости от уровня, имеет соответствующее кадровое и материально-техническое обеспечение. В обычной поликлинике, например, врачи никогда не смогут сделать ту же коронарографию, потому что ее проводят высококвалифицированные специалисты на дорогостоящем оборудовании. Любая единица медицинского оборудования рассчитана на определенный объем исследований в сутки. Простаивать оборудование не должно. Нецелесообразно каждую больницу оснащать ангиографами либо компьютерными томографами, так как за этими учреждениями не закреплено необходимое количество населения, требующееся для выполнения нагрузки на данное оборудование. Для этого и нужна уровневая система, ее цель - сделать медицинскую помощь доступной, качественной и эффективной.

- Когда начнут работать кабинеты для пожилых людей?

Николай Терехов, Прогресс

Е. Ж.: - Кабинеты гериатрии - это одно из новшеств современной медицины. В Приамурье уже обучены 11 врачей, которые на сегодняшний день оказывают помощь пациентам пожилого возраста. Курирует работу в данном направлении главный внештатный специалист по гериатрии. В каждой поликлинике г. Благовещенска и многих районных больницах открыты кабинеты врача-гериатра, выделены часы для приема пожилых граждан. Во исполнение Указа Президента № 204 от 07.05.2018, в рамках реализации национального проекта «Старшее поколение», в I-II кварталах 2019 года в Благовещенской городской клинической больнице планируется перепрофилирование одного из отделений для оказания стационарной помощи лицам старшего преклонного возраста.

Замминистра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

- Правда ли, что теперь при онкологии от момента подозрения до постановки точного диагноза не должно проходить больше двух недель?

Нина Плющенко, Екатеринославка

Е. Ж.: - Совершенно верно! И здесь, опять же, успешно действует трехуровневая система: есть четкие правила, при каких условиях, как и куда направить пациента, если врач заподозрил злокачественное новообразование. Конечно, бывают сложные клинические случаи, когда невозможно своевременно диагностировать заболевание. Но здесь очень важны совместные усилия пациента и врача. Зачастую пациенты не осознают глубины проблемы, находят массу отговорок, не являясь на прием. Вопрос очень важный, учитывая, что в Приамурье смертность от онкозаболеваний высокая, и мы делаем все, чтобы болезнь выявлялась на ранних стадиях и проведение дообследования с целью подтверждения либо снятия диагноза осуществлялось в 10-дневный срок. В дальнейшем проводится целый ряд мероприятий, чтобы вылечить больного или добиться отсутствия прогрессирования.

«Кредиторка» недопустима

- Наша Зейская больница увязла в кредиторской задолженности, но ведь она такая не одна. Куда смотрит руководство?

Алла Сергеевна, Зея

Александр Платонов: - Каждая медицинская организация - это, прежде всего, самостоятельный хозяйствующий субъект, руководитель которого отвечает за стабильную работу своей организации по закону, вплоть до уголовной ответственности. Управление должно быть плановым с учетом современных экономических реалий, ведь сегодня каждая организация получает материальный ресурс с того, что заработали, - это система ОМС, план финансово-хозяйственной деятельности по бюджету. Но при этом не нужно забывать, что все-таки главным остается эффективное, качественное и доступное оказание медицинской помощи. Это слагается из целого ряда составляющих, одно из важнейших - финансово-экономическая деятельность учреждения. Поэтому сегодня кредиторская задолженность недопустима! С каждым таким случаем нужно разбираться по всей строгости.

Е. Ж: - Когда мы начали анализировать ситуацию, оказалось, что в большинстве случаев кредиторская задолженность образовывалась там, где штат превышал установленные нормативы. Кстати, на этот факт первым указал ОНФ, представители его как раз проводили проверки, в том числе и в Зейской больнице, которая на тот момент лидировала по объему кредиторской задолженности. Минздрав стал приводить штатное расписание в соответствие с нормативами. Сегодня во всех проблемных больницах имеется положительная динамика, задолженность сокращается, есть возможность покупать хорошие медикаменты и оказывать качественную и доступную медицинскую помощь - по крайней мере, поток жалоб от населения по этому вопросу стал в несколько раз меньше.

АОКБ: стены обшарпаны, мест не хватает

- Лежала в нейрохирургии областной больницы. Отделение переполнено, состояние палаты удручает: на окнах вместо штор простыни, стены обшарпаны. К сожалению, медпресонала не хватает, и отношение к больным оставляет желать лучшего, а ведь это наша АОКБ!…

Валентина, Благовещенск

Е.Ж.: - В областной больнице также была кредиторская задолженность, ее уже погасили, и теперь все зарабатываемые средства идут на развитие учреждения. Капремонта здесь не было с момента постройки! Уже в следующем году запланирован капремонт и обновление оборудования реанимационного отделения, где ситуация аналогична нейрохирургии. Каждое отделение больницы будет приводиться в порядок поэтапно, ведь это высокозатратные мероприятия.

Нейрохирургическое отделение, так же, как и ожоговое, уникально - одно на всю область. Увеличить число койко-мест нельзя по нормативу: места рассчитаны на количество прикрепленного населения. Но вместе с тем многие заболевания можно лечить только в условиях стационара. Поэтому в палатах периодически размещают дополнительные койки, а после того, как состояние пациентов стабилизируется, их переводят в отделение неврологии.

А.П.: - По поводу отношения персонала - такие вопросы, действительно, периодически возникают. Можно сослаться на перегрузки и напряженную работу, но на пациентах это не должно отражаться. Поэтому ответ следующий. Один из вариантов воздействия на медперсонал - начисление зарплаты по критериям этики и деонтологии (совокупность профессионализма и нравственного поведения медработников - Авт.). Если на сотрудника поступают жалобы, руководство снимает часть стимулирующих выплат. Но, справедливости ради, зачастую проверки показывают, что сами пациенты бывают неправы. Человеческий фактор в медицине всегда был, есть и будет. Надо просто понимать, что больница - это такое место, где нужно быть терпимее друг к другу.

Председатель правления Медицинской палаты Амурской области, главный врач Амурского кожно-венерологического диспансера и член жюри конкурса «Клиника года» Александр Платонов. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

- Врачей у нас не хватает, и чем дальше от областного центра, тем хуже, про узких специалистов вообще молчу. Как решается проблема?

Дмитрий Луговой, Сковородино

Е. Ж.: - Дефицит врачей есть, но ситуация в Приамурье лучше, чем в целом по стране. Во-первых, для нас готовит кадры АГМА и медицинский колледж. Во-вторых, реализуется программа по целевому обучению «Земский доктор». В-третьих, на уровне минздрава сформировано кадровое агентство, благодаря работе которого специалисты, трудоустроенные в различных медучреждениях области, привлекаются в районы, где отсутствует тот или иной специалист, путем «вахтового метода» - врачи сменяют друг друга до тех пор, пока не будет трудоустроен специалист на постоянной основе.

- Считается, что ФОМС - главный движущий фактор в развитии здравоохранения. А каким образом это происходит?

Евгений, Благовещенск

А. П.: - Система обязательного медицинского страхования сегодня является основным источником финансирования тех учреждений здравоохранения, которые находятся в системе ОМС. Практическое здравоохранение всегда волнуют два основных вопроса: формирование тарифа на оказание медуслуг и объемы на оказание медпомощи. На сегодняшний день и тариф, и объемы определены рационально и оптимально. Все медицинские организации области поставлены практически в равные условия по оплате медицинских услуг. Поэтому первенство в доступности качества, в отсутствии жалоб от населения принадлежит тем, в которых уделяется внимание вопросам деонтологии, этики отношений между медперсоналом и пациентами, вопросам информирования - вот эти составляющие позволяют развиваться в позитивном направлении нашей системе здравоохранения.

А в это время

Продолжается голосование в первом городском конкурсе среди медицинских и фармацевтических учреждений «Клиника года». 1 ноября стартовало голосование в номинации «Доктор года». Почти 100 врачей борются за признание их профессионализма среди горожан и коллег. Идет голосование и в номинациях «Клиника года» и «Аптека года». Подробная информация размещена на сайте www.2x2.su/klinikagoda, подробности по телефону 8 (4162) 20-19-26. Организаторы подведут итоги 1 февраля 2019 года, а 7 февраля в конференц-зале гостиницы «Зея» наградят лучших. Тысячи человек уже сделали свой выбор, оставьте и вы свой голос!