Как защищают детей в Приамурье

20 ноября - Всемирный день детей и Всероссийский день помощи детям. В этот день прокуратура Амурской области и десятки других надзорных органов и общественных организаций откроют горячие линии. К приему граждан будут готовы специалисты в каждом районном центре и городе. Они будут не только отвечать на вопросы, касающиеся защиты прав детей, но и проводить консультации и, по мере необходимости, оказывать помощь сразу, не откладывая.

Накануне этой даты в пресс-центре «Комсомольской правды» собрались старший прокурор прокуратуры Амурской области Светлана Дроздова, старший помощник прокурора Амурской области Елена Кондратьева, исполняющая обязанности руководителя Федеральной службы судебных приставов РФ по Амурской области Светлана Засядько и главный государственный налоговый инспектор отдела работы с налогоплательщиками Управления Федеральной налоговой службы России по Амурской области Наталья Шабанова.

Дети - это четверть населения региона

Елена Кондратьева: - Главная наша задача 20 ноября, в день помощи детям, не просто собрать жалобы и обращения от граждан. Важно сразу же их проконсультировать и немедленно отреагировать. Учитывая то, что работать в режиме горячих линий в этот день будут все ответственные за защиту детей госструктуры, мы можем немедленно созвониться с соответствующими органами, нашими коллегами и максимально, здесь и сейчас решить тот или иной вопрос. Мы сразу направим человека в нужное русло. А при необходимости проведения проверки будем принимать заявления.

Та работа, которая нам предстоит во время действия горячих линий (хотя вообще она не прекращается ни на минуту), она очень важна. У нас в области - 180 тысяч несовершеннолетних, это почти четверть населения региона. Среди них - тысячи детей-сирот, детей-инвалидов, ребятишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Всем им нужна защита не только на ночных улицах, но и защита от негативной информации, в ряде случаев, к сожалению, и от незаконных действий со стороны родителей, опекунов, общества.

Светлана Дроздова: - Нарушения в отношении детей - не редкость. Их у нас выявляется около пяти тысяч в год. Они во всех сферах нашей жизни - в образовании, в здравоохранении, они допускаются как госслужащими, так и законными представителями детей - их родителями, опекунами. Совершаются и уголовные преступления в отношении несовершеннолетних - 815 за десять месяцев этого года, по которым пострадало 1006 детей.

Главное нарушение - равнодушие

Елена Кондратьева: -Статистика в плане нарушений прав несовершеннолетних не снижается, а где-то и растет. Но это свидетельство того, что нарушение не стало тайной. Хуже - когда они остаются невыявленными, а страдают дети. Каждый выявленный случай, каждая ситуация, в которой мы разобрались, - это реальная помощь конкретному ребенку. Очень много нарушений происходит из-за равнодушия тех, кто призван по долгу службы защищать детей, обеспечивая соблюдение законов.

Светлана Дроздова: - Вот пример: в области нередки нарушения с обеспечением льготными лекарствами детей-инвалидов. Нарушения, в основном, по срокам. А ведь чаще всего бывает так - мы вносим представление, министерство здравоохранения немедленно дает нужные лекарства. Это значит, проблема не с недостатком финансирования, деньги у правительства есть. Проблема - в срыве сроков оформления всех необходимых документов, в обычной халатности.

Елена Кондратьева: - Власти на местах в ответ на представления прокуроров тянут время, подают апелляции, доходят до Верховного суда РФ. И в конце концов выполняют наши требования. У нас бывало так, что в течение 11 месяцев дети не обеспечивались жизненно необходимыми лекарствами. Это равнодушие чиновников, и оно очень опасно. Ребенку эти лекарства через 11 месяцев могут уже не понадобиться…

У нас была история с парнем-сиротой, который переехал к нам жить и учиться из Якутии. У него там, на родине, было жилье, полученное при живых родителях, а затем по наследству. Местные власти не обеспечили сохранность жилья сироты, которое пришло в негодность, отказали ему в предоставлении новой квартиры, хотя там текла крыша, жили какие-то маргинальные личности. Парень остался без положенной ему по закону жилплощади. Совместно с органами прокуратуры Якутии нам удалось добиться устранения нарушений закона и восстановления жилищных прав сироты. После вмешательства прокуроров за госсчет был проведен капитальный ремонт квартиры. Парень ее продал и купил жилье здесь, в Приамурье, потому что тут он закончил колледж с красным дипломом и продолжает обучение теперь уже в АмГУ. Родители, иные законные представители несовершеннолетних, а также органы опеки и попечительства обязаны принимать меры к обеспечению сохранности имущества детей, соблюдению их жилищных прав.

Светлана Засядько: - За предоставление жилья детям-сиротам приходится бороться через суды. Приведу цифры. В 2017 году в регионе властями было направлено на приобретение жилья для детей-сирот 169 миллионов рублей, предоставлено 150 квартир. В 2018 - всего 114,5 миллиона, их хватит всего на 105 жилых помещений. А сирот меньше не становится.

Светлана Дроздова: - Нам сейчас приходится уже во время формирования бюджетов того или иного уровня вносить представления - внести в статью расходов предоставление жилья для сирот. Сделаем это позже - опять сократят эти законом предопределенные расходы. Благо на уровне правительства области данную проблему не снимают с повестки дня и пытаются решать.

15 тысяч алиментщиков

Светлана Засядько: - Права детей нарушают и родители. У нас в службе сейчас около семи тысяч исполнительных производств, связанных с неуплатой алиментов. И это немудрено, учитывая то, что в Приамурье распадается более двух третей браков, и более половины таких разрушенных семей - с детьми.

В последнее время мы ужесточаем наказания в отношении неплательщиков алиментов. Взыскано в пользу несовершеннолетних в течение года 78 миллионов рублей, каждый второй должник ограничен в плане выезда за границу, по каждому шестому имеется арест на имущество, более половины вынуждены делать ежемесячные платежи в принудительном порядке. Порядка пятисот должников понесли уголовную ответственность - были приговорены к обязательным или исправительным работам, административным арестам и штрафам. В этом году впервые пять человек приговорены к реальным срокам заключения. Все это, конечно, дает свои плоды. Но есть тревожные тенденции: женщин - должниц по алиментам становится все больше.

Говоря языком цифр: амурский должник по алиментным обязательствам сегодня - это мужчина, ему от 20 до 40 лет, и более чем в половине случаев этот мужчина не имеет постоянного места работы.

Число нерадивых мам в Приамурье на сегодня составляет более 1200 человек. При этом 90% из них не работают, а дети, в большинстве случаев, находятся в детских домах и иных социальных учреждениях. Еще один момент: женщины-должницы не всегда относятся к категории социально неблагополучных, встречаются среди них и те, кто, родив ребенка, оставил его на попечение родственников и просто отправился устраивать личную жизнь.

Елена Кондратьева: - Добиваться выплаты алиментов родителю, оставшемуся в одиночестве с ребенком на руках, нужно обязательно. Да, где-то, особенно молодым мамам, страшно, где-то могут быть и угрозы со стороны бывшего мужа, давление родственников. Но поймите, вы таким образом не просто остаетесь без дополнительного дохода, вы отбираете деньги у своего ребенка. Сколько сейчас нужно школьнику не просто на обучение, а на нормальное развитие - кружки, танцы, репетиторов…

Светлана Засядько: - Есть, конечно, положительные примеры, причем недавние. Амурчанина, не платившего алименты, безработного, пьющего, суд приговорил к исправительным работам. Он устроился в хозяйство в своем селе, отработал там шесть месяцев по решению суда. Возможно, работодатель в него поверил, а возможно, и сам мужчина взялся за ум, стал числиться на хорошем счету. Мужчина получил постоянную работу и очень быстро выплатил весь долг по алиментам.

Телефоны горячих линий

И в деньгах счастье

Наталья Шабанова: - Мы тоже включаемся в кампанию по правовой помощи в день помощи детям. Налоги ведь платят все, невзирая на возраст. Просто за детей это делают их родители, законные представители. Наша задача - рассказать, какими правами, какими льготами обладают дети-сироты, дети-инвалиды и другие незащищенные категории. А таких льгот очень много. К примеру, стандартные налоговые вычеты - часть заработной платы, которая не может облагаться налогом, если у вас есть дети. За первого и второго ребенка - это по 1400 рублей, 3000 - за третьего. Родители детей-инвалидов могут рассчитывать на налоговый вычет в пределах 12 тысяч рублей. Многие не знают о таких льготах.

Есть и нововведения, изменения в налоговом законодательстве. О них мы тоже рассказываем. Так, с этого года дети-инвалиды точно прописаны в законе как отдельная категория, сняты препоны - теперь они могут получать значительные льготы по налогу на недвижимое имущество, на землю.

Елена Кондратьева: - Правовое просвещение - это общая задача уполномоченных органов в День защиты детей 20 ноября. Повышение правовой, юридической грамотности населения способствует снижению количества нарушений в отношении детей, помогает быстро устранить их последствия. Люди должны знать свои права, права своих детей и их реализовывать.

Только цифры

В Амурской области более 180 тысяч несовершеннолетних.

Порядка 2000 детей-сирот и 4000 детей-инвалидов.

Более 5000 нарушений закона о правах несовершеннолетних было выявлено за 9 месяцев этого года.

Прокуроры направили в суд более 700 заявлений в защиту детей, более 1200 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 895 граждан. Возбуждено 11 уголовных дел.

815 преступлений совершено в отношении несовершеннолетних. В результате пострадали 1006 детей, 21 ребенок погиб. Большая часть преступлений - это злостная неуплата алиментов. Но есть и преступления сексуального характера, вымогательства, убийства.