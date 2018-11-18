Культ свиньи и дикая коза на ужин: как жили древние люди в Приамурье

Археологический памятник «Черниговка, селище-5» в Свободненском районе обнаружили еще в 2016 году во время обследования территории для строительства газохимического комплекса. Он датируется II - III веком нашей эры. Это поселенческий комплекс, который относится к михайловской археологической культуре.

Раскопки на «Черниговке» стали самыми масштабными в Приамурье, археологи смогли сделать несколько удивительных открытий. Экспедиция была организована при содействии компании СИБУР, раскопки проводил Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области. Основными участниками стали школьники и студенты области - именно их руками в буквальном смысле было перекопано более полутора тысяч квадратных метров земли. Также в раскопках принимали участие специалисты из Владивостока, Хабаровска, Читы, Новосибирска.

Об удивительных находках и предварительных выводах по итогам экспедиции рассказали на днях на пресс-конференции в краеведческом музее.

Остановились на время

Когда памятник обнаружили два года назад, он представлял собой 17 округлых западин. Ученые предположили, что под землей могут быть жилища. И действительно, при раскопках в «Черниговке» нашли шесть древних жилищ, а также 21 хозяйственную яму. Сразу несколько факторов говорят в пользу того, что жившие здесь некогда люди были кочевниками.

- Предварительно материалы позволяют говорить о возможно новой группе михайловской археологической культуры, - отметил директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области Денис Волков. - На сегодняшний день все памятники михайловской археологической культуры, известные и изученные, расположены в основном в южной части Амурской области. Несколько объектов расположены в северной части. А вот центральная часть у нас оставалась белым пятном. «Черниговка» стала тем объектом, по которому можно сказать, что эта людей двигалась с юга на север. Эти данные важны для понимания жизнедеятельности человека на этом этапе и именно для этой археологической культуры.

Ножи древних амурчан. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Необычно само расположение поселения. По словам археолога, все памятники михайловской археологической культуры располагаются на мысах, а этот «приткнулся» на вершине сопки, да еще и на склоне. Возможно, это как раз связано с тем, что эта группа вела кочевой образ жизни, и в процессе миграции не было необходимости искать комфортные места для более длительного проживания. Человеку достаточно было разместиться на вершине сопки, чтобы обозревать просторы и иметь возможность обороняться в случае нападения неприятеля.

Жилье тоже явно возводилось как временное. К слову, долгое время ученые считали, что вход в жилище был через дымовое отверстие. Но в конце концов археологи договорились, что скорее всего это не так. Подтвердить это помогла как раз «Черниговка» - здесь нашли предвходовые столбы, а значит, вход в жилище все-таки был отдельный.

За находки спасибо пожару

Во время раскопок археологи нашли более 5 тысяч артефактов - керамика, скульптурная пластика, ножи, подвески и так далее. И все это благодаря случившемуся в поселении пожару. По словам Дениса Волкова, уходя с этого места, михайловцы забрали с собой вещи из всех жилищ кроме одного. В нем начался пожар, люди успели выскочить, а вот вся утварь осталась и спустя столетия «дождалась» археологов. Еще три постройки сгорели уже после того, как люди ушли, что в свою очередь помогло изучить архитектуру михайловцев - ведь уголь сохраняется на века. Остальные постройки просто истлели.

Сюрприз археологам преподнес и найденный керамический материал. Керамика однозначно михайловская, но со своими особенностями. Во-первых, люди здесь пользовались сосудами с круглыми донышками, а это опять-таки говорит о кочевом образе жизни.

Круглодонный сосуд - признак кочевой жизни. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

- Это объясняется в первую очередь простотой изготовления таких сосудов. Сосуды с прямым донышком менее прочны, они сложнее в изготовлении, сферическая форма более прочная, - поясняет Денис Волков.

Уникален и размер сосудов - они значительно больше тех, что находили ранее. Но самое главное открытие, которое сделали археологи, - это фрагменты керамики со следами ремонта металлической скобой.

- Наши коллеги с других регионов сказали, что ради этого стоило копать все 1680 квадратных метров! - говорит Денис Павлович. - Обнаружение металла, используемого в ремонте, говорит о важности керамического производства для региона в целом. То есть человек старался использовать самые дорогие вещества для ремонта самых для него ценных вещей, которыми являлись керамические сосуды.

Свинка, медведь и лапчатая подвеска

Еще одна важная находка - лапчатая подвеска. Благодаря ей археологи могут предположить, откуда все-таки на территории Приамурья появилась михайловская археологическая культура. Лапчатые подвески такого типа характерны для забайкальских бронз. И хотя это пока что спорный вопрос, но возможно именно оттуда, из Забайкалья, пришли представители этой культуры.

Фигурка медведя. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

Порадовала археологов и найденная мелкая скульптурная пластика - в частности, фигурки медведя и свиньи. Кому-то они покажутся просто камешками причудливой формы, но зоркий глаз археолога распознал округлые бедра, лапы, вытянутую морду и прямую спину медведя. Свинка, если как следует приглядеться, тоже узнаваема - выгнутая спина, покатые бедра, короткие лапки и мордочка в виде пятачка.

По всей видимости, древние амурчане делали фигурки тех животных, которых видели в повседневной жизни. По словам Дениса Волкова, для племен в Приамурье, не только для михайловцев, характерен своеобразный культ свиньи - в могилах и жилищах археологи находили свиные кости и черепа.

- Вероятно потому, что это было основное животное, которое человек мог добывать в этот период. Видел свинью, добывал свинью, делал фигурку. Или человек видел медведя - и таким его изобразил. Для чего - не известно, может, как игрушки, может ритуальные объекты, - поясняет археолог.

А это - свинка. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

И никаких могил

Помимо жилищ в «Черниговке» обследовали хозяйственные ямы, в которых люди хранили продукты. Судя по найденной кости, скорее всего, это была дикая коза.

А вот чего археологи до сих пор не нашли, так это человеческих останков. Вообще, это характерно для поселений михайловцев - до сих пор не найдено ни одного могильника.

- Это может быть связано с несколькими факторами. Первый - мы их пока просто не нашли. Вторая версия - отсутствие грунтовых захоронений. Может быть, михайловцы делали воздушные захоронения, может быть, была кремация или что-то еще, - предполагает Денис Волков.

На сегодняшний день археологический объект изучен полностью. После лабораторных исследований (к примеру, предстоит сделать радиоуглеродный анализ, чтобы определить точный возраст памятника) все находки передадут на хранение в Амурский областной краеведческий музей,

Фрагмент керамики с металлической скобой. Фото: Виктория ТЕЛЕПНЁВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая площадь раскопа - 1680 квадратных метров.

Исследовано 6 древних жилищ

Получено более 5 тысяч артефактов.

133 человека приняли участие в раскопках.

Экспедиция продолжалась 91 день.

КСТАТИ

Перед началом строительства на выбранной территории проводится археологическое обследование. Эта норма появилась еще в 1976 году. Требования историко-культурной экспертизы ужесточились с 2014 года. По словам начальника госинспекции по охране объектов культурного наследия Приамурья Виталия Ребизанта, если во время такого обследования выявят неучтенные археологические объекты, то в проектную документацию включаются разделы обеспечения сохранности. К примеру, только при строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан» через территорию Амурской области было выявлено 47 ранее неизвестных археологических объектов. Заказчику строительства своевременно предоставили эту информацию, что позволило ему уйти от расходов на раскопки: где-то трассу сдвинули на 30 метров, где-то - на 300.

Единственное исключение - это зоны затопления ГЭС. «Передвинуть» ложе водохранилища нельзя, поэтому в таких местах проводится полное археологическое обследование территории с изъятием всех артефактов. На территории области последние такие раскопки прошли в 2016 году в зоне затопления Нижне-Бурейской ГЭС.