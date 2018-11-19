«Сила Сибири» помогает развивать села и социально-экономическую инфраструктуру регионов Дальнего Востока

ПАО «Газпром» продолжает развивать социально-экономическую инфраструктуру регионов Дальнего Востока. Компания «Газпром трансгаз Томск» осуществила ряд социальных проектов в Амурской области, которая входит в зону реализации Восточной газовой программы.

Так, в Свободненском районе «дочка» «Газпрома» компания «Газпром трансгаз Томск» помогает обустраивать школы, строит спортивные объекты и обновляет дороги.

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

«В этом году мы подписали программу обновления дорог на территории Свободненского района. Компания выделила 27,9 миллиона рублей на ремонт дорог в пяти поселках. В этом году мы уже восстановили дорогу в Москвитинском сельском поселении, к ремонту остальных приступим в следующем году», - говорит глава администрации Свободненского района Эльвира Агафонова.

По ее словам, «Газпром трансгаз Томск» является давним и надежным социальным партнером местной власти. Благодаря помощи газовиков район решает проблемы, копившиеся много лет.

«В 2015 году «Газпром трансгаз Томск» помог нам приобрести два автобуса для подвоза в школы детей из отдаленных поселков. В 2017 году газовики выделили средства для военно-патриотического клуба «Олимп», который работает на территории района более 25 лет. В этом году профинансировали замену окон в Черновской школе», - отметила Эльвира Агафонова.

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Старейшая в районе средняя школа в селе Черновка стала главным объектом социальной поддержки «Газпром трансгаз Томска» в районе в этом году. В рамках социальной программы на 2018 год компания выделила свыше 2 миллионов рублей на замену окон. Всего в здании школы планируется заменить 83 окна в классных комнатах и кабинетах, а 55 окон уже сменили рассохшиеся деревянные переплеты на пластиковые профили и стеклопакеты.

«Для нас это очень значимое событие. Заменяя старые окна, мы, наконец, можем выполнить все нормы СанПиНа. Но главное - это тепло, которого так не хватало в наших классах. Спасибо огромное за такую неоценимую помощь», - выразила благодарность директор Черновской средней школы Светлана Носкова.

В Черновской школе учится 251 ученик. Родители значительной части учащихся работают в подрядных и субподрядных компаниях «Газпром трансгаз Томска». Помощь в обустройстве школы - это, помимо благотворительности, еще и вклад компании в развитие своего кадрового потенциала.

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Благотворительная программа компании в области действует с 2014 года, с начала строительства «Силы Сибири». Ежегодно на различные социальные проекты направляются миллионы рублей.

«Это и помощь школам, и устройство различных мероприятий для детей. К примеру, каждый год в селе Бузули проводятся спортивные соревнования областного значения. Также Газпром профинансировал строительство плавательного бассейна в городе Свободном», - рассказывает директор Свободненского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Томска» Павел Веснин.

Помимо взносов на социальные проекты, компания также обеспечивает налоговые поступления в районный бюджет, отмечает глава Свободненского района Эльвира Агафонова. Поскольку главным источником наполнения бюджета является налог на доходы физлиц (НДФЛ), то на сегодняшний день оно зависит от двух крупнейших работодателей - «Газпром трансгаз Томска» и космодрома Восточного.

Еще одним фактором социально-экономического развития является строительство в Свободненском районе Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Завод станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа. ГПЗ будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Благодаря ведущемуся строительству газоперерабатывающего завода и других объектов Восточной газовой программы, казна Свободненского района заметно пополнилась налогами, констатирует Эльвира Агафонова.

Дочерние компании Газпрома активно реализуют широкие социальные программы в регионах присутствия. В частности, структуры Газпрома содействуют развитию образования, массового и детского спорта, культуры, пропаганде здорового образа жизни, поддерживают множество общественных проектов.

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Основным направлением деятельности, объединяющей структуры Газпрома в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, является реализация Восточной газовой программы, которая сама по себе стала мощным двигателем социально-экономического развития восточных регионов России.

Восточная газовая программа направлена на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения для обеспечения газификации регионов востока страны и поставок «голубого топлива» в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ресурсной базой Восточной газовой программы стали крупные месторождения Якутии, Иркутской области, Красноярского края, Камчатки и Сахалина. Общие запасы газа на лицензионных участках Газпрома в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке превышают 5 трлн куб. м.

В результате реализации Восточной газовой программы сетевой природный газ пришел во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, другие города и населенные пункты. Первоочередное газоснабжение российских потребителей - один из базовых принципов программы.

В рамках Восточной газовой программы 2011 г. введена в эксплуатацию газотранспортная система «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», проходящая по территории Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Протяженность трассы - более 1800 км. Это первая на востоке России межрегиональная газотранспортная система.

В настоящее время заканчивается прокладка основного этапа газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского месторождения в Якутии до Китая длиной 2200 км, которая началась в сентябре 2014 года. Экспортная производительность «Силы Сибири» запланирована на уровне 38 млрд куб. м в год.

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