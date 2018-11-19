Где в Благовещенске отметить Новый год и не пожалеть

Всего полтора месяца остается до Нового года. Самое время решать, где его можно отметить. Ведь, чтобы не сидеть в главную ночь года дома, бронировать места в кафе и на турбазах нужно уже сейчас. Итак, что же приготовил для нас Благовещенск?

Отмечаем в кафе…

В Благовещенске ресторанов много - глаза разбегаются. Выбрать «то самое» непросто - нужно точно знать, где и что предлагают и сколько такое удовольствие стоит.

В одном из ресторанов города нам рассказали, что в среднем у них придется заплатить 2000-2200 рублей с человека. По словам администратора, меню можно изменить под вкус и бюджет гостя.

В новогоднюю ночь и каникулы в городе почти никто не работает, но, несмотря на это, в заведениях можно провести новогодний корпоратив с развлекательной программой и фуршетом.

- Для тех, кто не хочет проводить праздник в ресторане, есть услуга доставки еды на дом или выездной банкет. Вы можете заказать его на любую удобную для вас площадку. Кстати, алкоголь можно принести свой, - рассказала администратор ресторана.

Как оказалось, кафе в городе немного дороже. Например, в одном из таких заведений есть четыре «корпоративных дня» - 21, 22, 28 и 29 декабря. В них за человека придется отдать по 3000 рублей, тогда как в другие дни посещение кафе стоит на тысячу дешевле. Мероприятие можно организовать самим, а можно воспользоваться программой заведения.

А вот городские бары всегда открыты и ждут своих гостей.

- В новогоднюю ночь у нас будет играть приглашенный диджей, работать Дед Мороз и Снегурочка. Каждый посетитель должен внести депозит - 2000 рублей, все остальное - по меню. В среднем один чек составляет 1500 рублей, - рассказали в администрации бара.

… и на свежем воздухе

Для тех, у кого зима - любимое время года, есть вариант встретить праздник на свежем воздухе - со снежками, шашлыками и собственным салютом. Идеальный вариант - турбаза.

На «Снежинке» можно забронировать номер на сутки в среднем по 1000 рублей с человека. В них имеются все удобства - санузел, телевизор, холодильник. Питание в стоимость не включается. Кроме того, с 15 декабря по 13 января на турбазе будет проходить «Парк новогоднего периода», где взрослым и детям предлагается посетить различные мастер-классы, а также встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. За три часа веселья одному человеку придется заплатить 1500 рублей.

«Мухинка» предлагает заселиться в свои корпуса примерно за 700-1300 рублей с человека. Домики и некоторые номера предлагаются только для компаний. За них администрация базы просит от 2500 до 6300 за один день (с 8:00 до 20:00). За пользование спортзалом, бильярдной, учебными классами и другими помещениями платить придется отдельно. Весь декабрь на турбазе будут проходить праздничные гуляния, новогодние утренники, всевозможные активные игры и корпоративные мероприятия.

База «Зеленая» предлагает в новогодние ночь и каникулы интересную программу и фуршет. После боя курантов всех ждет зажигательная дискотека. В среднем за двухместный номер за день в корпусах придется заплатить 2200 рублей, в финских домиках - 2500 рублей, в четырехместном коттедже - 4000 рублей, в центральном корпусе на 18 человек – 10 500 рублей.

Турбаза «Золотой дракон» тоже в стороне не остается. И предлагает провести праздник у них, с программой и банкетом. Проживание в домиках там стоит от 1300 до 1750 рублей с человека. Кстати, в них может заселиться только 15-20 человек. Остальным придется доплачивать по 80 рублей в час с человека. Арендовать коттедж стоит дороже - 15 000 рублей. Максимальное количество проживающих - 25 человек. Если компания больше, то нужно будет доплатить 500 рублей за человека в час.

На базе «Зеленый бор» новогоднюю ночь можно провести в целом от 4500 до 5300 рублей. Новогодние каникулы обойдутся в 2500 - 4500 рублей. Цены указаны на двоих человек в зависимости от уровня комфорта. Дети до 7 лет могут отдохнуть здесь бесплатно, но без дополнительного спального места. На турбазе присутствуют банкетный холл вместительностью до 50 человек, караоке, бильярд и игровой зал для детей.

КСТАТИ

А детям - живого поросенка!

Полина ОЗЕРОВА

Самая главная головная боль для родителей под Новый год - чем удивить ребенка. Конечно, в декабре планируются всевозможные театрализованные представления, а Деда Мороза в наше время можно увидеть даже в торговом центре, но всегда хочется чего-то особенного. Например, можно отправиться в конный клуб в Моховую Падь, где уже несколько лет подряд для детей и их родителей открывает свои двери «Избушка Деда Мороза».

- В этот раз, поскольку наступает год Свиньи, в праздничной программе у нас будет участвовать живой поросенок. Ребята будут искать его домик, - рассказывает руководитель клуба "КонТур" Ольга Дудукалова. - Мы каждый год получаем положительные отзывы, видимо, к нам приезжают как раз те люди, которым нужны такие реальные ощущения от общения с природой и с животными. В отличие от других постановочно-театральных программ, у нас можно посмотреть жизнь на ферме - праздничную, новогоднюю.