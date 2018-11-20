Кто в Благовещенске готов помочь бездомным в холода?

Живущие в центре Благовещенска хоть раз, но наблюдали такую картину: стоит теплая остановка, а люди переминаются с ноги на ногу на холоде. Это потому, что остановку облюбовал местный бездомный - в это самое время он может как раз спать внутри.

Неравнодушные благовещенцы в таких случаях часто звонят общественникам. Рассказывают, возмущаются: «Они же тоже люди!» Однако общественники в ответ могут лишь развести руками. Почему так и где же бездомные все-таки могут найти приют, узнавала «Комсомолка».

«Алкоголики все пристроенные»

Проблему бездомных в областной столице руководитель Амурской общественной организации «ПокровЪ» Виталий Михайлов озвучивал неоднократно, в том числе на совещаниях при региональном министерстве социальной защиты.

- Если мы говорим про категорию алкоголиков, то они все давным-давно пристроенные. Ну, не давным-давно - еще не тот уровень погоды. Но чем больше будет минус, тем меньше их будет оставаться на улице. Проблема заключается в том, что есть определенная категория граждан, которая не может получить вообще никакую помощь - ни в плане приюта, ни в плане размещения в другом социальном учреждении, - рассказывает Виталий Геннадьевич. - Они на сегодняшний день имеют определенную степень деградации - диагноз я вынести не могу, но каждый из нас способен оценить адекватность человека. Из-за этого сами они за помощью не обратятся, а насильно забрать их не могут, нет такого закона. И 90% таких людей как раз населяют улицы.

На улицах такие бездомные выбирают уже упомянутые нами теплые остановки и тепловые узлы - по очевидным причинам. Ситуация могла бы быть лучше, будь в Благовещенске пункты краткосрочного пребывания бездомных, рассчитанные на два-три дня.

- Эти пункты необходимы для того, чтобы привести человека в нормальный вид и провести первоначальные анализы с определением его дальнейшей судьбы, - объясняет Виталий Михайлов. - Вот он пришел - куда его определить: в больницу ли ему надо, в «инфекционку», в венерологическое учреждение или достаточно в приют?

Александр Примак, военный пенсионер, годами помогающий людям без определенного места жительства, добавляет, что городу также нужна социальная гостиница, хотя бы за 200 рублей в сутки:

- Пара у меня работает, метут двор за 5 тысяч рублей. Недавно им надо было переночевать, так самая дешевая - на вокзале, 1200 рублей за номер. Ну, они там переночевали два раза, а дальше?

Есть в Приамурье и приюты для такой категории населения.Фото: Людмила СУДЕЙКИНА

«Насильно не удерживаем»

При этом общественники отмечают, что приютов и аналогичных организаций в Благовещенске сейчас достаточно. Да еще и по всему городу развешаны объявления, обещающие помощь бездомным. Позвонив по указанному в одном из них номеру, мы познакомились с руководителем филиала благотворительной организации «Возрождение» Данилом Харитоновым:

- У нас есть центры реабилитации, в которых мы помогаем людям в трудной жизненной ситуации. В Благовещенске у нас три филиала, сейчас там находится около 30 человек. Помогаем питанием, проживанием, восстанавливаем документы. Минимальный срок реабилитации - два месяца, все это на безвозмездной основе.

По другому номеру мы позвонили, представившись родственницей некоего алкоголика. В организации «Путь преодоления» нам рассказали, что ближайший центр находится в Хабаровске, нуждающихся принимают также бесплатно, минимум на два месяца. Но предупредили:

- Насильно мы не удерживаем - нужно желание человека. Я вам вкратце расскажу. Минимальный курс реабилитации у нас - два месяца. Пребывание стационарное, обязательно покидается домашний город. Вам что могу посоветовать: перестаньте его снабжать едой, кровом, какими-то средствами, чтобы он понимал, что от него все отказались. Или попробуйте припугнуть его, что вы уже подыскиваете клинику.

Совет, признаться, жутковатый - не кормить родственника, чтобы побудить его на два месяца сдаться в приют, расположенный в другом городе. Не каждый сможет на такое пойти.

«Огромных проектов нет»

Ненадолго приютить бездомных могут и в любом храме Благовещенска и Амурской области. Специалисты помогают, как могут:

- Огромных социальных проектов у нас нет, помощь мы оказываем местно, - рассказала руководитель социального отдела епархии Татьяна Галиева. - Это кормление таких граждан в трапезных храма, раздача продуктов питания и одежды, предоставление временного обогрева. Они могут обратиться и получить временные документы - наши специалисты и социальные работники помогут. Могут помочь и с поиском работы. Это происходит именно на местах при храмах.

Адресную социальную помощь бездомным оказывает и министерство социальной защиты населения Амурской области. Обратившись в органы соцзащиты, такие люди могут получить небольшие выплаты для различных целей. На приобретение продуктов питания, предметы первой необходимости или лекарства и лечение - по 1 тысяче рублей, на покупку одежды и обуви - 1,5 тысячи рублей, на проезд к месту жительства или лечения - 2 тысячи рублей, на оформление документов - общую сумму затрат, связанных с их получением. Средства выделяют из областного бюджета только на одну из потребностей. Например, получить деньги одновременно на продукты и предметы первой необходимости нельзя.

СПРАВКА «КП»

В Реестре поставщиков социальных услуг Амурской области на сегодняшний день состоят две некоммерческих организации:

Амурская региональная некоммерческая организация для лиц, оказавшихся в сложном социальном положении, некоммерческое партнерство «Приют Надежда» по адресу: г. Белогорск, Октябрьская, 37 и г. Благовещенск, ул. Школьная, 7.

Амурская региональная общественная организация помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Покровъ», по адресу: г. Благовещенск, с. Садовое, ул. Юбилейная, 15.

Также в регионе действует филиал Мухинского психоневрологического интерната - Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий, расположенный в п. Ушумун Магдагачинского района.

КСТАТИ

По данным Управления МВД по Амурской области за десять месяцев 2018 года в регионе совершено 20 преступлений в отношении лиц без определенного места жительства. Это преимущественно преступления по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и по статье 105 «Убийство». При этом самими лицами без определенного места жительства за аналогичный период совершено 47 преступлений, в основном краж.