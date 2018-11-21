Что элитного в доме напротив амурского драмтеатра?

На углу Комсомольской и Ленина, практически напротив драмтеатра стоит ничем не примечательный дом. Красные стены, пластиковые окна, четыре этажа - таких по всему городу десятки. Но это здание особенное, причем сразу по нескольким причинам. Именно с него когда-то начиналась эра благовещенских микрорайонов и элитных квартир.

Первый в своем роде

Дом № 2 по улице Комсомольской расположился в историческом центре города. Из окон некоторых квартир виден кафедральный собор, за которым притаилась отстроенная заново Свято-Никольская церковь - когда-то первое здание в Благовещенске. Жильцы рассказывают, что и их собственный дом своего рода достопримечательность: четырехэтажка то и дело попадает в кадр, когда китайские туристы фотографируют собор.

Но даже старожилы не знают, что этот дом когда-то положил начало микрорайонам в амурской столице. Как рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска Алексей Раханский, в 1958 году именно в этом районе началось строительство одного из первых в городе жилых массивов. И это было особенно важно потому, что в те годы проблема с жильем в городе была крайне острой - только в горисполкоме в очереди на получение квартир числилось 900 семей.

- Наш дом когда-то был элитным. Здесь первые лица области жили, в каждой квартире стояла своя печка, - рассказывает Людмила Кочерга, жительница дома № 2 на Комсомольской. - А вот горячей воды не было, еще в начале 80-х стояли титаны. Ремонт сделали только в 85 году.

Элитным дом считался еще и потому, что у него была своя кочегарка - первая в своем роде. И это в годы, когда половина Благовещенска топила печки самостоятельно, а другая зависела от точечных кочегарок по всему городу. Неудивительно, что важные партийные деятели предпочитали жить именно здесь.

- У нас еще много театральных жило, - продолжает Людмила Васильевна. - Директор драмтеатра Николай Стародуб, актеры…

Ее слова подтверждает именная табличка на одной из стен здания: «В этом доме с 1972 по 1992 г. жил директор Амурского театра драмы Стародуб Николай Федорович». В паре шагов - другая: «В этом доме с 1978 по 1988 г. жил народный артист РСФСР Спасский Леонид Карпович». А здание-то с большой историей!

Здесь жили многие работники культуры, например, директор драмтеатра Николай Стародуб. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Истерзанный временем

Жаль только, что годы некогда элитный дом совершенно не пощадили. Некоторые прохожие полагают, что сейчас обшарпанное здание портит облик города - и это притом, что находится в самом центре. Не отрицают этого и жильцы:

- Страшно нас возмущает порушенный забор. Сюда же приезжают иностранцы, фотографируют позорище наше!

Внешний вид дома, в самом деле, оставляет желать лучшего. Облупившаяся краска, неуклюжие рисунки и надписи прямо на стенах, расклеенные тут и там объявления - все это заставляет невольно отводить взгляд. При этом, по данным Фонда содействия реформирования ЖКХ, ремонт фасада запланирован только на 2029 год. Зато в 2020-м жильцов ждет капитальный ремонт крыши.

- Дом старый - конечно, у нас бывают «чудеса», - не отрицает Людмила Кочерга. - Например, последние шесть лет где-то засорялась канализация, и вся эта жуткая вонь шла в подъезд. Мы все звонили, они выезжали, чистили - и так без конца и без края, мы даже писали куда-то жалобу. Вроде как урегулировали более-менее, но история эта нет-нет да повторяется.

Жильцы из другого подъезда рассказывают, что в целом в доме живется неплохо - только подвал периодически затапливает.

- Вот подошли бы вы ко мне вчера - я бы еще рассказала, что холодно живется. Но все наладили, в квартире теперь тепло, - добавила одна из жительниц.

Так что по большей части обитатели дом хвалят и говорят, что он куда лучше современных новостроек. Несмотря на давность постройки, здесь много новых жильцов. Практически каждый второй, к кому мы подходили, рассказывал, что на Комсомольскую приехал недавно, никаких недочетов в доме пока не заметил. Многие отдельно отмечали трехметровые потолки, которыми славятся «сталинки». Корреспонденту даже удалось заглянуть в одну из квартир и убедиться: да, потолки высоченные!

Элитным дом считался еще и потому, что у него была своя кочегарка - первая в своем роде. Фото: Элеонора МЕЛЬЯНЕНКО

КСТАТИ

Половину аварийных расселят

Как сообщили в управлении ЖКХ Благовещенска, в реестре аварийного жилищного фонда города числится около 200 многоквартирных домов (по две и более квартир). Из них 108 домов расселяются в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Амурской области в 2013 - 2018 годах».

В реестр региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, в 2014 - 2043 годах» включены все многоквартирные дома, находящиеся на территории Благовещенска. Исключение - многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу или реконструкции, а также дома, в которых имеется менее чем три квартиры.