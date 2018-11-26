Зачем нужен биткоин по-амурски?

Собственную криптовалюту в Амурской области придумали специально для Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в сентябре этого года. Тогда это было забавы ради: во время мероприятия амуркоины раздавали даже за фотографии в соцсетях. Гости легко включились в игру, зарабатывали и тратили необычную валюту на сувениры и всякие вкусности - например, знаменитый амурский мед. За все время форума они совершили несколько тысяч транзакций.

Однако на разработку новой валюты региональное правительство потратило немало сил, и было бы неразумно не использовать амуркоины после ВЭФ. Еще в конце августа им обещали впоследствии найти и другое, серьезное применение. Вопрос - нашли ли?

Инвестиции в область

Как рассказал один из разработчиков амурской криптовалюты Денис Рогов, полезное применение амуркоинам найти сложно - отсутствует законодательство, которое регулировало бы эту сферу. На самом деле за это криптовалюту и любят: владеть ею можно анонимно, государственные органы никак не контролируют операции с теми же биткоинами. Однако в случае с региональной криптовалютой плюсы обернулись одними сложностями.

- Амуркоины продаются на бирже DEX, тысяча стоит порядка 20 долларов или 1,5 тысячи рублей. Но использовать их можно только как инвестиционный инструмент: покупаете амуркоин, и посредством этого деньги поступают на развитие разных производств и проектов на территории Амурской области, - объяснил разработчик.

Как при любом инвестировании, в такой ситуации покупатель амуркоина может рассчитывать на процент от вложений. Только важно помнить, что инвестиции связаны с риском - если проект окажется убыточным, то и вы не получите прибыли. Если же повезет, то процент будет начисляться в амуркоинах, которые затем можно продать на бирже DEX. А вот потратить региональную криптовалюту никак нельзя.

- Я не исключаю такой возможности в будущем, - уточнил Денис Рогов. - Мы предлагали правительству Амурской области создать на основе нашей платформы товарно-сырьевую биржу и торговать с азиатскими странами посредством амуркоинов. Сейчас подобных бирж не существует, а это было бы выгодно и удобно для азиатской стороны. Амуркоины проще пересылать, транзакции гораздо проще, чем с традиционной валютой. Но это все непросто в наших реалиях сделать.

Идея, безусловно, интересная с точки зрения внешнеэкономических отношений. Однако из-за отсутствия законодательной базы она пока остается только проектом.

До биткоина далеко

Получается, сейчас причин покупать амуркоин немного: любопытство и желание инвестировать в региональные проекты и предприятия. Но инвестировать в них можно и рублем - так к чему излишние процедуры? Региональная криптовалюта не дает инвесторам возможности вкладывать в проекты масштаба страны или мира, и наверняка поэтому они пока предпочитают старый добрый биткоин.

- Создать свою криптовалюту может каждый, - объяснил благовещенец Максим, недавно вложившийся в биткоин. - Но ее рост и перспективность зависит от людей. Если ее будут покупать и продавать, если она будет в ходу - валюта будет расти. Если же нет, то она обесценивается.

Подобное рискует случиться и с амуркоином, если ему не отыщут более дельного применения. Пока же это не криптовалюта в полном смысле этого слова, а скорее интересная придумка. Благодаря ей удалось показать, что на территории Приамурья возможны интересные, высокотехнологичные проекты в области экономики. Однако довести один из таких проектов до ума пока не вышло. Будем надеяться, что только пока.

СПРАВКА «КП»

Биткоины - один из видов криптовалюты, а криптовалюта - это виртуальные деньги нового поколения. Они представляют собой математический код и не имеют ничего общего с традиционной валютой: их нельзя потрогать, увидеть, снять или положить на карту. Зато можно обменять на обычные деньги по текущему курсу (для этого есть специальные интернет-обменники) или продать на бирже криптовалют. В некоторых интернет-магазинах с их помощью также можно расплатиться за покупки, однако это пока не повсеместная практика. По большей части криптовалюту используют для инвестиций - для этого созданы инвестиционные фонды, которые специализируются на вложении биткоинов в различные предприятия.