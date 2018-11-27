Почему амурские дети с каждым годом говорят все хуже

Когда бить тревогу?

В последнее время в Благовещенске увеличилось количество семей, где дети страдают нарушениями речи. Услуги логопедической помощи предлагают в частных детсадах, детских центрах, на базе социальных учреждений… На самом ли деле проблема существует, каковы ее причины и что делать родителям?

- Действительно, количество детей с нарушениями речи с каждым годом увеличивается, - рассказывает логопед Благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта» Татьяна Ткаченко. - Многие родители понимают, к чему это может привести, и обращаются за помощью к логопеду. Если ребенок, поступая в школу, не овладевает навыками правильного проговаривания слов - звукопроизношения, то в дальнейшем его обучение складывается не совсем гладко. У него будут ошибки на письме (дисграфия) и при чтении (дислексия).

Логопед Благовещенского комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта» Татьяна Ткаченко. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Но когда надо начинать бить тревогу? Специалисты советуют родителям отслеживать, как и что говорит ребенок, начиная с первого года жизни. Если у малыша к 1 году не появились в речи первые слова, если к 2-3 годам в речи нет простых фраз, если в 3-4 года ребенок говорит невнятно, то во всех этих случаях надо обратиться к логопеду.

Подобные отклонения могут быть признаком тяжелых нарушений речи, которые могут привести к отставанию в развитии психических процессов - мышления, памяти, внимания.

Из-за чего это происходит?

Все причины подразделяются на две большие категории. Органические причины провоцируют расстройства в центральном или периферическом речевом аппарате. Как правило, это внутриутробные патологии, курение, злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами и профессиональные вредности. К этим же причинам относят стрессы, наследственность, генетические аномалии и заболевания, перенесенные ребенком в первые годы жизни.

Вторая большая категория причин нарушения речи - функциональные. Например, это неблагоприятные социально-бытовые условия жизни ребенка, соматическая ослабленность малыша, психические травмы, вызванные стрессом или испугом. Кроме того, нарушение речи может быть вызвано обычным подражанием. Дети обычно копируют все, что слышат.

- Важно, чтобы родители вовремя заметили, что их ребенок не может сформулировать предложение, и обратились к логопеду, чтобы исправить все речевые нарушения, - советует Татьяна Ткаченко. - Главное, делать это вовремя и не затягивать, иначе у ребенка в школе могут начаться проблемы с успеваемостью.

Алгоритм действий

Сначала следует обратиться к своему участковому терапевту, который в случае необходимости направит вас к логопеду. Обычно проблемы с речью выявляются врачами при плановых медосмотрах перед поступлением в садик. Но даже если доктор пропустил этот факт, воспитатель детского сада заметит и обязательно об этом сообщит родителям, порекомендует пройти психолого-педагогическую комиссию. Возможно, после результатов комиссии вашего ребенка направят в специализированный детский сад. В Благовещенске работают два детских садика с логопедическим уклоном - № 35 и 59.

Но, к сожалению, не всем удается в них попасть, и тогда родители уже рассчитывают на свой кошелек. Бесплатно получить логопедическую помощь в Благовещенском комплексном центре социального обслуживания «Доброта» могут дети из тех семей, которые состоят на сопровождении, признаны нуждающимися в социальном обслуживании, и дети-инвалиды. Для всех остальных категорий граждан цена на логопедические услуги ниже сложившихся в городе.

В Благовещенске оказывают логопедические услуги около 30 частных детских садов и центров. Стоимость занятий разная: от трехсот рублей за занятие до семисот и выше. Все зависит от сложности нарушения речи и, конечно, от прайс-листа учреждения.

Для своей работы логопеды используют не только комплексы упражнений, но и специальное оборудование. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Что самое сложное?

Для того чтобы определить проблему, сначала нужно вместе с ребенком проконсультироваться у логопеда, а уже после этого начинать проводить индивидуальные занятия. Обычно каждое занятие длится 30-40 минут, проходят они два раза в неделю. Если есть возможность, то лучше всего посещать занятия через день. Минимальный курс может составлять восемь занятий. По словам специалистов, чаще всего дети сталкиваются с трудностями произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков «р» и «л». Сложными являются йотированные звуки и звуки «г», «к», «х».

Для своей работы логопеды используют не только комплексы упражнений, но и специальное оборудование. С помощью наглядно-методического материала специалист развивает речевые особенности ребенка. В логопедической деятельности используются зонды (массажные и постановочные). Для постановки правильного дыхания есть специальные вертушки - «ветерки», дудочки, свистки. Для развития мелкой моторики и цветовосприятия - камешки, шарики, игровые наборы.

Весь логопедический инструментарий позволяет работать над формированием всех компонентов речевой системы, закреплять полученные знания, а затем применять их в повседневной жизни.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Поиграйте с ребенком

Угадай, что

В эту игру для развития мышления, логики, речи можно играть с ребенком, даже если вы заняты домашними делами. Охарактеризуйте тремя прилагательными предмет в комнате (форма, материал, назначение или цвет), предложите отгадать и нарисовать его. Во время отгадывания и рисования не молчите, а поддерживайте ребенка.

Цветной снеговик

Попросите ребенка скатать из пластилина три шарика разного цвета. Причем один большой, второй - средний, третий поменьше. Пока он будет лепить шарики, вы достаньте зубочистку и в финале, когда все будет готово, закрепите их на шпажку. Детям это очень нравится. Затем дайте задание сделать снеговика из пластилина других цветов.

Все замечаю

В эту игру можно играть на улице. Например, проехала мимо вас машина, вы спросите ребенка: что только что проехало? Какого цвета? Кто был за рулем? И так далее. Конечно, ребенок вспомнит не все. Предложите ему самому запомнить все приметы следующей машины и задать вопросы вам. Чтобы игра была интереснее, иногда отвечайте неправильно.