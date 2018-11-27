«30-40 раз ежедневно»: Губернатор Приамурья рассказал, сколько раз он отжимается

Губернатор Приамурья Василий Орлов делает это 30-40 раз! В смысле, отжимается. О своих спортивных результатах глава области рассказал на своей странице в «Инстаграме». Так Василий Александрович поддержал акцию Минздрава России #ТыСильнее.

- Когда твой рабочий день плотно расписан, то надо соблюдать правильный и здоровый образ жизни, заниматься спортом, - говорит губернатор. - Потому что это тонизирует и позволяет организму выдерживать нагрузки гораздо более существенные, чем в обычном режиме. Я отжимаюсь ежедневно 30-40 раз, как устану - перестаю отжиматься. Стараюсь ходить пешком. Раньше занимался многими видами спорта, а последние несколько лет - физкультурой. Хожу в спортивный зал, бассейн.

В комментариях к посту Василию Орлову уже посоветовали на лето к этому списку добавить велосипед.

Несмотря на плотный график работы и частые командировки, Василий Орлов не забывает о спорте.Фото: СОЦСЕТИ

Акция Министерства здравоохранения России призвана показать, что здоровый образ жизни - это личный успех каждого человека. Принять в ней участие может любой желающий. Достаточно записать небольшое видеообращение, в котором вы рассказываете о своих победах над вредными привычками и даете советы тем, кто решит вести здоровый образ жизни. Ролик надо выложить в социальные сети с хештегами #ТыСильнее и #МинздравУтверждает. К акции, по данным Минздрава, уже присоединились такие знаменитости, как Диана Гурцкая, Эдгард и Аскольд Запашные, Денис Майданов, Вячеслав Фетисов, Алина Загитова, Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая и другие. Участники, давшие самые полезные советы и собравшие больше всего лайков, получат сувениры от Минздрава России.

К слову, в последние годы Приамурью вообще везет на спортивных губернаторов. Предшественник Василия Орлова, Александр Козлов, запомнился амурчанам своими успехами в хоккее. Именно при нем появилась традиция устраивать международные матчи на льду Амура. Причем в самый первый раз Александр Александрович и сам вышел с клюшкой на лед в качестве капитана сборной. Любовью к здоровому образу жизни отличался и Олег Кожемяко. Он и в проруби купался, и в заплывах через Амур участвовал, и на лыжах зимой за городом был не прочь пройтись.