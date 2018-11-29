Выходные в Благовещенске: выставка в честь 160-летия области, встреча с Дедом Морозом и панкратион
Дары природы, архитектура и не только
В этом году исполняется 160 лет со дня официального образования Амурской области. В честь этого проводится целая серия мероприятий, одно из которых - выставка «Приамурью 160», которая открылась в Благовещенске 28 ноября
Богатая на события более чем полуторавековая история уже давно стала источником вдохновения для амурских мастеров. Это и сделанные открытия, и архитектурные памятники, и большие стройки, и сама местная природа. На выставке можно будет увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства со всей области: стилизованные открытки, выполненные в технике скрапбукинг, акварельные почтовые открытки с видами города, а также предметы из бересты, гончарные изделия, картины. И все это с символами города и области.
Выставка продлится до 15 декабря. Справки по телефону 44-00-03.
Дом ремесел
ул. Красноармейская,159/3
На выставке можно будет увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства со всей области.Фото: СОЦСЕТИ
«День зимы»
Концертно-игровая программа. Дед Мороз забыл, что 1 декабря - это начало зимы и скоро Новый год! На помощь дедушке придут маленькие зрители. Также дети узнают, как живет главный зимний волшебник в свободное от Нового года время. Вход на мероприятие по пригласительным билетам. Заказ билетов по телефону 46-26-54.
Городской Дом культуры
ул. Ленина, 144
1 декабря в 11.00
«Дед Мороз - шоу»
Развлекательная программа в честь начала зимы. Зрителей ждут ярмарка детских товаров и услуг, мастер-классы и работа игровых зон. Затем начнется развлекательная программа с участием героев резиденции Деда Мороза, а в 15.00 на праздник приедет он сам, чтобы разыграть приз от одного из туристических агентств города.
«Старый город» (ТРЦ «Острова»)
ул. Мухина, 114
1 декабря с 12.00 до 18.00
«Здесь и по ту сторону»
Трагикомедия театра-студии «Демиурги». В спектакле использованы произведения восьми авторов, помогающие зрителям найти ответы на философские вопросы: «Можно ли отыскать дорогу обратно в детство? Что делать, если к тебе за помощью обращается сама смерть? Для чего мы живем?»
Городской Дом культуры
ул. Ленина, 144
1 декабря в 17.00
Цена билетов: 250 рублей.
Трагикомедия театра-студии «Демиурги».Фото: СОЦСЕТИ
«Вызов Амура»
Турнир по профессиональному панкратиону на кубок губернатора Амурской области. Восемь профессиональных поединков амурчан с гостями турнира с Сахалина, из Якутии, Хабаровска, Биробиджана, Таджикистана и Узбекистана.
Grand Arena Ostrova (ТРЦ «Острова»)
ул. Мухина, 114
1 декабря в 19.00
Цена билетов: 500, 1000 рублей.
«Возрождая традиции»
Персональная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства клуба «Светлица» Натальи Бабич, Ольги Гришиной и Ольги Кушнаревой. Основа экспозиции - интерьерные работы, одежда (например славянская рубаха, платье, юбка, дамские сумки), предметы быта (коврики, рушники, разделочные доски, салфетки) и декоративные изделия (панно, картины, декоративные тарелки, шкатулки, сувениры).
Амурская областная научная библиотека
ул. Ленина, 139
до 12 декабря
«Снежная королева»
Музыкальный спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андерсена с участием коллективов ОКЦ.
ОКЦ
ул. Ленина, 100
1 декабря в 16.00
Цена билетов: 400 рублей.