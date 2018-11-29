2018-11-29T06:19:09+03:00
Досуг

Выходные в Благовещенске: выставка в честь 160-летия области, встреча с Дедом Морозом и панкратион

Рассказываем, на какие мероприятия стоит сходить в ближайшие дни
Полина ОЗЕРОВА
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Богатая на события более чем полуторавековая история уже давно стала источником вдохновения для амурских мастеров.Богатая на события более чем полуторавековая история уже давно стала источником вдохновения для амурских мастеров.Фото: СОЦСЕТИ
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Дары природы, архитектура и не только

В этом году исполняется 160 лет со дня официального образования Амурской области. В честь этого проводится целая серия мероприятий, одно из которых - выставка «Приамурью 160», которая открылась в Благовещенске 28 ноября

Богатая на события более чем полуторавековая история уже давно стала источником вдохновения для амурских мастеров. Это и сделанные открытия, и архитектурные памятники, и большие стройки, и сама местная природа. На выставке можно будет увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства со всей области: стилизованные открытки, выполненные в технике скрапбукинг, акварельные почтовые открытки с видами города, а также предметы из бересты, гончарные изделия, картины. И все это с символами города и области.

Выставка продлится до 15 декабря. Справки по телефону 44-00-03.

Дом ремесел

ул. Красноармейская,159/3

На выставке можно будет увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства со всей области. Фото: СОЦСЕТИ

На выставке можно будет увидеть работы мастеров декоративно-прикладного искусства со всей области.Фото: СОЦСЕТИ

«День зимы»

Концертно-игровая программа. Дед Мороз забыл, что 1 декабря - это начало зимы и скоро Новый год! На помощь дедушке придут маленькие зрители. Также дети узнают, как живет главный зимний волшебник в свободное от Нового года время. Вход на мероприятие по пригласительным билетам. Заказ билетов по телефону 46-26-54.

Городской Дом культуры

ул. Ленина, 144

1 декабря в 11.00

«Дед Мороз - шоу»

Развлекательная программа в честь начала зимы. Зрителей ждут ярмарка детских товаров и услуг, мастер-классы и работа игровых зон. Затем начнется развлекательная программа с участием героев резиденции Деда Мороза, а в 15.00 на праздник приедет он сам, чтобы разыграть приз от одного из туристических агентств города.

«Старый город» (ТРЦ «Острова»)

ул. Мухина, 114

1 декабря с 12.00 до 18.00

«Здесь и по ту сторону»

Трагикомедия театра-студии «Демиурги». В спектакле использованы произведения восьми авторов, помогающие зрителям найти ответы на философские вопросы: «Можно ли отыскать дорогу обратно в детство? Что делать, если к тебе за помощью обращается сама смерть? Для чего мы живем?»

Городской Дом культуры

ул. Ленина, 144

1 декабря в 17.00

Цена билетов: 250 рублей.

Трагикомедия театра-студии «Демиурги». Фото: СОЦСЕТИ

Трагикомедия театра-студии «Демиурги».Фото: СОЦСЕТИ

«Вызов Амура»

Турнир по профессиональному панкратиону на кубок губернатора Амурской области. Восемь профессиональных поединков амурчан с гостями турнира с Сахалина, из Якутии, Хабаровска, Биробиджана, Таджикистана и Узбекистана.

Grand Arena Ostrova (ТРЦ «Острова»)

ул. Мухина, 114

1 декабря в 19.00

Цена билетов: 500, 1000 рублей.

«Возрождая традиции»

Персональная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства клуба «Светлица» Натальи Бабич, Ольги Гришиной и Ольги Кушнаревой. Основа экспозиции - интерьерные работы, одежда (например славянская рубаха, платье, юбка, дамские сумки), предметы быта (коврики, рушники, разделочные доски, салфетки) и декоративные изделия (панно, картины, декоративные тарелки, шкатулки, сувениры).

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

до 12 декабря

«Снежная королева»

Музыкальный спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андерсена с участием коллективов ОКЦ.

ОКЦ

ул. Ленина, 100

1 декабря в 16.00

Цена билетов: 400 рублей.

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