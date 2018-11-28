Областной театр драмы предлагает окунуться в атмосферу Благовещенска 60-70-х годов

Путешествие в недавнее, но все же прошлое - в то время, когда молоды и беспечны были родители, когда проблемы личные стояли в очереди за общественными, но каждый при этом находился в поисках счастья, в поисках себя. Так в нескольких словах можно ответить на вопрос, о чем новый спектакль «Счастливые люди» по пьесе Л. Завальнюка и А. Богачёвой «Вдали от столицы», который поставил в Амурском театре драмы главный режиссер Павел Рукавицын.

Интересно, сможете ли вы с первых минут понять, где разворачиваются события нового спектакля? А может, вам покажется знакомой соседка главных героев? Или в старичке на ипподроме вы разглядите давнего приятеля своего отца?

С первых звуков музыки Юрия Саульского, с первых кадров фото- и кинохроники мы погружаемся в атмосферу Благовещенска - Благовещенска из произведений Леонида Завальнюка: из его поэзии, из его драматургии, из его живописных работ…

По большому счету, Благовещенск 60-70-х – это не просто атмосфера, в которой разворачиваются события, это один из главных героев нового спектакля. И если оказавшийся здесь в далекие 50-е Завальнюк показал его как город своей молодости, то каким Благовещенск увидели приехавшие в Приамурье режиссер Павел Рукавицын, художник Алексей Мочалов (главный художник Воронежского театра драмы им. Кольцова), молодые актеры из Иркутска Мария Журавкова, Анастасия Карпова, Сергей Рюмин и Максим Червяков?

В спектакле заняты наши именитые актеры - заслуженный артист РФ Юрий Роголев, народная артистка РФ Анна Лаптева, народный артист Бурятии Евгений Тихомиров, артисты Никита Жидовленко, Ярослав Шевченко, Юлия Стафиевская. Чтобы окунуться в атмосферу жизни и быта пограничного города, творческий состав много времени провел в краеведческом музее, изучая фотографии и предметы быта того времени.

Что интересного увидит и услышит зритель в спектакле? Например, то, что в стилистике конструктивизма были выстроены декорации - в современные сценические конструкции перенесены силуэты и очертания городских кварталов. Активно задействована динамика сценического круга, кстати, технические средства используются в спектакле «Счастливые люди» достаточно разнообразно. Любители поэтического творчества Леонида Завальнюка оценят, как мастерски вплетены в ткань пьесы стихи поэта разных лет. Отметим, что музыкальным оформлением постановки занимался лично главный режиссер Павел Рукавицын. Стоит ли говорить о других неожиданных режиссерских находках? А о приятных сюрпризах для зрителей? Наверное, нет. Это нужно увидеть и… попробовать стать счастливым.

Амурский областной театр драмы

ул. Ленина, 146

30 ноября в 18.30

1 и 2 декабря в 18.00

Цена билетов: партер - 600 рублей, балкон - 350 рублей (1 ряд - 600 рублей), галерея - 200 рублей.