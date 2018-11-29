Продвижение русского языка - дело серьезное?

Благовещенский педагогический университет является флагманом в продвижении русского языка среди иностранцев в Амурской области и на северо-востоке Китая. А занимаются этой большой работой преподаватели Центра подготовки и тестирования иностранных граждан, Школы русского языка для иностранных граждан и международного факультета БГПУ.

Направление - Китай

Активная работа в Амурской области по продвижению русского языка в приграничном Китае началась с сотрудничества БГПУ с фондом «Русский мир». Это случилось еще в 2008 году, когда университету фондом был выделен грант на поддержку проекта «Создание русских центров в северо-восточных провинциях КНР». Тогда БГПУ подписал договоры о создании пяти центров в университетах городов Харбин, Хэйхэ, Чаньчунь и Дацин.

- Центры были торжественно открыты в 2009 году, - рассказывает начальник учебного отдела института Конфуция БГПУ, кандидат философских наук Сергей Кухаренко. - Преподавателями БГПУ был издан ряд учебно-методических пособий тиражом более 1000 экземпляров по русскому языку как иностранному и передан центрам русского языка. В центрах сформированы библиотеки русской литературы и учебников. Также созданы видеотеки из лучших произведений советского и российского кинематографа. В каждом центре русского языка ведущими преподавателями БГПУ прочитаны курсы лекций по методике преподавания русского языка как иностранного, истории и культуре России.

Важно еще и то, что с 2015 года БГПУ регулярно проводит курсы повышения квалификации для китайских преподавателей-русистов. Удивительно, но русский язык становится настолько популярным в Китае, что даже в технических вузах страны открываются факультеты русского языка.

«Русская весна в Харбине»

Конкурсы русского языка среди студентов вузов Китая и Дальнего Востока - это отдельное большое и интересное направление, которым занимается университет. Причем проводятся они при поддержке того же фонда «Русский мир». Первой «ласточкой» в 2011 году был конкурс «Мне русская речь, как музыка…». Прошло уже семь конкурсов. В самом начале участие принимало 10 команд, а в итоге их стало больше, чем в два раза!

В 2017 году стартовал новый яркий творческий фестиваль русского языка, литературы и культуры России «Русская весна в Харбине». Он всегда проходит насыщенно, интересно. В рамках фестиваля проводится лекторий для китайских аспирантов и преподавателей русского языка, творческий конкурс среди студентов «Русская весна в Харбине» и праздник русской культуры «Творческий Арбат на Арбате».

- Это единственный конкурс в Китае, который проверяет не грамматику и лексику русского языка, а дает ребятам возможность изучить нашу культуру и язык через песни, музыку, танцы и постановки, - рассказывает руководитель Центра подготовки и тестирования иностранных граждан БГПУ Татьяна Юрченко. - Мы вообще делали этот конкурс для студентов северо-востока Китая. Но в прошлом году к нам приехали участники из разных университетов: с юга, запада и востока Китая. Некоторым даже пришлось совершить восьмичасовой перелет. А это уже о чем-то говорит. К тому же радостно отметить, что отношение к конкурсу у участников с каждым годом становится более серьезным.

Руководитель Центра подготовки и тестирования иностранных граждан БГПУ Татьяна Юрченко.

Кроме того, в этом году университет впервые провел конкурс русского языка среди китайских школьников «Русский - ДА!». Дети, которые только-только начали изучать язык, смогли проверить свои знания и, конечно, получить в подарок массу книг на русском.

Школа русского языка для детей мигрантов

В БГПУ уже второй год открыта Школа русского языка для иностранных граждан. Для нашей страны это пока единственный пример подобной работы. В школе учатся дети мигрантов, которые приезжают в Амурскую область. Причем обучение для ребятишек проводится бесплатно. Проблема языкового барьера для приезжих из стран СНГ влияет и на успеваемость в школе их детей, и на отношение к ним амурчан. Не секрет, что учителя в обычных школах испытывают трудности в обучении детей из стран ближнего зарубежья.

Школа русского языка для мигрантов. Фото предоставлено рекламодателем.

Преподаватели Школы русского языка для иностранных граждан видят результаты своего труда: их ученики после обучения подтягиваются по всем предметам в общеобразовательной школе, начинают правильно говорить на русском и понимать русскую речь.

«О русском на русском»

Амурские учителя, преподаватели вузов сталкиваются с проблемами преподавания русского как иностранного. Поэтому, чувствуя эту острую потребность, БГПУ организовал международную научно-методическую конференцию «О русском на русском». В ней приняли участие более 250 преподавателей со всей области, а гости-спикеры прибыли из видных российских университетов.

- Для приграничного региона умение преподавать русский язык не только как родной, традиционный, но и как неродной, как второй, как иностранный, - очень важная компетенция. А ведь в стране крайне мало вузов, где вообще как-то этому учат, - рассказывает декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского университета дружбы народов Светлана Юрманова. - Этому нужно уделять больше внимания. У нас есть идеи, с которыми мы будем обращаться в Министерство образования по поводу обязательной подготовки (хотя бы минимальной) студентов педагогических вузов к работе с детьми не говорящими или слабо говорящими по-русски.

Декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского университета дружбы народов Светлана Юрманова.

Большой плюс работы БГПУ в том, что, не дожидаясь государственных заданий и контрактов, они не за страх, а за совесть ведут эту работу - просто потому, что понимают ее необходимость. Ведь не секрет, что по всему миру английский язык широко продвигается, и англоязычные страны очень серьезно относятся к этим вещам. Русский язык в этом отношении, к сожалению, отстает. Мы в Москве знаем о работе БГПУ и относимся с величайшим уважением к этому именно потому, что люди сами ставят перед собой задачи государственного масштаба и сами их решают.