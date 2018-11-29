2018-11-29T06:19:09+03:00
Общество

Продвижение русского языка - дело серьезное?

Корреспондент «Комсомолки» выяснил, как продвигают «великий и могучий» в Поднебесной и где мигрантов бесплатно учат на нем говорить
Евгения НИФОНТОВА
Поделиться:
«Русская весна в Харбине». Фото предоставлено рекламодателем.«Русская весна в Харбине». Фото предоставлено рекламодателем.
Изменить размер текста:

Благовещенский педагогический университет является флагманом в продвижении русского языка среди иностранцев в Амурской области и на северо-востоке Китая. А занимаются этой большой работой преподаватели Центра подготовки и тестирования иностранных граждан, Школы русского языка для иностранных граждан и международного факультета БГПУ.

Направление - Китай

Активная работа в Амурской области по продвижению русского языка в приграничном Китае началась с сотрудничества БГПУ с фондом «Русский мир». Это случилось еще в 2008 году, когда университету фондом был выделен грант на поддержку проекта «Создание русских центров в северо-восточных провинциях КНР». Тогда БГПУ подписал договоры о создании пяти центров в университетах городов Харбин, Хэйхэ, Чаньчунь и Дацин.

- Центры были торжественно открыты в 2009 году, - рассказывает начальник учебного отдела института Конфуция БГПУ, кандидат философских наук Сергей Кухаренко. - Преподавателями БГПУ был издан ряд учебно-методических пособий тиражом более 1000 экземпляров по русскому языку как иностранному и передан центрам русского языка. В центрах сформированы библиотеки русской литературы и учебников. Также созданы видеотеки из лучших произведений советского и российского кинематографа. В каждом центре русского языка ведущими преподавателями БГПУ прочитаны курсы лекций по методике преподавания русского языка как иностранного, истории и культуре России.

Важно еще и то, что с 2015 года БГПУ регулярно проводит курсы повышения квалификации для китайских преподавателей-русистов. Удивительно, но русский язык становится настолько популярным в Китае, что даже в технических вузах страны открываются факультеты русского языка.

«Русская весна в Харбине»

Конкурсы русского языка среди студентов вузов Китая и Дальнего Востока - это отдельное большое и интересное направление, которым занимается университет. Причем проводятся они при поддержке того же фонда «Русский мир». Первой «ласточкой» в 2011 году был конкурс «Мне русская речь, как музыка…». Прошло уже семь конкурсов. В самом начале участие принимало 10 команд, а в итоге их стало больше, чем в два раза!

В 2017 году стартовал новый яркий творческий фестиваль русского языка, литературы и культуры России «Русская весна в Харбине». Он всегда проходит насыщенно, интересно. В рамках фестиваля проводится лекторий для китайских аспирантов и преподавателей русского языка, творческий конкурс среди студентов «Русская весна в Харбине» и праздник русской культуры «Творческий Арбат на Арбате».

- Это единственный конкурс в Китае, который проверяет не грамматику и лексику русского языка, а дает ребятам возможность изучить нашу культуру и язык через песни, музыку, танцы и постановки, - рассказывает руководитель Центра подготовки и тестирования иностранных граждан БГПУ Татьяна Юрченко. - Мы вообще делали этот конкурс для студентов северо-востока Китая. Но в прошлом году к нам приехали участники из разных университетов: с юга, запада и востока Китая. Некоторым даже пришлось совершить восьмичасовой перелет. А это уже о чем-то говорит. К тому же радостно отметить, что отношение к конкурсу у участников с каждым годом становится более серьезным.

Руководитель Центра подготовки и тестирования иностранных граждан БГПУ Татьяна Юрченко.

Руководитель Центра подготовки и тестирования иностранных граждан БГПУ Татьяна Юрченко.

Кроме того, в этом году университет впервые провел конкурс русского языка среди китайских школьников «Русский - ДА!». Дети, которые только-только начали изучать язык, смогли проверить свои знания и, конечно, получить в подарок массу книг на русском.

Школа русского языка для детей мигрантов

В БГПУ уже второй год открыта Школа русского языка для иностранных граждан. Для нашей страны это пока единственный пример подобной работы. В школе учатся дети мигрантов, которые приезжают в Амурскую область. Причем обучение для ребятишек проводится бесплатно. Проблема языкового барьера для приезжих из стран СНГ влияет и на успеваемость в школе их детей, и на отношение к ним амурчан. Не секрет, что учителя в обычных школах испытывают трудности в обучении детей из стран ближнего зарубежья.

Школа русского языка для мигрантов. Фото предоставлено рекламодателем.

Школа русского языка для мигрантов. Фото предоставлено рекламодателем.

Преподаватели Школы русского языка для иностранных граждан видят результаты своего труда: их ученики после обучения подтягиваются по всем предметам в общеобразовательной школе, начинают правильно говорить на русском и понимать русскую речь.

«О русском на русском»

Амурские учителя, преподаватели вузов сталкиваются с проблемами преподавания русского как иностранного. Поэтому, чувствуя эту острую потребность, БГПУ организовал международную научно-методическую конференцию «О русском на русском». В ней приняли участие более 250 преподавателей со всей области, а гости-спикеры прибыли из видных российских университетов.

- Для приграничного региона умение преподавать русский язык не только как родной, традиционный, но и как неродной, как второй, как иностранный, - очень важная компетенция. А ведь в стране крайне мало вузов, где вообще как-то этому учат, - рассказывает декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского университета дружбы народов Светлана Юрманова. - Этому нужно уделять больше внимания. У нас есть идеи, с которыми мы будем обращаться в Министерство образования по поводу обязательной подготовки (хотя бы минимальной) студентов педагогических вузов к работе с детьми не говорящими или слабо говорящими по-русски.

Декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского университета дружбы народов Светлана Юрманова.

Декан факультета повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского университета дружбы народов Светлана Юрманова.

Большой плюс работы БГПУ в том, что, не дожидаясь государственных заданий и контрактов, они не за страх, а за совесть ведут эту работу - просто потому, что понимают ее необходимость. Ведь не секрет, что по всему миру английский язык широко продвигается, и англоязычные страны очень серьезно относятся к этим вещам. Русский язык в этом отношении, к сожалению, отстает. Мы в Москве знаем о работе БГПУ и относимся с величайшим уважением к этому именно потому, что люди сами ставят перед собой задачи государственного масштаба и сами их решают.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил
В учебнике для 4 класса «Литературное чтение» оказалось одно скандальное школьное задание: написать письмо отцу на фронт. Иные родители гневно отреагировали на это. Наш колумнист Николай Варсегов отозвался на эту тему
Новости 24
В снежном городке Благовещенска впервые установят 4-метровый светящийся шар
В благовещенской школе подросток распылил газ
«Мы вместе»: В Благовещенске открывается площадка для особенных детей
Новогодние открытки оживут на глазах благовещенцев
В Тынде таксиста убили из-за выручки в 2 тысячи рублей
Бывший глава администрации Циолковского останется под стражей до 9 марта
Жительница Приморья пыталась спрятаться от долгов в Благовещенске
В Приамурье задержали подозреваемого в краже кабеля почти на 79 тысяч рублей
За новое имя аэропорта в Благовещенске проголосовали уже более 17 тысяч амурчан
Ограбившие почту амурчане выдали себя, рассыпав конфеты
Водителям больше не надо ездить по объездной дороге из-за строительства моста через Амур
Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Солнечникова в Белогорске заработал 1 миллион рублей
Спустя много лет в Приамурье вернулось бешенство
Почти 70 спецмашин расчищают дороги Приамурья от выпавшего за ночь снега
Полиция нашла подростка, который пропал на севере Приамурья
Бывший глава села в Приамурье присвоил муниципальный автогрейдер
На севере Амурской области пропал подросток