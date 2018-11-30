2018-11-30T03:49:38+03:00
Экономика

Калькулятор «КП»: Сколько в Благовещенске будут стоить продукты к новогоднему столу

Мы проследим, как будут меняться цены на ингредиенты для салата оливье и шампанское в магазинах
Юлия ГОМАН
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Каждый год «Комсомолка» составляет список покупок к празднику и в течение месяца следит, как меняются цены.Каждый год «Комсомолка» составляет список покупок к празднику и в течение месяца следит, как меняются цены.Фото: Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ
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Есть у нас с коллегами своя традиция. Каждый год мы… Нет, мы не ходим в баню 31 декабря, мы ходим по магазинам, чтобы посмотреть, как растут цены на самые популярные продукты к Новому году.

Салат оливье, мандаринки, шампанское. Пожалуй, сложно представить себе традиционный новогодний стол без этих и некоторых других продуктов. Каждый год «Комсомолка» составляет список покупок к празднику и в течение месяца следит, как меняются цены. Ведь ни для кого не секрет, что чем ближе праздник, тем больше денег приходится оставлять в магазинах. Для сравнения мы взяли обычный магазин, где продукты продаются через прилавок, и один из популярных в городе дискаунтеров. Промежуточные итоги мы будем публиковать каждую пятницу, а в конце декабря посмотрим, что же подорожало больше всего. А может, наоборот, подешевело?

Вот только шампанское вместо обычного магазина пришлось искать в специализированном алкомаркете. Все-таки сейчас далеко не в каждой торговой точке, а уж если она находится на первом этаже жилого дома - тем более, можно найти такой продукт. Но так даже интересней.

Калькулятор «КП». Фото: Depositphotos

Калькулятор «КП». Фото: Depositphotos

ЗВОНОК ДИЕТОЛОГУ

Диетолог Алина Божко:

- Заранее, за месяц до праздника, можно купить алкогольную продукцию и какие-то консервированные продукты. Например, если вы готовите салат с зеленым горошком или кукурузой. Также конфеты - у них срок годности три месяца. Если вы используете в приготовлении замороженное мясо или рыбу, то их можно тоже купить заранее. Но если предпочитаете только свежее, то, конечно, мясо и рыбу надо покупать перед праздником. Также перед самым Новым годом нужно покупать фрукты и овощи и другие продукты, которые быстро портятся.

Уважаемые читатели, а вы следите за ценами на новогодние продукты? Своими наблюдениями делитесь в комментариях.

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