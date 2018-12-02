Все, чтобы забыть о недугах: в Благовещенске открыли спецплощадку для особых детей

1 декабря в благовещенской школе № 26 торжественно открыли площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе». На дружескую встречу субботним утром пришли с десяток семей с особыми ребятишками, в основном, младшешкольниками со всего города.

Детям устроили настоящий праздник - концерт, шоу мыльных пузырей, мастер-классы по рукоделию, аквагрим, чаепитие, работала также фотозона. Как говорят сами родители, дети крайне нуждаются в позитивных эмоциях. Ведь в силу своих особенностей они, например, не могут гулять во дворе с детьми, скажем так, самостоятельными с детства, адаптированными к среде. Но в люди выходить все-таки надо. И вот на подобных встречах детям хорошо - они раскрепощены, расслаблены. Дети читают со сцены проникновенные стихи о Родине, о маме, пританцовывая, поют о любви.

На дружескую встречу пришли с десяток семей с особыми ребятишками. Фото: Иван ЗУБАРЕВ

А с каким азартом ловят в воздухе мыльные пузыри, с каким восторгом разглядывают в своих ладошках пирожные из пены! Как старательно делают черепашку и новогоднюю елочку из бумаги и цветочную клумбу из пластика. Как радуются своим успехам, и стараются от души веселиться, вопреки своим недугам! Как шестилетняя Элина Рыбачёнок, которая так любит смотреть на все вокруг, но закрыв руками уши - слух не выдерживает резких громких звуков…

Детям нужно общение. Фото: Иван ЗУБАРЕВ

- Нам очень все понравилось, такую клумбу мы и не делали раньше, - поделилась впечатлениями Виктория Таратутко, мама третьеклассника Максима, у которого очень сильно понижено зрение. - Конечно, сын у меня больше любит спорт - любой! Максим - мальчишка подвижный, живой, хотя спорт ему как раз противопоказан. Но все же летом любит кататься на роликах, велосипеде, зимой - на коньках.

Совместные мастер-классы с родителями. Фото: Иван ЗУБАРЕВ

Илона Косицына, мама 10-летней Ульяны, у которой задержка психо-речевого развития, поддерживает, что спортивные секции для особых детей - отдельная программа, желающих всегда много.

- О площадке «Мы вместе» узнали потому что мы, родители особых детей, всегда плотно общаемся и лично, и в соцсетях, делимся новостями, проблемами, постоянно куда-то выезжаем вместе, - отмечает Илона. - И мастер-классы посещаем (лепка, рисование), и в художественную школу ходим.

Совместные мастер-классы с родителями. Фото: Иван ЗУБАРЕВ

Все интересы особых детей нужно учесть работникам школы №26 для дальнейшего развития своей площадки.

- Мы присоединились к уникальному федеральному проекту, зарегистрировавшись на единой платформе «Карта возможностей особого ребенка», на которой собрана вся полезная и проверенная информация об образовательных учреждениях, предоставляющих услуги детям с особыми потребностями, - комментирует социальный педагог МАУ «Школа № 26 города Благовещенска» Татьяна Мельникова. - Чтобы родители не гадали, куда пойти, где их проконсультируют, научат, помогут им в чем-то. Сейчас на этой карте зарегистрировано уже более 200 объектов, а к марту 2019-го по плану их будет 700. Теперь и наша школа есть на этой карте. У нас уже есть четыре сертифицированных эксперта по работе с особыми детьми. И мы хотим свой опыт предложить родителям, а также привлечь всех неравнодушных и сочувствующих.

Под руководством мастеров ребята сделали милых черепашек. Фото: Иван ЗУБАРЕВ

Идеи для особых детей имеются - и экскурсии школьного детского экологического центра, и проект особой клумбы в рамках проекта «Школьный двор моей мечты», в котором 26-я школа, кстати, который год занимает первое место. Наконец, с помощью благовещенского благотворительного фонда «Мама» учреждение рассчитывает познакомиться с другими городскими фондами, чтобы объединять все больше особых детей и их родителей кодовым «Мы вместе».