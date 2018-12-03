Благовещенец, рискуя жизнью, пытался заработать на сборе шишек 100 тысяч рублей

- Мне показали объявление о сборе кедрача в качестве фейка, а я поверил и ломанулся туда, - так начал свой рассказ Иван.

Благовещенец поверил обещаниям работодателя о том, что в этом году в тайге небывалый урожай кедровых шишек, и любой за две недели может заработать более 100 тысяч рублей. В итоге Иван вместе с другом в начале октября решил поехать на заработки. Ребята собрали рюкзаки, купили билеты и поехали в Хабаровский край, в самую тайгу.

Утрамбованные орешки

Всего на заработки по объявлениям этого работодателя собралось почти 20 человек. Каждый надеялся сорвать хороший куш. В лесу, в нескольких километрах от трассы, кедросборщики построили лагерь. Их приют представлял собой сруб, обтянутый брезентом, а в центре - маленькая печурка. Все необходимые вещи каждый должен был взять с собой. Быт был устроен по-спартански. Но вскоре, после первых вылазок в тайгу, парни поняли, что их обманули.

- Я сам в Хабаровском крае родился и вырос, и знаю, что кедрач дает хороший урожай раз в четыре-шесть лет, - говорит Иван. - Работодатель как раз и обещал хороший сбор. Но когда мы приехали на место, я понял, что это не так. На самом деле обещанного суперурожая не было. На второй-третий день я осознал, что придется просто отрабатывать деньги на дорогу обратно - никакие сто тысяч мне не светят.

Дальше - больше. Оказалось, что собрать мешок шишек - это не все. Их еще надо хорошенько и плотно утрамбовать. Так что в один мешок их входит в два раза больше. Этого ребята тоже не ожидали. Кстати, за сбор одного такого «мешочка» работодатель обещал платить по одной тысяче рублей.

Третья «печаль» касалась провизии. Продукты в лагерь доставляли нерегулярно, и это тоже повлияло на атмосферу в коллективе.

Те самые шишки.Фото: Личный архив героя публикации

Это как прыгать с парашютом

Работа в тайге - не для неженок. Тут нужна и физическая сила, и выносливость, и терпение. А кедролазам необходимо еще и уметь работать на большой высоте.

- У нас на Дальнем Востоке кедры высоченные, не такие, как в Сибири, - рассказывает Иван. - И честно скажу, это очень тяжелый труд - собирать кедровые шишки. Бывало так страшно, аж сердце екает. Наверное, как с парашютом прыгать. Первый раз идешь - непонятно, интересно, любопытно. А дальше ты понимаешь, что это не только страшно, но и к тому же опасно. Пока долезешь, обольешься потом, дышишь, как ежик, часто-часто… Для этого нужна хорошая физподготовка. Понимаете, взобраться на одно дерево - это подняться на высоту 9-10-этажного дома!

Вообще работа по сбору шишек в этой «артели» складывалась так. Утром, после завтрака, вахтовики группами расходились по своим кедровым полянкам. До места приходилось пробираться по тайге около часа. В идеале работать надо было в паре: кедролаз сбивает шишки, а помощник их собирает и затем несет до лагеря. Но, как признался Иван, на деле каждый был сам себе и кедролаз, и сборщик, и носильщик. Тому, кто лазал по деревьям, платили лучше, вот и хотели мужики заработать побольше.

Мужчины работали без страховки, без хорошего снаряжения. В их распоряжении были двух-трехметровая рогатина и специальные «когти», которые цепляются на ноги, - с их помощью кедролаз забирается на дерево.

Такой вид открывался с "рабочего места" Ивана.Фото: Личный архив героя публикации

Леголас отдыхает!

Чтобы залезть на дальневосточный кедр, нужно немало попотеть. Как рассказывает Иван, сначала ты лезешь по голому стволу примерно до высоты трехэтажного дома. Потом до основной кроны надо еще немало подняться, преодолевая колкие сухие ветки. Чтобы не пораниться, приходится расчищать себе путь руками. Когда, наконец, кедролаз добирается до «урожайного» места, тут в ход идет рогатина. Этой палкой нужно сбить шишку, которая не так-то просто поддается. Но самое сложное, по словам Ивана, это спускаться вниз.

Некоторые из компании вахтовиков даже забирались на самые верхушки кедров. Такие трюки очень опасны, но люди рискуют своей жизнью ради хорошего заработка. Некоторые парни во время работы падали с деревьев, с небольшой высоты. К счастью, серьезных травм не было.

Кстати, среди кедролазов есть такое понятие, как «кедровая дорожка». Это когда рядом стоят кедры, а сборщик передвигается по ним, перепрыгивая с одного дерева на другое. Леголас просто отдыхает! Но в Амурской области таких «дорожек» почти не найдешь. Они есть в Приморье и Хабаровском крае.

Иван уверен, что в следующий раз, если соберется за шишками, то будет работать только на себя.Фото: Личный архив героя публикации

Стоила ли овчинка выделки?

Заработать на кедровых орехах у Ивана и его товарища не получилось. Вместо обещанных 100 тысяч за две недели они заработали едва-едва десятку на двоих! Хватило только на дорогу. Но, несмотря на это, благовещенец сильно не расстраивается. Объясняет эту неудачную вахту тем, что в этом году кедровый орех не уродился. Кроме того он уверен, что в следующий раз, если соберется за шишками, то будет работать только на себя.

КОМПЕТЕНТНО

Руководитель Государственной инспекции труда в Амурской области Алексей Нарскин:

- В Амурской области случаев, связанных с неоформленными трудовыми отношениями, достаточно много. Среди общего потока заявлений они составляют около 30%. Отправляясь на вахту или просто устраиваясь на работу, работник должен знать, что в течение трех дней с ним должны заключить трудовой договор в письменной форме. В нем должны быть прописаны: режим рабочего времени, условия труда на рабочем месте, оплата и другие критерии, которые определяет трудовое законодательство.

Но если вы работали без трудового договора и вас обманул работодатель, вы можете обратиться в инспекцию труда или с исковым заявлением в суд. Вам необходимо доказать факт вашей работы. Для этого нужны показания свидетелей, возможно, какие-то оставшиеся у вас документы, которые относились к трудовой деятельности. Даже видеозапись может быть косвенным доказательством факта вашей работы у конкретного работодателя.

Все обращения по данным случаям, в том числе и в суд, являются бесплатными: госпошлиной они не облагаются. Человек, чьи трудовые права были нарушены, может обратиться в Инспекцию труда, где дежурный инспектор расскажет, как лучше действовать. Также можно отправить заявление в электронной форме. Сделать это можно через ресурс онлайнинспекция.рф или через сайт инспекции git28.rostrud.ru

Адрес Государственной инспекции труда в Амурской области: ул. Амурская, 145, телефон: (4162) 22-60-41.

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