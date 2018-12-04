В амурских детдомах и интернатах замалчивали травмы и переломы у детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о многочисленных нарушениях, которые ее коллеги нашли в детских домах-интернатах Амурской области. По словам Кузнецовой, при этом информация не покидала стены учреждений.

- Буквально на днях вернулись наши специалисты из Амурской области. Нарушений, которые выявлены в домах-интернатах, не счесть. Многочисленные травмы детей - переломы, ушибы, которые зафиксированы лишь медиками, данные не передаются в соответствующие ведомства, никто не привлекается к ответственности. Многочисленные нарушения по соблюдению финансовых, имущественных прав детей, - рассказала Кузнецова на пленарном заседании общественной палаты Российской федерации.

Результаты проверки детских домов-интернатов в Приамурье будут представлены в ближайшее время. До конца года запланированы еще выезды в рамках проверочных мероприятий, сообщается на сайте омбудсмена.

В Амурской области заявления Анны Кузнецовой пока не комментируют.

- Ничего прокомментировать я пока не могу. По итогам работы специалистов аппарата уполномоченного при президенте готовится официальный документ - справка, которая будет в ближайшие дни направлена в Амурскую область для организации дальнейшей работы, - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Наталья Третьякова.

В министерстве социальной защиты области также пока воздержались от заявлений:

- Проверяли не только дома-интернаты, но и учреждения минобра, медицинские учреждения. Пока мы не комментируем. Вопрос находится на контроле у заместителя председателя правительства Ольги Викторовны Лысенко. Мы разбираемся с этой информацией.

В министерствах образования и здравоохранения пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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Следственный комитет начал доследственную проверку после публикаций в СМИ. Напомним, детский омбудсмен Анна Кузнецова на пленарном заседании Общественной палаты России заявила о многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Приамурья.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СК России по Амурской области (читать дальше).