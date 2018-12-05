Двойное счастье… в квадрате: в амурской семье подрастают две пары двойняшек

«У вас будет двойня!» - какая женщина не мечтала бы услышать эти заветные слова?! Татьяну Лемзякову из Февральска врачи так обрадовали дважды - с разницей в семь лет. Как справляется счастливая многодетная мама, как понимает «особый» язык сыновей и рискнет ли когда-нибудь проверить теорию о своей особой физиологии, благодаря которой у нее рождаются только двойни, женщина рассказала журналисту «Комсомолки».

«Всегда хотела двоих детей»

Говорят, каждая беременная женщина в душе чувствует, кого носит под сердцем. Но Татьяна о таком «сюрпризе» даже не догадывалась.

- Во время второй беременности на УЗИ врач торжественно объявила: «Поздравляю, у вас двойня!» Наверное, врачи тогда удивились даже больше, чем я, узнав, что семь лет назад я уже родила двойняшек. Говорят, что вероятность рождения близнецов гораздо выше, если в роду уже были многоплодные беременности. Но у нас таких случаев не было, - рассказывает Татьяна.

Вообще амурчанка всегда хотела двоих детей, и судьба исполнила ее желание - даже в двукратном размере. В первой паре родились мальчишки - Леша и Паша, во второй - разнополые дети, Аня и Ваня.

- Медики говорят, возможно, мой редкий случай объясняется индивидуальной физиологией, но проверять - не проверяли. Так получилось, что старшие и младшие дети у меня от разных мужей, но ни с тем, ни с другим семейная жизнь не сложилась. Сейчас я замужем за замечательным мужчиной, малыши зовут его папой. Все друзья шутят: когда общие дети станут нужны, тогда и появится повод проверить мою уникальность. Но я всем говорю, что пока нам и четверых хватает! Хотя такой вероятности не исключаю, - улыбается многодетная мать.

Татьяна о таком «сюрпризе» - двойне - даже не догадывалась.Фото: Личный архив героя публикации

«Как ты с ними справляешься?!»

Когда в семье Лемзяковых появилась вторая пара двойняшек и Татьяна выходила гулять сразу с четырьмя детьми, поначалу очень часто ловила на себе любопытные взгляды.

- Самый распространенный вопрос, который мне постоянно задавали: «Как ты с ними справляешься?». Но потом люди привыкли. Февральск у нас небольшой, все друг друга знают…

А справляться, на самом деле, было нелегко. Не секрет, что женщину, выносившую двойню, можно назвать героиней хотя бы потому, что одного-то младенца подчас выносить непросто, что уж говорить о нескольких! Тем более многоплодная беременность обычно протекает сложнее.

- Старшие детки родились в 36 недель, младшие - в 35, и по весу они были меньше, чем доношенные. К счастью, это не сказалось на здоровье, для двоен это практически норма, - говорит Татьяна. - Как мне рассказывали врачи, такие дети быстрее формируются и развиваются в утробе матери.

Слева направо: Паша, Лёша, Аня и Ваня.Фото: Личный архив героя публикации

Но утомительная беременность, отеки, токсикоз быстро забываются, когда начинаются ежедневные хлопоты с младенцами. Татьяне все приходилось делать самой, особенно когда она оказалась одна с первенцами на руках, без мужского плеча. Из второго декрета мать четверых детей вышла на работу, когда малышам еще не исполнилось по полтора года. Очень помогала мама, хотя одно время даже нянечек нанимали. Детки часто болели, пришлось уволиться. Однако Татьяна признается, что никогда не опускала руки, а заботу о детях и вовсе не считает трудностями:

- Видимо, я изначально себя как-то правильно настроила… Старшие были очень спокойные, долго находились на грудном вскармливании. С младшими тоже особых хлопот не было: пока они спали, например, мы успевали с Лешей и Пашей сделать уроки, потом все дружно шли гулять, играть. Все успевала: и убраться, и настирать, и нагладить. Я вообще не понимаю, когда мамочки жалуются, что им тяжело справляться с одним!

Сегодня старшим мальчишкам по 11 лет, они настоящие мамины помощники. Когда Аня и Ваня окрепли, Татьяна вышла на работу в банк. На Лешу и Пашу легли «взрослые» обязанности - они даже могут малышей из садика вечером забрать, если потребуется.

Старшие дети - Паша и Лёша.Фото: Личный архив героя публикации

«Это двойное счастье!»

Кстати, о помощи. Сегодня то и дело мы слышим о том, что многодетным семьям со стороны государства оказывается какая-либо материальная поддержка: то квартиру побольше дадут, то автомобиль вместительный подарят. На мой вопрос, помогают ли им чиновники, Татьяна скромно отвечает: «Нам никто даже благодарность ни разу не дал…» Да и не ждут они ни от кого подарков, радуются тому, что имеют.

- Никогда не расстраивайтесь и не пугайтесь, если узнаете, что у вас будет двойня, - советует всем будущим мамам Татьяна Лемзякова. - Это огромное двойное счастье! И не так уж сложно с детьми справляться, как все говорят. Старайтесь как можно дольше кормить малышей грудью, сохраняйте спокойствие, любите своих кровиночек: чем больше вы будете дарить им любви, тем больше они будут понимать вас.

Младшие дети - Аня и Ваня.

КСТАТИ

Пять интересных фактов из жизни двойняшек

Детей не путали

В каждой паре двойняшек дети, по мнению мамы, и внешне, и по характеру абсолютные противоположности. Поэтому путать их между собой не доводилось.

Одинаковая одежда

Лешу и Пашу сначала одевали одинаково, но потом у каждого появился свой вкус, и одежду им выбирают уже индивидуально. Аню с Ваней, понятное дело, одевают по-разному.

«Особый» язык

Леша и Паша пошли в ясли в полтора года. Воспитатель рассказывала, как они вдвоем находили укромное место, уединялись и болтали о чем-то на своем «особом» языке. Младшие тоже удивляли - в семейном архиве Лемзяковых даже есть видео, как они друг другу что-то на своем объясняют - такой живой диалог, только им двоим понятный.

Привилегированное положение

Аня - девочка с характером. Играя с Ваней, она диктует свои правила, а иной раз и вовсе начинает его воспитывать, отчитывает, как взрослая. Или старших братьев «строит», отправляет их уроки делать. Знает, что среди мальчишек она одна девочка, поэтому ведет себя как королева.

Ревность

Ревности у детей никогда не было - Татьяна уделяет всем одинаковое внимание. Бывает, конечно, поспорят, покапризничают, но в основном живут дружно и очень любят друг друга.

КОМПЕТЕНТНО

Мария Мосолова, врач акушер-гинеколог высшей категории, перинатолог:

- Сегодня мы все чаще наблюдаем рождение близнецов и двойняшек после процедуры ЭКО и, если многоплодная беременность наступает самостоятельно, это уже вызывает интерес. А случаи, когда в семье рождаются несколько пар двойняшек, тем более уникальны и встречаются крайне редко.

Причина такого явления, конечно же, в женщине. Это может быть обусловлено генетически: когда закладывается яйцеклетка, она изначально может быть поделена на два ядра. Либо яйцеклетка делится пополам в процессе созревания. И если стечение обстоятельств благоприятно, то зарождается сразу два маленьких человечка. В двойне дети похожи друг на друга, как обычные братья или сестры: они могут быть разных полов, веса, природных особенностей. Причины развития многоплодной беременности иногда кроются и в наследственности. Однако гадать, может ли в результате очередной беременности вновь появиться пара двойняшек, нет смысла. Сегодня высчитать вероятность появления двойни может генетик, для этого существуют специальные методы и анализы.

Что касается осложнений во время многоплодной беременности, они, конечно, наблюдаются значительно чаще, чем при одноплодной, но главное - с каким весом рождаются малыши, и чтобы они могли дышать самостоятельно, без вспомогательной аппаратуры. Очень часто к более раннему сроку они успевают созреть чисто гестационно, и даже на сроке в 35-36 недель двойняшки часто рождаются абсолютно жизнеспособными и зрелыми.