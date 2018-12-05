2018-12-05T03:46:13+03:00
Досуг

Ледовые катки 2018-2019 в Благовещенске: дата открытия, расписание, цены на билеты

Мы собрали все лучшие ледовые катки в Благовещенске - открытые, крытые, платные и бесплатные. Подберите свой вариант для отдыха!
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Фото: DepositphotosФото: Depositphotos
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Вот и наступила зима, а с ней - и пора коньков. Вместе с тем возникает вопрос: где покататься? «Комсомольская правда» составила список катков, на которые можно сходить этой зимой.

Куда сходить бесплатно

Покататься бесплатно, но со своими коньками можно на площадке в парке Дружбы. Она работает каждый день с 9.00 до 18.00.

На базе отдыха «Зеленая» также можно покататься со своим инвентарем. Режим ее работы - ежедневно с 10.00 до 19.00.

Кроме этого, каждый день проходит учебно-тренировочный процесс еще на трех площадках города - Амурский кадетский корпус (ул. Театральная, 185/1), стадион «Спартак» (ул. Пионерская, 51) и стадион «Юность» (Краснофлотская, 6). Воспользоваться ими могут все учащиеся в колледже и секциях спортивных комплексов.

Что работает сейчас?Что работает сейчас?

Что работает сейчас?Что работает сейчас?

Что откроется попозже

С 7 декабря начинает свою работу каток на стадионе «Амур» по адресу ул. Ленина, 160. Работать он будет 16.00 до 20.00 во вторник, среду и пятницу, и с 13.00 до 20.00 в субботу и воскресенье. Взять коньки на 1 час там можно будет за 100 рублей, за столько же обещают их наточить. А вот массовое катание там обойдется всего в 80 рублей без ограничения времени.

Каток на площади Ленина заработает 27 декабря. Прокат коньков там обойдется в 100 рублей за 1 час. Вход на массовое катание - бесплатно. Работать каток будет по будням с 17.00 до 21.00, в выходные - с 12.00 до 21.00. В понедельник прокат отдыхает.

Обещают открыть и каток в гостиничном комплексе «Золотой дракон». Как сообщается на сайте администрации города, стоимость катка входит в стоимость пребывания на базе - 180 рублей за 1 час. Однако, когда он откроется для посетителей, пока неизвестно. Сейчас он находится на стадии подготовки, сообщили сотрудники «Золотого дракона». Кстати, работать каток будет круглосуточно.

В начале следующей недели, 10 декабря, начнут работу ледовые площадки школ, лицеев и гимназий города. Там на всю зиму запланированы различные мероприятия: хоккей, веселые старты, эстафеты.

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