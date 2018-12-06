Чудеса из ничего и ёлки из пуговиц: благовещенцев приглашают в мастерскую Деда Мороза

Меньше месяца осталось до главного зимнего праздника. Благовещенский Дом ремесел предлагает как следует подготовиться к Новому году на мастер-классах в мастерской Деда Мороза. До конца месяца там запланирована целая серия мероприятий для любителей всевозможного рукоделия. У каждой недели будет свое название и своя тематика мастер-классов.

1. Неделя новогодней ёлки - до 9 декабря

Вы не знали? Новогоднюю ёлку можно сделать из чего угодно и своими руками. В четверг всех желающих научат делать их из флиса, в пятницу и субботу - из салфеток, а в воскресенье - из ненужных пуговиц. Время мастер-классов - с 17.00 до 19.00, цена - 400 рублей.

2. Чудеса из ничего - с 11 по 16 декабря

В эти дни в мастерской Деда Мороза будут ждать любителей скрапбукинга и карвинга - неделя будет посвящена открыткам, мини-альбомам. Также благовещенцев научат вырезать по овощам, чтобы было чем удивить гостей. Время мастер-классов - с 17.00 до 19.00, цена - 350 рублей. Вторник и среда - новогодние открытки; четверг - карвинг; с пятницы по воскресенье - мини-альбомы.

3. Для себя любимых - с 18 по 23 декабря

Какая женщина не хочет выглядеть сногсшибательно в новогоднюю ночь? Чтобы эта мечта сбылась, в третью неделю мастер-классов мастера научат всех желающих делать корону на ободок из атласных лент (во вторник и среду), оригинальную брошь (с пятницы по воскресенье) или колье (в четверг). Цвет украшения можно будет подобрать на любой вкус. Время мастер-классов - с 15.00 до 17.00, цена - 550 рублей.

4. Украшаем стол и дом - с 25 по 30 декабря

Новый год - не только весело, но и красиво. Делать своими руками всевозможные интерьерные украшения рукодельниц научат в последнюю неделю перед праздником: со вторника по четверг - украшения на окна, в пятницу - новогодний венок на дверь, а в субботу и воскресенье - шубку для шампанского. Время мастер-классов - с 10.15 до 12.00, цена - 800 рублей.

Уточнить информацию и записаться на мастер-класс можно по телефону 44-00-03.

Дом ремесел

ул. Красноармейская, 159/3