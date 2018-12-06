Бьют ли детей в амурских детдомах?

- Буквально на днях вернулись наши специалисты из Амурской области. Нарушений, которые выявлены в домах-интернатах, не счесть. Многочисленные травмы детей - переломы, ушибы, которые зафиксированы лишь медиками, данные не передаются в соответствующие ведомства, никто не привлекается к ответственности. Многочисленные нарушения по соблюдению финансовых, имущественных прав детей, - рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова на пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации.

Многие сразу же вспомнили события мая 2013 года, когда воспитанницы детдома в поселке Пионерском Мазановского района избивали младших мальчишек. Показушно, на камеру. Видео попало в интернет: все закончилось уголовными делами для юных садисток и руководителя учреждения. Саму школу-интернат и вовсе закрыли. Неужели история опять повторяется - но уже в масштабах области?

Неспокойные дети

Известно, что представители главного детского омбудсмена проверяли три организации: специализированный дом ребенка, школу-интернат № 5 в Новобурейском и Малиновский дом-интернат для детей с умственной отсталостью. В правительстве области уверяют: каждый синяк, который нашли, обсудили с проверяющими, и каждому нашли объяснение.

Все три учреждения занимаются непростыми детьми. Это ребята с различными умственными нарушениями - синдромом Дауна, олигофренией различной степени тяжести и так далее. Такие отклонения зачастую сопровождаются особенностями в поведении. Ребенок может быть гиперактивным, постоянно бегать и, следовательно, - падать и биться об углы. Бывают дети с эпилепсией, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, да и просто сильно неловкие: синяки для них - привычное дело.

- С работы звонят и говорят, что приезжала комиссия, что какие-то проблемы. Дети есть дети - бывает, что ребенок гулял и упал. У девочки вывих был. Дети могут толкнуть один другого. Но жестокого обращения не было! Как снег на голову это упало, - рассказала сотрудница одного из учреждений.

Проверки были

Как сообщает правительство области, проверки в амурских детдомах уже проходили раньше. С 5 июня по 30 сентября учреждения проверяли по поручению Юрия Трутнева. С 16 октября по 29 ноября работала экспертная группа из представителей Общественной палаты, регионального отделения ОНФ, женских советов и уполномоченного по правам человека.

Проверили деятельность 13 детских организаций, подведомственных министерствам социальной защиты населения, здравоохранения, образования. При этом нарушений, связанных с причинением вреда здоровью детям, комиссия не нашла.

Без конкретики

На заявление Кузнецовой тут же среагировали официальные ведомства. Губернатор области поручил своим зампредам тоже разобраться в вопросе. Свои проверки начали областная прокуратура и следственный комитет. В детские дома поехали комиссии.

Однако официального документа из Москвы на момент написания материала еще не поступало. В нем должно содержаться самое главное - в каких учреждениях и какие конкретно нарушения нашли. Сейчас приходится проверять всех подряд.

- И на месте работаем, и с администрациями, и документы проверяем. Все что можно, откуда можно получить информацию - все смотрим. И этот документ, если он поступит, тоже хотели бы увидеть, - сообщили в СУ СКР по Амурской области.

Мнение редакции

Ранее мне довелось плотно пообщаться с сотрудниками и воспитанниками Малиновского детского дома-интерната. С детьми там видишься постоянно - на занятиях, на процедурах, на мероприятиях, на прогулках. Детки разные - есть тяжелые, с сильными нарушениями интеллекта, а есть вполне обычные ребятишки, которым просто повезло чуть меньше, чем «нормальным» сверстникам.

За две недели замечаешь многое, особенно если твоя профессия - замечать. Но за все время, что я был в Малиновке, я ни разу не замечал страха у детей в глазах. Недоверие - может быть, особенно поначалу. Но взрослых там не боятся. Большинство ребят на удивление открытые и невероятно общительные. Подходят, здороваются, заваливают вопросами, тянутся на руки...

А это первый признак того, что с детьми обращаются нормально.