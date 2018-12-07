2018-12-07T03:25:27+03:00
Экономика

Калькулятор «КП»: Сыр и курица в благовещенских магазинах прибавили в цене

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как меняются цены на ингредиенты для салата оливье и другие продукты к новогоднему столу [таблица цен]
Юлия ГОМАН
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Какой Новый год без оливье? Фото: DepositphotosКакой Новый год без оливье? Фото: Depositphotos
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Каждый год за месяц до главного зимнего праздника мы с коллегами включаем свой «калькулятор». Составляем список покупок к новогоднему столу и раз в неделю смотрим, что подорожало, а что нет. Для сравнения в этот раз мы взяли один из популярных дискаунтеров и обычный магазин, где товары отпускают через прилавок.

Следить за ценами мы начали 30 ноября. Сегодня мы подводим промежуточные итоги на второй неделе нашего мониторинга. Колебания цен уже заметны. Например, в дискаунтере заметно подорожал сыр, а в обычном магазине подешевели мандарины. В то же время многие продукты там прибавили в цене, а в дискаунтере остались на прежнем уровне.

Калькулятор «КП». Фото: Depositphotos

Калькулятор «КП». Фото: Depositphotos

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