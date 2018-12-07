Калькулятор «КП»: Сыр и курица в благовещенских магазинах прибавили в цене

Каждый год за месяц до главного зимнего праздника мы с коллегами включаем свой «калькулятор». Составляем список покупок к новогоднему столу и раз в неделю смотрим, что подорожало, а что нет. Для сравнения в этот раз мы взяли один из популярных дискаунтеров и обычный магазин, где товары отпускают через прилавок.

Следить за ценами мы начали 30 ноября. Сегодня мы подводим промежуточные итоги на второй неделе нашего мониторинга. Колебания цен уже заметны. Например, в дискаунтере заметно подорожал сыр, а в обычном магазине подешевели мандарины. В то же время многие продукты там прибавили в цене, а в дискаунтере остались на прежнем уровне.