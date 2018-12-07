Как бывшая амурчанка стала дизайнером наряда для телеведущей Елены Малышевой

Выпускница Амурского госуниверситета покоряет мир высокой моды! Мария Пика родом из Зеи, в 2015 году она получила степень бакалавра на факультете дизайна АмГУ. Потом поехала в Питер - учиться в магистратуре. После выпуска из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Маша активно продвигает свои дизайнерские коллекции в массы. Она участвовала во многих престижных конкурсах и неделях моды в Москве и Питере. А в Туле прошла отборочный этап на международный конкурс молодых дизайнеров «Русский силуэт». Участие в финале этого конкурса и положило начало ее сотрудничеству с телеведущей Еленой Малышевой.

Влюбилась в платье

По итогам конкурса «Русский силуэт» Маша выиграла стажировку у самого Валентина Юдашкина! Также у нее появилась возможность сшить платье для известной телеведущей.

- Елена Васильевна была на конкурсе в составе жюри в качестве медийной личности, - рассказала Мария. - Из 94 коллекций она отобрала десять понравившихся. И предложила каждому из дизайнеров создать по наряду для новогодней программы «Жить здорово».

Получилось так: десять программ - десять нарядов. Чтобы познакомиться поближе, Елена Малышева собрала всех дизайнеров вместе и поделилась с ними пожеланиями по образам.

- Мне единственной из всех очень повезло - телеведущая буквально влюбилась во время показа моей коллекции в одно из платьев, - рассказывает с восторгом в голосе Маша. - Мне не пришлось ничего шить на заказ, она сразу купила конкретное платье.

Платье Марии, которое покорило Елену Малышеву.Фото: Личный архив героя публикации

Через неделю после конкурса Мария отправилась в Москву на примерку.

- Я привезла платье, которое очень понравилось Елене Васильевне, а второе взяла на свой страх и риск, чтобы дать ей померить, - говорит молодой дизайнер. - В итоге утвердили два платья! И что удивительно: все модели идеально подошли телеведущей по размеру.

Мечта о своем бренде

Мария признается, что работа с Еленой Малышевой - это первый ее опыт сотрудничества с известным человеком. Но это очень ценный опыт. Еще бы! Ведь будущие клиенты, узнав, что дизайнер шьет наряды для звезд шоу-бизнеса, наверняка захотят купить у него что-нибудь модное.

- Сейчас я занимаюсь индивидуальным пошивом на заказ для клиентов из Москвы и Петербурга, - подводит итог Мария Пика. - И работаю исключительно по своим эскизам. Можно сказать, что продвигаю свой дизайн в массы. Как и любой дизайнер, я мечтаю создать свой бренд одежды, это очень амбициозная идея. Конечно, бывает сложно, опускаются руки. Но если есть мечта, то надо к ней идти. Главное - не бояться рисковать, не бояться быть отвергнутой. Я создаю авторские вещи, а это риск. И то, что Елена Малышева меня выбрала, - большое счастье для меня. Это показывает, что людям из медийной сферы может понравиться то, что я делаю. Вячеслав Зайцев рассказывал, что когда-то он приехал в Москву с одним лишь платьем, вот и я так (смеется).

Телеведущая утвердила не одно, а сразу два платья молодого модельера.Фото: Личный архив героя публикации

Мария отшивает свои коллекции самостоятельно. Она даже специально перевезла из Благовещенска в Питер все свое оборудование. Конечно, сейчас она понимает, что изготовить большую партию одежды и бегать предлагать ее в магазины - это большой риск. Поэтому пока довольствуется тем, что имеет. Тем более что успехов уже хватает. Гордятся Машей и ее педагоги, которые привели ее в мир красоты и моды еще в Благовещенске.

- Маша уже с первого курса начала выделяться, - вспоминает доцент кафедры дизайна АмГУ Светлана Санатова. - Она всегда брала какие-то авангардные, сложные формы, всегда бежала впереди, хотела что-то узнать. И в каждой коллекции, которую она делала, конечно, уже читался почерк. Она никогда не боялась трудностей. Меня всегда поражал ее серьезный, взрослый подход к работе. Мы, конечно, гордимся такими учениками!

А нам остается только пожелать Марии успехов в продвижении своего имени и таланта, ведь талант - это только половина успеха, еще очень много зависит от трудолюбия, которого у Маши достаточно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Амурчанка стала стилистом программы «Модный приговор»

Известный в Благовещенске fashion-стилист Валерия Двухреченская попала на Первый канал. Она работает в команде историка моды Александра Васильева в программе «Модный приговор».

Еще прошлой зимой Валерия прошла там стажировку, а теперь получила постоянную работу стилиста. Сейчас она создает неповторимые образы для героинь «Модного приговора». Например, одной из ее клиенток стала солистка Кэт из популярной в 90-е группы «Стрелки». Валерия из мальчишеского создала невероятно женственный образ для героини. Помимо работы в «Модном приговоре» Валерия Двухреченская является fashion-редактором журналов N-Style и N-Style Man, а также проводит консультации по стилю.