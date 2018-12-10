Останутся ли амурские строители без работы

Темные окна

«Почему некоторые новостройки пустуют?» - задаешься вопросом, когда порой проезжаешь мимо новых домов в Благовещенске. Особенно это заметно по вечерам: новенькие квартиры смотрят на город темными окнами. Может, уже хватит строить, потому что благовещенцам не нужны новые квартиры? Но, оказывается, не все так просто. Застройщики отмечают, что пустуют квартиры по нескольким причинам.

- Почему некоторые дома стоят? Во-первых, не все, но определенные здания построены новыми компаниями некачественно. В них уже есть трещины в стенах, - объясняет замдиректора строительной компании Василий Абросимов. - Во-вторых, есть на рынке элитные квартиры, в которых слишком высокая цена - более 80 тысяч за квадратный метр. В-третьих, дома могут пустовать, потому что не все собственники сразу после сдачи дома в него заселяются. Например, в некоторых наших домах люди год не делают ремонт, потому что в течение этого срока ждут, когда завершится усадка здания. Например, в одном из домов у нас выкуплены все квартиры, но пока в здании проживает около 30% жильцов. Остальные планируют или уже начали делать ремонт.

Спрос все-таки есть?

Застройщики Благовещенска пока не паникуют. Крупные компании, которые работают на рынке не первый год, настроены позитивно.

- Спрос на жилье в новостройках вряд ли угаснет. Как показывает практика, за последнее время благовещенцы все-таки предпочитают покупать квартиры в новых домах, - делится руководитель отдела продаж строительной компании Ирина Фильченко. - Мне кажется, что и через десять лет новостройки будут пользоваться популярностью, спрос не упадет. Люди понимают, что, покупая новое жилье, им нужно делать минимальный ремонт, в отличие от «вторички». Я была в командировках по разным городам и могу сказать, что качество строительства у благовещенских застройщиков достаточно высокое. А это тоже отличный аргумент в пользу того, что люди все-таки будут предпочитать новостройки.

Кстати, количество ипотечных кредитов в Амурской области растет. Возможно, именно этот факт пока исключает негативные прогнозы для строительного рынка. Например, по итогам десяти месяцев этого года объём выданных ипотечных жилищных кредитов в области превысил 12 млрд рублей. За год показатель увеличился в 1,8 раза, а за октябрь текущего года - на 14%. Кстати, год еще не закончился, а мы уже побили наш ипотечный рекорд, который случился в 2014 году. Тогда цифра составляла 10,5 млрд рублей.

Строят меньше

Между тем на амурском строительном рынке сейчас наблюдается резкий обвал по «квадратам». Строят все меньше. А цены на жилье начинают расти.

- Если раньше в Благовещенске вводили и 200, и 180 тысяч квадратных метров жилья, то в этом году планируется всего 60 тысяч, - подтверждает общую тенденцию Василий Абросимов.

Действительно, если посмотреть на цифры, то видно, что с 2013 года в Амурской области чуть ли не в два раза сократилось количество построенного жилья (смотрите "Только цифры"). По статистике, в первом квартале этого года объемы сданных «квадратов» упали на 25-30%. Так в чем же причины такого обвала?

- Одна из причин снижения темпов строительства - недавний кризис. Спрос на жилье после 2014 года упал, за ним и цены. Из-за этого строители два года боялись выходить на рынок, вкладываться в новые стройки - никто не знал, надолго ли кризис, - говорит президент Гильдии риелторов Приамурья Виталий Злочевский. - После кризиса начались и серьезные изменения в законодательстве. Ужесточение требований к застройщикам привело к тому, что сомнительные строительные компании просто стали уходить с благовещенского рынка. Соответственно, их доля потенциального жилья исчезла из планов застройки города. Плюс ко всему в следующем году поднимаются НДС и другие тарифы. Выходит, государство находит возможности уменьшить число обманутых дольщиков за счет самих же дольщиков.

К «жестким требованиям» относится и то, что с 1 июля 2018 года строители не имеют права приступать к новому дому, если не сдали предыдущий. Кроме этого, с каждого договора они должны отчислять 1,2% в компенсационный фонд, который был создан для защиты дольщиков в прошлом году. Это еще не все: с будущего года застройщик будет вести строительство через банковское сопровождение (поправки в закон о долевом строительстве вступят в силу с 1 января 2019 года). Банк-посредник будет получать деньги у дольщика и выделять их строителям под проценты. Банкиры будут следить, чтобы средства не улетели в трубу, а шли именно на строительство дома. Конечно, в итоге все это в совокупности будет наращивать стоимость квадратного метра.

Цены на жилье уже растут и будут расти. Например, если еще летом один квадратный метр новостройки экономкласса в микрорайоне стоил 47-50 тысяч рублей, то уже сейчас он обходится в 55 тысяч и выше. Насколько вырастут цены с наступлением нового года, застройщики четко сказать не могут, но то, что повышение будет - это факт.

Какие выводы, господа?

Картина на нашем строительном рынке складывается дефицитная. С одной стороны, темпы строительства упали. Причиной этого эксперты называют экономический кризис, ужесточения для строителей в законодательстве и будущее повышение НДС и тарифов. С другой стороны, объемы ипотечного кредитования растут. Значит, спрос есть. В итоге эксперты и застройщики прогнозируют рост цен на «квадраты».

Но что будет, когда потребность в жилье закроется? И вообще, возможно ли такое? Ведь не секрет, что люди уезжают из Амурской области. Например, в этом году миграционное снижение составило около 2000 человек. Из региона с января по сентябрь уехало чуть более 24 тысяч человек. Однако также известно, что правительство вбухивает миллиарды в развитие Дальнего Востока, в инвестиционную привлекательность Приамурья. А у Благовещенска теоретически есть все, чтобы развиваться и разрастаться, в том числе и возводить тысячи «квадратов» нового современного жилья.

- Я не строитель, но, проезжая по городу, вижу, что еще много столетних разрушающихся домов. Поэтому строить будут всегда, - делится своим мнением экономист, заместитель председателя по науке Амурского научного центра ДВО РАН Андрей Конюшок. - Благовещенск - город, в котором растет население, растут доходы. Тем более рядом Китай. Чем богаче будем жить, тем больше будут строить оздоровительных комплексов, конгресс-холлов, новых гостиниц. Придет время, когда начнут сносить «хрущевки» и на их месте строить новое жилье. Лишь бы не было войны, как говорили наши родители после Второй мировой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько построено в Амурской области (тысяч кв.м)

2013 г. - 363,5

2014 г. - 343,5

2015 г. - 261,3

2016 г. - 221,2

2017 г. - 181,6

2018 г. - прогноз 165

Данные Амурстата и министерства строительства АО.