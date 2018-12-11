Авиаинструктор Лариса Касьян: Мне так и сказали: «С твоим характером нечего летать «Благовещенск - Москва»

Зачем летчики оставляют недопитый чай перед вылетом? Как летать «по окуркам»? Любят ли пилоты прыгать с парашютом? Обо всем этом мы поговорили к эфире радио «Комсомольская правда Благовещенск» с единственной в области женщиной-пилотом Ларисой Касьян. Кстати, авиаледи не только бороздит амурское небо, но и готовит новых пилотов, а также руководит двумя авиапредприятиями и занимается воспитанием подростков.

Дорога в облака

- Что такого произошло в 2008 году, что целый кандидат экономических наук посмотрела в небо и сказала: «Я хочу туда»? Или это произошло раньше?

- Как я «взлетела»? Как все дети - уроженцы 70-х годов. В 1988-м пришла в аэроклуб ДОСААФ - увидела маленькое черно-белое объявление в автобусе. На следующий год с ужасом выполнила три необходимых прыжка с парашютом. Потому что летчики, в основном, не очень любят прыгать. Но это было обязательно в программе подготовки. И нас допустили к полетам. Все было настолько просто и здорово, и соответствовало тому, чего я хотела.

- А вам не говорили тогда, что «леди не летают»?

- Хорошо, что не сказали, что леди не летают, что мы вас не возьмем. Иначе они бы столкнулись с волной сопротивления, настырности и упорства.

- Вы были единственной девочкой на курсе?

- Пришла первой. У нас было три потока - в первом потоке четыре девочки, во втором - три, а в третьем - аж шесть. До самого конца, когда мы уже начали плотно летать, осталось только три. Но одна потом уехала по семейным обстоятельствам, и мы остались вдвоем. Так и летали, пока аэроклуб работал.

Полеты «по окуркам»

- Вы можете управлять 12 видами самолетов. И среди них не только достаточно современные «Цессны», «Аэропракт», «Маул», но и пилотажные самолеты - Як-50, Як-52, и даже заслуженный в нашей авиации Ан-2…

- Вообще с этих самолетов началась моя история. Потому что раньше ДОСААФ эксплуатировал только эту технику. И мы готовились для спорта. Я конкретно готовилась как спортсмен.

- А не было желания уйти в большую авиацию?

- Мысли были, конечно. Я со своими наставниками-пилотами имела очень серьезную беседу, и они мне так и сказали: с твоим характером нечего летать «Благовещенск - Москва». Устанешь ровно за полгода, потом будешь прыгать из кресла в кресло, дойдешь до командира международного лайнера, закончишь на этом все свои дела и все равно придешь летать «по окуркам».

- Что это означает - «по окуркам»?

- Это значит на низкой высоте, когда видно землю. Мы так говорим: «Летать по окуркам». Когда все видно: людей, собачек, машины, дороги.

Двенадцать «птенцов»

- Мы ждали вас на интервью почти два месяца, в это время вы «ставили на крыло» новое поколение пилотов. Что это за люди?

- Знаете, так приятно, что дома ждали! Да, 12 человек из Красноярска, Нижневартовска и Ханты-Мансийска получили свидетельства частного пилота и теперь будут летать в российском небе. Надеюсь, что когда-нибудь мы будем принимать их здесь в гости.

- А сколько у вас таких «птенцов»?

- На данный момент - 64 человека, выпущенных с моей подписью. Они летают по всей России. Восемь из них работают в авиакомпании «Аврора». Мы дали им первоначальный уровень, люди сейчас работают на перевозке пассажиров. Разумеется, они доучивались. Но именно летать мы их учили здесь, на благовещенской земле, на нашем аэродроме в Черемхово.

Общий налет у амурской леди-авиатора составляет 4200 часов. Впечатляет!Фото: Личный архив героя публикации

Недопитый чай

- Верите ли вы в суеверия, ритуалы перед полетом? Например, говорите «крайний» вместо «последний»?

- Эта привычка пошла от военных, мы тоже так же говорим. Есть свои суеверия в авиации, которые мы соблюдаем и очень ими дорожим. Как вы знаете, наверное, все законы в авиации написаны кровью. Я предпочитаю оставить на столе недопитый чай. Значит, все будет благополучно. А так, конечно, подготовка к полету - не за час до вылета, а за три дня. Изучается погода, изучается состояние, готовятся задачи, которые предстоит решить. Это тоже особый ритуал, наверное.

- У вас есть любимое место для полетов?

- Конечно, это наш аэродром. Приезжаешь туда и просто отдыхаешь. Наш аэродром в очень красивом месте: там пара озер, недалеко Зея, Белогорьевский хребет. Все благоустроено, чтобы аэродром функционировал. Особенно красивы там закаты. Можно просто прилетать или приезжать и любоваться.

Молодая поросль

- Помимо прочего, вы еще работаете с подростками. Это что-то вроде авиационного кружка?

- Для подростков предназначен спектр проектов, которые наша организация ведет уже практически десять лет. Работа с подростками на данный момент заключается в организации профильных смен. Направлений несколько: это и техническое радиоуправление, и рассказ о самой авиации, о ее видах. На наших площадках есть весь набор техники - самолеты, парапланы, парашюты, дельтапланы, беспилотники. Мы можем это все показать вживую: как оно работает, как пилотируется. На фоне этого проводим различные игры авиационной тематики, погружаем в профессию, разбираем, что делает командир самолета, инженер, штурман, кабинный экипаж. И уже пять человек после наших профильных смен пошли в авиацию.

- Кружки и секции сейчас дорогие. А такие специализированные наверняка еще дороже. Родители, наверное, в шоке?

- Родители не в шоке нисколько. Цены - как и везде. Я не думаю, что 2500 рублей в месяц - это большая сумма, чтобы ребенок посещал технический кружок. Чтобы он мог сделать розетку, вкрутить лампочку или разобраться в простом механизме - мы с этого начинаем обучение. Мы не окунаем с головой, не сажаем сразу за руль машины или за штурвал самолета. Мы их учим делам, с которыми они должны справляться в повседневной жизни.

Запись эфира можно послушать здесь.

ДОСЬЕ «КП»

Касьян Лариса Александровна. Родилась 4 ноября 1974 года в Благовещенске. Имеет несколько высших образований по специальностям «инженер-конструктор», «бухгалтер-экономист», «экономист». Кандидат экономических наук.

В 2008 году окончила Калужское авиационное летно-техническое училище. В 2011 году - Авиационный учебный центр в Казани.

Генеральный директор авиационного предприятия «Иволга», директор аэроклуба «Аэроград «Приамурье», пилот-инструктор.

Общий налет - 4200 часов. Пилотирует самолеты Як-18Т, Як-50, Як-52, Як-55, Ан-2, «Грифон А-100», «Фермер», «Цессна-172», «Цессна-182», «Цессна-150», «Маул», «Аэропракт».

Автор и координатор нескольких молодежных и подростковых проектов. Например, «Небесный купол», насчитывающий полторы тысячи участников. Проект помогает подросткам приобщиться к авиации и экстремальным видам спорта.