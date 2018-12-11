Сухие фонтаны, пруд-каток и цветущие холмы: в администрации Благовещенска назвали лучшие эскизы «Золотой мили»

Только представьте себе: приезжаете вы на набережную, а там - целая аллея фонтанов, амфитеатр, открытый лекторий, летняя плавучая эстрада… Именно такими архитекторы и дизайнеры увидели площадь Ленина и «Золотую милю». Напомним, недавно мэрия Благовещенска объявляла конкурс на лучший вариант благоустройства и реконструкции этой территории, с которой действительно уже давно пора что-то делать.

Так может выглядеть "Золотая миля". Фото: Кадр из презентации проекта

Всего на конкурс поступило четыре работы. Зато каких! Во вторник специальная комиссия подвела итоги и выбрала тройку победителей, сообщает пресс-служба мэрии. Все они получили денежные призы, но кроме того, их идеи могут потом использовать уже для реального проекта благоустройства. Итак, какую же красоту предлагают сделать в Благовещенске?

Культурный центр с трибуной. Фото: Кадр из презентации проекта

Во всех проектах говорится о фонтанах. Причем в том, что занял первое место, даже о целой аллее сухих фонтанов (это когда струи воды есть, но бассейна, куда бы они падали - нет), которая свяжет две площади - старую (имени Ленина) и новую (на набережной). В остальных двух речь также идет о каскаде фонтанов.

Сухие фонтаны. Фото: Кадр из презентации проекта

Есть и несколько совершенно новых и необычных для нашего города «фишек». Например, по проекту, занявшему третье место, на набережной предлагают установить уличные фонари-проекторы с цветными линзами. Они будут проецировать на асфальт цветные рисунки. А по всей площади дендрария предлагают разместить шары-капсулы, внутри которых объемные анимированные фигуры будут демонстрировать сцены из жизни животных. Люди смогут любоваться ими через стекло.

Фонари-проекторы с цветными линзами, которые будут проецировать на асфальт цветные рисунки. Фото: Кадр из презентации проекта

Еще одно интересное предложение - круглый декоративный пруд с искусственным островом. Летом здесь будет находиться светомузыкальный фонтан, а зимой - елка и каток.

Недалеко от построенной в прошлом году детской площадки, вдоль улицы Пионерской, предлагают построить Детский центр, где будут помещения для развивающих занятий, комнаты матери и ребенка, навесы от дождя и качели как на Триумфальной площади в Москве.

Летом - пруд, зимой - каток. Удобно! Фото: Кадр из презентации проекта

Отдельное внимание в проектах уделяется озеленению и различным ландшафтным элементам. Например, холмы, которые, как говорится в проекте от московской компании «внесут разнообразие в рельеф набережной, а их покрытие будет разнородным, часть - это мощение, часть - газон».

Даже торговые павильоны могут выглядеть красиво. Фото: Кадр из презентации проекта

Также среди идей архитекторов есть площадка для занятий йогой и танцами, навигационная стела (действительно, как-то ведь людям надо будет ориентироваться во всем этом великолепии), высотная смотровая площадка, храм и часовня, амфитеатр для массовых зрелищ, уличный лекторий «Уголок писателя» и многое другое. Эх, вот бы все это действительно появилось на нашей набережной…

Уличный лекторий «Уголок писателя». Фото: Кадр из презентации проекта

КОНКРЕТНО

Первое место и премия 200 000 рублей - архитектурное бюро «BURОMOSCOW» (Москва).

Второе место и премия 100 000 рублей - архитектурно-дизайнерское объединение «КОТ» (Благовещенск).

Третье место и премия 50 000 рублей - дизайн-студия «АРХИП» (Благовещенск).