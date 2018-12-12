Зачем в Благовещенске появился 101-й бензин?

На протяжении нескольких месяцев вся страна, во всяком случае, та часть россиян, которая имеет собственный транспорт, с напряжением следит за ценами на бензин. Мужики кроют матом каждый лишний рубль, радуются, как дети, если вдруг на ближайшей заправке цену скинули на 10 копеек. Федеральные и региональные власти делают громкие заявления о договоренностях с бизнесом, бизнес обещает вести себя хорошо.

А в Благовещенске в разгар правительственной кампании по борьбе с ростом цен на топливо вдруг возникает 101-й бензин…

Чудо-топливо

Появился 101-й сразу на четырех заправках одной компании. Заменив тоже дорогой (по данным на 11 декабря - 46,20 за литр), но не настолько, 98-й. Бензин, говорят, очень хороший. Но стоит значительно дороже даже 98-го - 69 рублей.

- GreenEco 101 разработан специально для нас, автовладельцев Дальнего Востока, где расположена сеть заправочных станций ННК. Ведь автомобильный спорт популярен у нас на Дальнем Востоке, также многих местных водителей можно отнести к любителям дрифта. То есть запрос на топливо, раскрывающее потенциал автомобиля и улучшающее разгонную динамику, всегда был. Отмечу другое: важное преимущество GreenEco 101 - это защита топливной системы от износа и коррозии, что имеет значение для каждого автовладельца. Также GreenEco 101 облегчает эксплуатацию двигателя при низких температурах, это особенно актуально для наших жестких климатических условий. И уже сегодня мы можем протестировать 101-й бензин, заводя автомобили утром на морозе, - заявил генеральный директор АО «ННК-Амурнефтепродукт» Сергей Маяков.

Обход запретов?

Был бы 101-й нишевым продуктом для людей с достатком - ради бога. Пугает то, что «ННК-Амурнефтепродукт» в нашем регионе почти полный монополист. Захочет заменить весь 98-й на 101-й - заменит. Искать другие заправки не всегда удобно. Чем не рост цен в погоне за прибылью в обход всех запретов? Нельзя повышать стоимость уже существующего бензина? Запустим в продажу другой!

- Никакого перехода с бензина АИ-98 на АИ-101 не планировалось и не планируется. АИ-101 - это премиальный нишевый продукт, спрос на который существует на Дальнем Востоке. Он будет представлен лишь на ряде заправок. На большинстве АЗС «ННК» в продаже останется АИ-98, поэтому автолюбителям не о чем беспокоиться, - говорит Евгения Чаплыгина, начальник отдела по связям с общественностью АО «Нефтегазхолдинг». - В сети АЗС «ННК» представлен широкий ассортимент - от АИ 92 до АИ-98, теперь есть и 101-й. Поэтому каждый наш клиент сумеет подобрать нужный бензин в соответствии с техническими требованиями своего авто и финансовыми возможностями.

Не видит никаких нарушений в появлении 101-го бензина и Федеральная антимонопольная служба.

- Мы постоянно осуществляем контроль за ценами на нефтепродукты, в том числе на заправках АО «ННК-Амурнефтепродукт». С февраля там повышались цены два раза менее чем на 5 процентов. Это в пределах разрешенного, - рассказали в управлении ФАС по Амурской области.

Корень проблемы

Компании по продаже нефтепродуктов тоже можно понять. Им сейчас не до сверхдоходов. Еще весной этого года правительство РФ ввело ряд ограничений и послаблений, что привело к тому, что продавать бензин по старым ценам крупным участникам рынка стало не очень-то выгодно. Они удерживают цены, как и обещали, на своих заправках и придумывают все новые хитрости для обхода запретов.

- Если говорить макроэкономически, у нас отсутствует рыночный механизм ценообразования, - говорит Борис Белобородов, председатель Общественного совета при УФНС России по Амурской области. - У нас только система госрегулирования. Со стороны выглядит все так, будто правительство, прокуратура и УФАС борются с повышением цен. А фактически это приводит к тому, что крупные нефтяные компании ничего не теряют, малым же участникам рынка поставки ГСМ прекратились.

А прекратились они потому, что оптовые цены на топливо вдруг стали выше розничных. И если крупные компании за счет большого оборота еще получают какую-то прибыль, то на мелких царит уныние: цены не задерешь, а работать себе в убыток - не вариант.

Всё под контролем?

Вся эта ситуация может привести либо к резкому росту цен на бензин, либо к его дефициту. Аграриям уже не хватает топлива - оно либо очень дорогое, либо - в отдаленных районах - его просто нет. В любой момент может кончиться топливо для скорых и пожарных машин. Взлетит цена - бюджетные организации нужного количества топлива не потянут, не хватит заложенных средств.

Региональные власти о проблеме знают и подозревают, что существует некий сговор, а нынешние цены на бензин установлены с нарушениями. На бензиновый бизнес брошены все силы прокуратуры, налоговой, ФАС.

- Если факты нарушений подтвердятся и возникнет необходимость отправить обращение в федеральные органы, я подпишусь под этим обращением. Хочу предупредить: если у нас из-за нехватки топлива случится ЧС, виновные в этом ответят перед законом по всей строгости, - заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

А между тем каждое утро, еще до рассвета, на одной из заправок ННК, что на Октябрьской, длиннющая очередь автомобилей. Все едут за 101-м бензином. Говорят, от него машина не глохнет в холода. Ну и пусть по 69 рублей…