Благовещенка Татьяна прибежала в больницу к маме, как только ту выписали из реанимации – женщине провели операцию по удалению желчного пузыря. Операция прошла неплохо, мама чувствовала себя вполне сносно. Но, к удивлению девушки, вся оказалась перемотана скотчем.

«Швы качественные, раны обработаны, но вместо лейкопластыря – обычный нестерильный скотч! Что за позорище!?» - написала девушка в соцсетях и опубликовала фото.

На скандальную историю немедленно откликнулись СМИ, а следом и чиновники, и надзорные органы.

В самой больнице пока отмалчиваются, в конце концов, буквально вчера здесь назначили нового исполняющего обязанности главного врача. Его коллективу медучреждения представил министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин. Проштрафившийся из-за истории со скотчем главврач на больничном. Но, ходят слухи, его уже точно уволят – об этой истории уже узнал губернатор Василий Орлов и остался очень недоволен.

Раны обработаны, но вместо пластыря - скотч.Фото: СОЦСЕТИ

Медсестры по секрету делятся: «Скотч используем регулярно. И не только когда кончается пластырь – многие пациенты с индивидуальной реакцией, с аллергиями сами просят использовать скотч».

В амурском минздраве рассказали, что использование скотча совершенно недопустимо. И пластырь в больнице был. Не в том отделении, где лежала прооперированная женщина, там он действительно кончился, но был и в избытке.

Вместо пластыря медсестры догадались использовать нестерильный скотч.Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем в Благовещенске началась доследственная проверка в городской клинической больнице. Ее организовал благовещенский следственный отдел СУ СК России по Амурской области. Известно также, что проверки начали прокуратура и министерство здравоохранения области. Специалисты разберутся, как так вышло, что под рукой у сотрудников хирургического отделения в нужный момент не оказалось лейкопластыря, который в остальной больнице есть.