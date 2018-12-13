Проверка слуха: В Благовещенске закрывается «Фермерский дом»?

В Благовещенске оказалась под угрозой закрытия сельскохозяйственная ярмарка «Фермерский дом». Как рассказали корреспонденту «КП», здание выкупили из муниципальной собственности в частную. Фермеры могут просто не потянуть новую арендную плату.

«Фермерский дом» располагается сейчас в доме на улице Шевченко, в районе пересечения с улицей Ленина. В советское время тут был овощной магазин, который горожане помнят до сих пор, а сейчас здесь продается продукция местных производителей - мед, молочные продукты, мясо, птица, овощи и многое другое. Все родное, амурское. По утрам тут многолюдно, а львиную долю посетителей составляют пенсионеры.

Сейчас фермерам предстоит найти новое место для торговли, но с этим возникли трудности.

- Давала объявление, что хотим снять в аренду торговые площади. Но пока не нашли. Ни одного звонка еще не было. Где только не ищем, где только не пытаемся. Нам предлагают вариант на КПП, но кто туда поедет? Бабушки разве поедут? Пока до Нового года разрешили остаться. Мы платим 100 тысяч рублей аренды в месяц. Хозяину здания этого мало, - рассказала администратор «Фермерского дома» Вера Куницына.

Также фермерам предлагали занять места на Центральном рынке. Однако это место тоже считают неудобным - пожилым покупателям будет сложно пробраться через стройку вокруг здания. Так что пока продавцы ждут 15 декабря - срок очередного платежа по аренде. Тогда же станет известна дальнейшая судьба ярмарки.

«Фермерский дом» немного не дотянул до своего четырехлетия. Микрорынок торжественно открыли 14 февраля 2015 года. Планировалось, что ярмарка позволит покупать свежие продукты дешевле, чем в среднем по городу. Среди первых посетителей, к слову, оказались тогдашние мэр Благовещенска Александр Козлов и губернатор области Олег Кожемяко. Тогда руководитель области особенно интересовался медом и мясом…

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Где еще искать свежие продукты?

Большой выбор фермерской продукции традиционно можно найти на благовещенской ВДНХ. Сельскохозяйственный рынок там работает по выходным с 7 до 16 часов.

Еще свежее мясо и другие продукты есть в торговых центрах ГСТК. Их в городе три. Можно купить сельхозпродукты в крытом павильоне на территории городского рынка. А летом по выходным сельскохозяйственная ярмарка традиционно открывается на площади Ленина.