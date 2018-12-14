2018-12-14T09:31:56+03:00
Экономика

Калькулятор «КП»: За две с половиной недели до Нового года в магазинах Благовещенска стабильность

Цены на ингредиенты для салата оливье и другие продукты сильно не растут, а кое-где даже снижаются [таблица цен]
Юлия ГОМАН
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Какой Новый год без оливье? Фото: DepositphotosКакой Новый год без оливье? Фото: Depositphotos
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Пятница - время подвести итоги нашего еженедельного мониторинга цен на продукты к новогоднему столу. Напомним, каждый год за месяц до праздника «Комсомолка» включает свой «калькулятор». Мы составляем список покупок к праздничному столу и раз в неделю смотрим, что подорожало. Для сравнения в этот раз мы взяли один из популярных дискаунтеров и обычный магазин, где товары отпускают через прилавок.

На этой неделе ценники не могли не порадовать. Рост цен был совсем незначительным, зато в обычном магазине многое, наоборот, подешевело. Правда, как признались по секрету сами продавцы, в овощном отделе уже весь товар заканчивается. Поэтому скоро придет новый, и уже по новой цене.

Калькулятор «КП». Фото: Depositphotos

Калькулятор «КП». Фото: Depositphotos

КСТАТИ

Самый дорогой оливье - на Чукотке

Росстат подсчитал, сколько стоит самый новогодний салатик в разных регионах страны. Дороже всего оливье обойдется жителям Чукотки - в 516,53 рубля. На втором месте - Камчатка, там на него придется потратить 486,74 рубля. Замыкает тройку регионов с самым дорогим оливье Ненецкий автономный округ - 475,41 рубля.

Радует, что Амурская область по стоимости этого салата не вошла даже в десятку, мы держимся в середнячках - на 33 месте. Порция оливье жителям Приамурья обойдется в 310,32 рубля. Причем это даже рубля на три меньше, чем в среднем по России. А вот самый дешевый оливье можно сделать в Мордовии - всего за 237,69 рубля.

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