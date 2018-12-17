Реальные нарушения или бюрократия: что показали проверки в детдомах и интернатах Приамурья

Скандал вокруг амурских детских домов, судя по всему, благополучно подходит к концу. Несмотря на громкое начало - заявления российского детского омбудсмена Анны Кузнецовой о многочисленных нарушениях - каких-то масштабных потрясений пока что удалось избежать. Однако зампред правительства области Ольга Лысенко все-таки получила замечание от губернатора.

«Может говорить…»

Главное достижение - руководство области все-таки встретилось с Кузнецовой. И, как выяснилось, не так страшен доклад омбудсмена, как его малевали. Вопиющих фактов, что где-то кем-то замалчивались серьезные травмы детей, не оказалось. Как сообщает правительство области, Кузнецова передала все замечания, выявленные в ходе проверок.

- Это не столько факты, сколько информация для того, чтобы усилить контроль по определенным направлениям. Например, сейчас значительно снизилось количество зафиксированных травм у детей, по сравнению, например, с 2014 годом. Это может говорить о том, что некоторые случаи не оформляются с соблюдением всех формальностей, - сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Будем надеяться, что «может говорить» не всегда означает «на самом деле».

Волна проверок

После шумихи в СМИ прокуратура области организовала масштабные проверки в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проверили 23 заведения, в том числе и фигурировавшие в докладах Малиновский детдом-интернат, 5-ю школу в Новобурейском и Благовещенский дом ребенка. В прокуратуре Амурской области сообщили, что по результатам проверки внесли пять представлений - главе Бурейского района, Бурейской больнице, школе № 5, МДДИ и полиции Бурейского района. При этом в некоторых случаях речь идет о каких-то бюрократических вещах: например, не было планов развития жизнеустройства или не вовремя сообщали, когда ребенок должен покинуть дом ребенка.

Более серьезные нарушения нашли в 5-й школе в Новобурейском: там за два года четыре раза не сообщили в полицию о телесных повреждениях у детей. Сейчас все случаи проверяют - действительно ли это были настолько серьезные травмы, о которых надо было сообщать.

Еще одно нарушение - в Малиновском детдоме не хватало памперсов, кресел-колясок и тростей. Всем этим должен обеспечивать учреждение Фонд социального страхования. Но в ФСС уверили, что претензий ни у кого не возникало.

- Региональное отделение обеспечивает средствами технической реабилитации на основании поданных заявлений. Заявления нам поступают непосредственно из МДДИ, на сегодняшний день претензий по обеспечению подгузниками нет. Заявки закрыты по март 2019 года. По обеспечению колясками не закрыты две заявки - но они буквально недавно поданы, то есть они отрабатываются и будут включены в следующий контракт, - рассказала управляющая Амурским региональным отделением ФСС Наталья Хрущева.

До новых встреч

Тем не менее, бесследно скандал все-таки не пройдет. В правительстве области все же решили учесть замечания омбудсмена и кое-что в области исправить. Например, почаще проверять соцучреждения комиссиями из органов опеки. Или изменить номер горячей линии для детей - сейчас он, по мнению губернатора, слишком длинный и сложный для запоминания.

А комиссия от российского омбудсмена снова приедет в Приамурье через полгода. Будут проверять «работу над ошибками».