Что изменится в Приамурье в 2019 году: тарифы на услуги ЖКХ, льготы, пенсии

С каждым новым годом принято начинать новую жизнь. Учитывая наши реалии, это значит - новые тарифы, цены и множество других перемен во всех сферах. Разбираемся, что же ждет амурчан в следующем году.

Плата за «коммуналку»

Теперь тарифы на услуги ЖКХ будут повышаться два раза в год - в январе и в июле. Правительство РФ уже утвердило индексы роста для регионов. В Амурской области в первом полугодии цены вырастут в среднем на 1,7%, во втором полугодии - еще на 2,4%. А в связи с «мусорной реформой» поднимется и плата за вывоз мусора.

Также для амурчан изменится система платы за тепло: во всех домах установят счетчики тепловой энергии, в соответствии с показаниями которых в конце каждого года будет проводиться перерасчет. Если установкой не озаботятся сами потребители, то ресурсоснабжающая компания сделает это за них. При этом расходы все равно возложат на собственников.

Таким образом, жители Благовещенска с января будут платить так:

- электроэнергия для обладателей газовых плит - 3,73 рубля за кВт/ч

- электроэнергия для обладателей электроплит - 2,59 рубля за кВт/ч

- отопление для потребителей АКС - 1848,14 руб/Гкал (20 декабря будет установлен льготный тариф для населения и цена может измениться)

- отопление для потребителей ДГК - 1124,59 руб/Гкал

- горячая вода (закрытая система водоснабжения) - 149,77 руб/м3

- холодная вода - 27,79 руб/м3 (увеличится только в связи с повышением НДС)

- водоотведение - 26,74 руб/м3 (увеличится только в связи с повышением НДС)

- сжиженный газ в баллонах - 57,15 руб/кг

- сжиженный газ через групповые резервуары - 51,05 руб/кг

-вывоз мусора - 539,89 руб/м3

- расходы на установку счетчика тепловой энергии - индивидуально

Льготы на ЖКХ

До сих пор половину платежей за коммунальные услуги амурским льготникам компенсировали в соответствии с нормативами потребления, в то время как реальные расходы оказывались гораздо меньше. С января это изменится - органы соцзащиты учтут фактические расходы и даже наличие задолженности. За двухмесячный долг выплаты приостановят и возобновят, только если человек погасит или заключит соглашение о поэтапном погашении задолженности. В таком случае деньги выплатят за весь период, включая месяцы долга.

Проезд в автобусе

Управление госрегулирования цен и тарифов Амурской области установило новые тарифы на проезд в городском и сельском общественном транспорте. В Благовещенске билет в автобусе теперь будет стоить 25 рублей. В других городах и селах цены изменились таким образом:

- 21 руб. - Ивановка и Ивановский район

- 23 руб. - Константиновка и Константиновский район

- 24 руб. - Талакан

- 25 руб. - Белогорск, Циолковский, Поярково и Михайловский район

- 26 руб. - Свободный, Завитинск и Завитинский район

- 27 руб. - Екатеринославка и Октябрьский район, Тамбовка и Тамбовский район

- 28 руб. - Февральск, Сковородино и Сковородинский район

- 29 руб. - Шимановск и Шимановский район

- 30 руб. - Зея и Зейский район, Новобурейский и Бурейский район

Цифровое телевидение

Приамурье продолжает переход на цифровое телевидение. Это касается, прежде всего, десяти основных каналов: «Первый», «Россия1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Петербург - Пятый канал», «РоссияК», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России» и «ТВ Центр». Сейчас жители области могут смотреть их как в цифровом, так и в аналоговом формате. Однако с 15 апреля аналоговое вещание этих телеканалов будет отключено.

Чтобы переход на новый формат прошел для вас безболезненно, необходимо приобрести современный телевизор или приставку, а также подключиться к коллективной или индивидуальной антенне. Подробные инструкции - на сайте rtrs.ru в разделе «Как подключить?» и по телефону бесплатной горячей линии 8-800-220-20-02.

Беспошлинный ввоз

С января уменьшится количество товаров, которые можно будет привезти для себя из путешествия. Если раньше амурчане могли спокойно ввозить через благовещенскую таможню полсотни килограммов на сумму до 10 тысяч евро, то теперь - максимум 25 кило на сумму до 500 евро. Прежние нормы сохранятся только для тех, кто везет покупки самолетом.

Страховые пенсии

В январе страховые пенсии вырастут на 7,05%. Повышение коснется только тех амурчан, которые уволились не позднее сентября 2018 года. Остальные получат прибавку только на четвертый месяц увольнения. Например, уволившимся в октябре первую повышенную пенсию выплатят только в феврале 2019 года.

Прожиточный минимум

Амурские депутаты решили поднять прожиточный минимум для пенсионеров на уровень среднего по России. Сейчас он составляет 8726 рублей, а с января повысится до 8846 рублей.